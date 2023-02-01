Почему количество казахского населения в России резко сократилось? - Баян Ахмет

13:23 02.02.2023 Казахи остаются 10-м по численности этносом в РФ, хотя за последнее десятилетие их стало меньше почти на девять процентов. Такие данные содержатся в недавнем сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат), которая наконец-то обнародовало данные об этническом составе населения страны, полученные по итогам всероссийской переписи 2021 года.



Если в 1990-х количество казахов в РФ пусть медленно, но росло, достигнув к началу "нулевых" годов почти 654-х тысяч, то потом наблюдалась обратная тенденция: в ходе переписи 2010-го их насчитали менее 648 тысяч, а теперь – лишь 592 тысячи. Доля наших сородичей в общем составе населения России снизилась с 4,53 до 4,02 процента. При этом они остались 10-м в РФ этносом по численности, пропустив вперед себя даргинцев (один из коренных народов Кавказа, живущий преимущественно в Дагестане), но обогнав мордвин, которые переживают что-то вроде демографической катастрофы – всего за одиннадцать лет их стало на треть меньше!



Количество русских за межпереписной период тоже сократилось, но, конечно, не в такой степени (с 111 до 105,5 миллиона, или примерно на пять процентов), и они, составляя 71,7 процента всего населения страны, остаются в этом плане доминирующим этносом. На втором месте – татары (4,7 миллиона), на третьем – чеченцы (1,67 миллиона), которым немного уступают башкиры. Следом идут чуваши и аварцы – чуть больше миллиона, а после них – армяне, украинцы и даргинцы. Замыкают топ-10, как уже сказано, казахи.



Впрочем, нужно учесть, что около 16,6 миллиона человек, или более десяти процентов населения РФ, не указали в переписных листах свою этническую принадлежность (во время предыдущей переписи таких было почти в три раза меньше – 5,6 миллиона). А значит, приведенные выше цифры не вполне точные. Однако поскольку других нет, то приходится оперировать ими.



Вырисовывается довольно странная картина. В "нулевые" годы (2000-2009), если верить данным Национального бюро статистики РК, из России в Казахстан переехали на постоянное место жительства 168,6 тысячи человек – надо полагать, в массе своей это были кандасы, или, как их тогда называли, оралманы. При этом количество казахов в РФ за указанный период уменьшилось всего на 6 тысяч – возможно, "компенсация" произошла за счет относительно высокой рождаемости. В течение следующего десятилетия (2010-2020) из России в Казахстан перебралось значительно меньше мигрантов – в общей сложности 50,6 тысячи человек. А значит, по идее, численность казахов в соседней стране должна была хотя бы ненамного увеличиться. Но она сократилась, причем более чем на 55 тысяч. Что случилось? Резко упала рождаемость? Возросла смертность? Усилился процесс ассимиляции? Сказались какие-то иные факторы? Или что-то не так со статистикой?



Между тем, представителей других коренных народов стран Центральной Азии в России становится все больше. Например, количество узбеков, постоянно проживающих в РФ, за последние два десятилетия увеличилось, если исходить из результатов переписей, чуть ли не втрое – с 123-х до 323-х тысяч. В еще большей степени возросла за этот же период численность таджиков – со 120 до 350 тысяч. И те, и другие вплотную приблизились к топ-20 самых многочисленных этносов. Кыргызов в России насчитывается уже 138 тысяч. Но даже эти цифры кое-кто из экспертов называет заниженными. Сопоставляя их с количеством выданных за указанный период паспортов РФ, они делают вывод, что эмигрантов из республик Средней Азии (Казахстан не в счет), имеющих российское гражданство, на самом деле раза в полтора больше. Возможно, они и составили часть тех, кто решил не указывать во время переписи свою этническую принадлежность.



Данные о территориальном расселении казахов в России пока не опубликованы. Но вряд ли они сильно изменились по сравнению с 2010-м. Тогда наибольшее количество наших сородичей проживало в Астраханской области – порядка 150 тысяч. В основном они были сосредоточены в таких районах, как Володарский (32,5 тысячи, или две трети всего тамошнего населения), Харабалинский, Красноярский (в каждом порядка 17 тысяч, или около половины всех жителей). Много наших кандасов и в Оренбургской области – примерно 120 тысяч. На эти два субъекта РФ приходилось свыше 40 процентов всех российских казахов.



Следом располагались Омская и Саратовская области – соответственно 78 и 76 тысяч. А далее с существенным отставанием шли Волгоградская и Челябинская – 46 и 35 тысяч. От 20 до 10 тысяч проживало в Тюменской, Самарской, Курганской и Новосибирской областях, а также в Республике Алтай.



То есть, казахи сконцентрированы преимущественно в регионах, расположенных близ границ с нашей республикой. В четырех из них они являются вторым по численности этносом (после русских). Речь идет об Астраханской, Омской, Саратовской и Волгоградской областях. В Оренбургской и в Республике Алтай они занимают 3-е место, в Тюменской, Курганской областях, а также в Алтайском крае и Калмыкии – 4-е. Объяснение здесь простое: предки одних из ныне проживающих там наших сородичей кочевали в тех краях еще с давних времен, предки других перебрались туда в советские годы, особенно в период массового голода начала 1930-х годов. Причем, вторых, судя по всему, было гораздо больше.



Согласно данным первой в СССР переписи населения 1926-го, в российских регионах на тот момент проживали всего 50,5 тысячи казахов. А как показала вторая, проведенная в 1937-м, их там стало уже 292,1 тысячи, или почти в пять раз больше. К слову, по оценкам авторитетных статистиков и демографов, результаты этой самой второй переписи, "отмененной" и засекреченной сталинским руководством (гриф "секретно" был снят спустя полвека, во время перестройки), являются более точными, нежели полученные по итогам официально признанной повторной переписи 1939-го, когда численность многих народов в угоду власти искусственно завысили. В том числе и находившихся в России казахов – до 356,6 тысячи, что на 64,5 тысячи больше, чем насчитали в 1937-м.



Словом, ареал обитания подавляющего большинства наших сородичей – это нижнее Поволжье, южный Урал, западная Сибирь и Алтай. А вот на территориях других субъектов РФ их мало. В том числе и в столицах: согласно данным переписи 2010-го, в Москве проживали менее 10 тысяч казахов, в Санкт-Петербурге – 3,4 тысячи. Тогда как узбеков в Белокаменной уже тогда было 35,6 тысячи, таджиков – 27,3 тысячи, кыргызов – 18,7 тысячи, а, например, азербайджанцев – и вовсе 58 тысяч. В городе на Неве те же узбеки стали 6-м по численности этносом (20,3 тысячи) после трех славянских, татар и евреев.



В силу понятных причин (трудовая миграция и последующее оседание на новом месте) крупные узбекские диаспоры появились в самых разных, зачастую удаленных, но преимущественно экономически развитых регионах России. Скажем, порядка десяти тысяч представителей этого народа обжили Ханты-Мансийский автономный округ, примерно столько же – Приморский край, где они теперь в количественном отношении занимают 5-е место среди всех этносов. По несколько тысяч их проживает в Республике Саха (Якутия), на противоположном конце РФ – в Калининградской области, а также в целом ряде других субъектов Федерации. Столь же разнообразна и география расселения кыргызов.



Однако после того, что случилось в прошлом году (а перепись проводилась раньше, в 2021-м), ситуация может измениться самым серьезным образом. Тем более если российско-украинская война надолго затянется (а, похоже, все к тому идет), если экономические санкции в отношении РФ начнут давать отложенный и негативный для России эффект, если недавно озвученное далеко не последним в руководстве страны человеком намерение призвать на фронт выходцев из Центральной Азии, получивших гражданство РФ, будет реализовано.



Большой северный сосед перестает быть привлекательным для потенциальных мигрантов, и даже те, кто давно живет в России, могут начать задумываться о возвращении в страны, являющиеся их исторической родиной. Возможно, там сложнее добывать на хлеб насущный, но как-то спокойнее и безопаснее…



Автор статьи: Баян Ахмет Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675333380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Свыше 1,7 тыс. новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года

- Инфляция в Республике Казахстан

- Информационное сообщение по валютному рынку

- О проблемах столицы

- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под руководством Романа Скляра

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года

- Постановление ЦИК РК

- Кадровые перестановки

- О команде мэра Алматы

