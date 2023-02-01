|Как гражданам ЦентрАзии получить квоту на обучение в вузах России?
14:46 02.02.2023
Как получить квоту на обучение в вузах России?
На вопросы "Азия-Плюс" ответил руководитель Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.
Ежегодно Таджикистан получает от России квоты на обучение, и с каждым годом их выдается все больше. В этом году Российская Федерация выделила 902 места. В прошлом году их было 750. Обо всем, что касается обучения в российских вузах поговорили с руководителем Россотрудничества в Таджикистане Иваном Ивановым.
– С какой целью Россия проводит квотные компании, предоставляя иностранным студентам бесплатные учебные места?
- Что такое квота (квотное место)? Говоря по-русски, это деньги, которые правительство выделяет на одного человека, то есть на его обучение в Российской Федерации. Вузов в различных регионах много, и у каждого свои расценки, но в среднем это около четверти миллионов рублей. В этом году Таджикистан лидирует по количеству полученных квот на фоне Вьетнама, Китая и Беларуси.
Название "Квотная кампания" сильно упрощенно и по документам все звучит гораздо сложнее. Сама идея идет со времен СССР, когда множество стран были единым государством и квотные места выделялись для иностранцев и жителей отдаленных уголков огромной страны, чтобы они получали образование, изучали русский язык и, будучи специалистами, возвращались на Родину поднимать экономику.
Часто нам задают вопросы о том, есть ли какие-то стипендии, гранты, помощь в решении вопросов с общежитием. Да, в вузах с общежитием есть хорошие льготные тарифы, например $150 на оплату проживания. Но тут опять все зависит от вуза, от города и региона.
А размер минимальной стипендии зависит от того, как вы учитесь, в каком вузе и на какой специализации.
Касательно возможности введения грантовой поддержки. Возможно, в будущем, перейдем и на комплексную поддержку студентов. Уже сегодня помимо обучения таджикские студенты получают неплохие стипендии. В некоторых вузах сумма доходит до десятков тысяч рублей.
Кто может получить квоту, как и где сдать экзамены?
- Кто имеет право на квотное место?
- Таджикистанцам надо регистрироваться на свой внутренний паспорт - это прямой путь, чтобы все прошло хорошо. Но если есть российский паспорт с пропиской, это выяснится и станет для абитуриента проблемой. А иметь российский загранпаспорт, постоянно проживая в Таджикистане, можно – двойное гражданство в Таджикистане поддерживается официально, это законно.
– А какие самые востребованные факультеты и направления?
- Согласно ежегодным наблюдениям, это все-таки технические направления. Очень популярно IT, то, что связано с цифровыми технологиями, а также архитектура, строительство, а самое сложное в плане конкуренции и борьбы - медицинское направление.
– Что нужно делать, чтобы принять участие в квотной кампании?
- В связи со множеством задаваемых вопросов, мы создали подборку ссылок. У нас есть телеграмм-канал "Русский дом в Таджикистане", и там мы сделали визуализацию в виде карточек, есть видеоролик, где показано, куда надо кликать мышкой (он есть также в YouTube и в наших соцсетях).
Также мы даем очные консультации, которые можно получить ежедневно в будние дни с 15:00 в нашем центре в Душанбе по адресу: ул. Академиков Раджабовых, 9/1; и в Худжанде по адресу: проспект И. Сомони, д. 52.
Там мы все показываем и рассказываем очень наглядно и доступно. Ждем всех желающих, так как регистрация уже идет и продлится до 20 февраля. Заходите, пожалуйста, и регистрируйтесь на сайте educationinrussia.com, загружайте в личный кабинет свои анкеты и следите за статусом.
Первый шаг – регистрация, а после заполнения анкеты ее статус показывает, что она на проверке РЗУ (росзагран учреждение, то есть Россотрудничество), затем абитуриент получает регистрационный номер. Выглядит он как TJ- и набор цифр, а затем /23 – это год. Под этим номером вы будете в дальнейшем идентифицироваться на сайте, проходить тестирование и другие процедуры.
А после проверки Россотрудничеством, если все хорошо, появляется статус "Проверено", и абитуриент допускается к тестированию. Кстати, регистрироваться желательно не с мобильного устройства, а с ПК. Так будет проще и ошибки вряд ли возникнут.
Тестирование проходит в режиме онлайн, которое в прошлом году было запущено в тестовом режиме. Кстати, вся процедура проверки проводится в России, и все анкеты и базы данных находятся в Москве в ресурсах Минцифры.
Базу данных, с прошедшими экзамен ребятами, мы направляем в Москву в Центральный аппарат. Там база формируется в единый большой пакет и передается в Минобразования и науки РФ, где электронным способом распределяется между теми вузами, которые выбирают ребята.
Выбрать можно 6 вузов по приоритетности, и мы советуем, чтобы это были разные города и разные регионы. Мы все понимаем, что Москва, Санкт-Петербург и Казань - лидирующие города, куда все стараются попасть, но вы должны думать о том, что именно туда со всего мира поедут абитуриенты и шансов поступить будет меньше.
Как сдавать экзамен и ошибки в заполнении анкет
- Где и как сдавать экзамены?
- Сдавать их нужно на компьютере в режиме онлайн, желательно у себя дома.
Для прохождения тестов у вас должна быть веб-камера для системы прокторинга. Прокторы следят за тем, чтобы абитуриенты проходили тестирование честно, без использования каких-либо шпаргалок. Они наблюдают через камеру, чтобы не было лишних движений глаз тестируемого, лишних звуков и прочих факторов, указывающих на нечестное прохождение заданий.
Если абитуриент вдруг резко начинает водить глазами, то сначала получает предупреждающее сообщение.
– А если возникают проблемы с Интернетом?
- Мы понимаем, что в разных странах - свои условия, а у кого-то и компьютера нет. Поэтому мы договариваемся с партнерами о создании внешних площадок – классов с компьютерами и Интернетом, куда могут прийти абитуриенты и сдать тесты. Когда даты экзаменов будут согласованы с Министерством образования и науки РТ, мы сообщим о площадках для их сдачи.
- Какие ошибки допускают при онлайн-регистрации чаще всего?
- В первую очередь надо обращать внимание на вопросы, отмеченные звездочкой (обязательные для заполнения). Также возможны ошибки в виде криво прикрепленного фото или скана документа, который не читается.
Частая проблема, когда ребята путают местами имя и фамилию. Первое имя надо писать свое личное, а второе имя отца, то есть фамилию.
Кстати, если в момент прохождения теста случились непредвиденные обстоятельства в виде отключения электроэнергии или чего-то еще, надо обязательно обратиться в "Русский дом" и сообщить об этом. Доказательством может послужить скриншот.
- Сколько вступительных экзаменов?
- В прошлом году было два. Если по технической профессии, то это физика и математика; если медицина, то это химия и биология; а в большом гуманитарном кластере может быть и история, и экономика, и обществознание и т. д.
А если направление творческое, то экзамены уже нужно проходить не в тестовом режиме, а прийти на собеседование. Причем в вузах есть свои процедуры, даже если вы прошли тесты, именитые вузы могут попросить выступить перед комиссией.
Кстати, мы надеемся, что скоро у нас откроются творческие мастерские и бесплатные творческие курсы. Например, уже скоро открываются курсы по рисованию совместно с Санкт-Петербургским институтом технологии и дизайна.
Кто может попасть в резерв?
– Если ребенок поступает, но его отчисляют в силу различных причин, он должен будет вернуть деньги?
- Нет, не должен. Но бывает так, что человек прошел вступительные экзамены, но у него поменялись планы или нет денег на дорогу (их квота не покрывает). Кстати, некоторые вузы, компенсируют затраты на авиабилеты, но их немного, надо смотреть информацию на сайте вуза и говорить с их международным отделом или иностранным деканатом.
Так вот, если человек передумал, родители не отпустили или денег не хватило, то мы просим его написать отказ по квоте, чтобы это место досталось кому-то другому. Например, ребятам из резервного списка, которым не хватило половины балла, чтобы пройти.
– А если это происходит перед самым началом учебного года?
- У нас есть резервные списки, так что ни одна квота не пропадет.