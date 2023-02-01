 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.02.2023
16:51  Банкротство США станет ударом... для Китая, - Кристиан Юришич
16:18  Самое богатое нефте-газо-поле Казахстана ("Кашаган") возглавил нефтяник-пенсионер Хасанов
16:15  Иран официально обвиняет "сионистский режим" в дрон-бомбежке 28/01, - ISNA
16:14  Таджикистан постарается восстановить промышленную добычу сурьмы. Есть спрос
16:12  Токаев обещает образцово-показательно провести V Всемирные игры кочевников
16:05  Арабы и молчаливая поддержка России, - Нурхан Эль-Шейх
16:02  У укр-чиновницы при аресте изъяли "список желаний" - шуба, Мальдивы и миллион долларов

15:53  Госсекретарь Кыргызстана С.Касмамбетов принял участие в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
14:46  Как гражданам ЦентрАзии получить квоту на обучение в вузах России?
14:15  КазахСтан. Выход из ловушки бедности, - Петр Своик
13:23  Почему количество казахского населения в России резко сократилось? - Баян Ахмет
13:20  Молитвой, водкой и обманом. Какими способами казахов обращали в христианство, - Закиш Садвокасов
13:16  Финиш или старт? Казахские псевдо-выборы - убогое, но веселое зрелище
13:10  Трансформация элит. Наступает донбасский период русской истории, - Федор Папаяни
13:07  Закат вручную. Кто добьет Евросоюз, - Николай Сорокин
12:54  Суд по "Каракалпакским событиям" продемонстрировал пример человечности, защиты прав человека, эффективности реформ в судебной системе
10:42  Земли компаний Болата Назарбаева вернули государству
09:35  В Казахстане упростят процедуру организации забастовок
09:28  Соотечественникам не видать российских пенсий, - НГ
09:23  Террористы возвращаются в ЦА: кто угрожает региону? - Кирилл Семенов
08:55  Кыргызские депутаты требуют "взять под контроль" TikTok
00:22  Более полумиллиона британцев вышли на самую большую акцию протеста за последние 12 лет
00:15  Стратегические резервации по-американски, - Д.Седов
00:14  США требуют от Узбекистана наказать силовиков, "нарушивших закон" во время нукусских событий
00:02  ФБР взяло в разработку лидеров сирийских курдов, - И.Субботин
00:00  США вовлекают Индию в технологическую войну против Китая, - В.Скосырев
Среда, 01.02.2023
23:05  Журналист-мазепинец Невзоров первым получил 8 лет за изменнические фейки
21:24  КазПартия "Аманат" решила пиариться на возвращении растыренной земли. Сами у себя?
21:06  Проворовавшийся экс-аким Атырауской области Досмухамбетов стал одним из руководителей КазОборонпрома
21:01  Нарушение орхонской традиции: Присоединение кыргызов к енисейскому региону после 840 года н.э., - Майкл Дромп
20:05  Ошский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек Токтомушев
20:04  Из-за Украины нефтедоллар доживает последние деньки
20:02  Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
19:43  Экс-глава МВД Украины Аваков и олигарх Коломойский попали под обыск: раскрыта махинация с вертолетами
19:21  Организация тюркских государств: история, структура, вызовы
18:52  Во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. На кой?
15:46  Иранский фронт: теракты, интриги, удары и транспортный коридор, - Илья Титов
15:40  Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Союзничек, однако...
13:12  Проблемы Астаны и Алматы по понятным причинам более выпуклы и заметны, - Данияр Ашимбаев
12:55  Запад, идя войной на Россию, придет к самоуничтожению? - В.Овчинский
12:37  "Таджик Эйр" снова начнет летать. На самолетах, арендованных в Турции
12:29  Китайский брак - дело тонкое. Как женятся в Поднебесной
12:15  Западная демократия – враг демократии, - Виталий Трофимов
10:06  Воспитательницам и поварам детсадов в Узбекистане пообещали повысить зарплату
09:11  Почему России стоит доверять Ирану, - Тимофей Бордачев
08:03  В Таджикистане объявили об обнаружении 10 новых месторождений золота
07:59  Бишкек пытается повторить с Душанбе "ташкентский сценарий", - В.Панфилова
01:32  Химанализ иракской и украинской лжи: "метод аналогий госсекретаря Пауэлла", - Игорь Шумейко
00:50  Эксперт-водник опасается затопления Туркестанской и Кызылординской областей уже в феврале
00:38  Bloomberg: Конфликт с Россией затеяли те, кто проиграл в Азии и на Ближнем Востоке
00:35  Агроэкспресс из Таджикистана в Россию не поедет, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Как гражданам ЦентрАзии получить квоту на обучение в вузах России?
14:46 02.02.2023

Как получить квоту на обучение в вузах России?

На вопросы "Азия-Плюс" ответил руководитель Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.

Ежегодно Таджикистан получает от России квоты на обучение, и с каждым годом их выдается все больше. В этом году Российская Федерация выделила 902 места. В прошлом году их было 750. Обо всем, что касается обучения в российских вузах поговорили с руководителем Россотрудничества в Таджикистане Иваном Ивановым.

– С какой целью Россия проводит квотные компании, предоставляя иностранным студентам бесплатные учебные места?

- Что такое квота (квотное место)? Говоря по-русски, это деньги, которые правительство выделяет на одного человека, то есть на его обучение в Российской Федерации. Вузов в различных регионах много, и у каждого свои расценки, но в среднем это около четверти миллионов рублей. В этом году Таджикистан лидирует по количеству полученных квот на фоне Вьетнама, Китая и Беларуси.

Название "Квотная кампания" сильно упрощенно и по документам все звучит гораздо сложнее. Сама идея идет со времен СССР, когда множество стран были единым государством и квотные места выделялись для иностранцев и жителей отдаленных уголков огромной страны, чтобы они получали образование, изучали русский язык и, будучи специалистами, возвращались на Родину поднимать экономику.

Часто нам задают вопросы о том, есть ли какие-то стипендии, гранты, помощь в решении вопросов с общежитием. Да, в вузах с общежитием есть хорошие льготные тарифы, например $150 на оплату проживания. Но тут опять все зависит от вуза, от города и региона.

А размер минимальной стипендии зависит от того, как вы учитесь, в каком вузе и на какой специализации.

Касательно возможности введения грантовой поддержки. Возможно, в будущем, перейдем и на комплексную поддержку студентов. Уже сегодня помимо обучения таджикские студенты получают неплохие стипендии. В некоторых вузах сумма доходит до десятков тысяч рублей.

Кто может получить квоту, как и где сдать экзамены?
- Кто имеет право на квотное место?

- Таджикистанцам надо регистрироваться на свой внутренний паспорт - это прямой путь, чтобы все прошло хорошо. Но если есть российский паспорт с пропиской, это выяснится и станет для абитуриента проблемой. А иметь российский загранпаспорт, постоянно проживая в Таджикистане, можно – двойное гражданство в Таджикистане поддерживается официально, это законно.

– А какие самые востребованные факультеты и направления?

- Согласно ежегодным наблюдениям, это все-таки технические направления. Очень популярно IT, то, что связано с цифровыми технологиями, а также архитектура, строительство, а самое сложное в плане конкуренции и борьбы - медицинское направление.

– Что нужно делать, чтобы принять участие в квотной кампании?

- В связи со множеством задаваемых вопросов, мы создали подборку ссылок. У нас есть телеграмм-канал "Русский дом в Таджикистане", и там мы сделали визуализацию в виде карточек, есть видеоролик, где показано, куда надо кликать мышкой (он есть также в YouTube и в наших соцсетях).

Также мы даем очные консультации, которые можно получить ежедневно в будние дни с 15:00 в нашем центре в Душанбе по адресу: ул. Академиков Раджабовых, 9/1; и в Худжанде по адресу: проспект И. Сомони, д. 52.

Там мы все показываем и рассказываем очень наглядно и доступно. Ждем всех желающих, так как регистрация уже идет и продлится до 20 февраля. Заходите, пожалуйста, и регистрируйтесь на сайте educationinrussia.com, загружайте в личный кабинет свои анкеты и следите за статусом.
Первый шаг – регистрация, а после заполнения анкеты ее статус показывает, что она на проверке РЗУ (росзагран учреждение, то есть Россотрудничество), затем абитуриент получает регистрационный номер. Выглядит он как TJ- и набор цифр, а затем /23 – это год. Под этим номером вы будете в дальнейшем идентифицироваться на сайте, проходить тестирование и другие процедуры.

А после проверки Россотрудничеством, если все хорошо, появляется статус "Проверено", и абитуриент допускается к тестированию. Кстати, регистрироваться желательно не с мобильного устройства, а с ПК. Так будет проще и ошибки вряд ли возникнут.

Тестирование проходит в режиме онлайн, которое в прошлом году было запущено в тестовом режиме. Кстати, вся процедура проверки проводится в России, и все анкеты и базы данных находятся в Москве в ресурсах Минцифры.

Базу данных, с прошедшими экзамен ребятами, мы направляем в Москву в Центральный аппарат. Там база формируется в единый большой пакет и передается в Минобразования и науки РФ, где электронным способом распределяется между теми вузами, которые выбирают ребята.

Выбрать можно 6 вузов по приоритетности, и мы советуем, чтобы это были разные города и разные регионы. Мы все понимаем, что Москва, Санкт-Петербург и Казань - лидирующие города, куда все стараются попасть, но вы должны думать о том, что именно туда со всего мира поедут абитуриенты и шансов поступить будет меньше.

Как сдавать экзамен и ошибки в заполнении анкет
- Где и как сдавать экзамены?

- Сдавать их нужно на компьютере в режиме онлайн, желательно у себя дома.

Для прохождения тестов у вас должна быть веб-камера для системы прокторинга. Прокторы следят за тем, чтобы абитуриенты проходили тестирование честно, без использования каких-либо шпаргалок. Они наблюдают через камеру, чтобы не было лишних движений глаз тестируемого, лишних звуков и прочих факторов, указывающих на нечестное прохождение заданий.

Если абитуриент вдруг резко начинает водить глазами, то сначала получает предупреждающее сообщение.

– А если возникают проблемы с Интернетом?

- Мы понимаем, что в разных странах - свои условия, а у кого-то и компьютера нет. Поэтому мы договариваемся с партнерами о создании внешних площадок – классов с компьютерами и Интернетом, куда могут прийти абитуриенты и сдать тесты. Когда даты экзаменов будут согласованы с Министерством образования и науки РТ, мы сообщим о площадках для их сдачи.

- Какие ошибки допускают при онлайн-регистрации чаще всего?

- В первую очередь надо обращать внимание на вопросы, отмеченные звездочкой (обязательные для заполнения). Также возможны ошибки в виде криво прикрепленного фото или скана документа, который не читается.

Частая проблема, когда ребята путают местами имя и фамилию. Первое имя надо писать свое личное, а второе имя отца, то есть фамилию.

Кстати, если в момент прохождения теста случились непредвиденные обстоятельства в виде отключения электроэнергии или чего-то еще, надо обязательно обратиться в "Русский дом" и сообщить об этом. Доказательством может послужить скриншот.

- Сколько вступительных экзаменов?

- В прошлом году было два. Если по технической профессии, то это физика и математика; если медицина, то это химия и биология; а в большом гуманитарном кластере может быть и история, и экономика, и обществознание и т. д.

А если направление творческое, то экзамены уже нужно проходить не в тестовом режиме, а прийти на собеседование. Причем в вузах есть свои процедуры, даже если вы прошли тесты, именитые вузы могут попросить выступить перед комиссией.

Кстати, мы надеемся, что скоро у нас откроются творческие мастерские и бесплатные творческие курсы. Например, уже скоро открываются курсы по рисованию совместно с Санкт-Петербургским институтом технологии и дизайна.

Кто может попасть в резерв?
– Если ребенок поступает, но его отчисляют в силу различных причин, он должен будет вернуть деньги?

- Нет, не должен. Но бывает так, что человек прошел вступительные экзамены, но у него поменялись планы или нет денег на дорогу (их квота не покрывает). Кстати, некоторые вузы, компенсируют затраты на авиабилеты, но их немного, надо смотреть информацию на сайте вуза и говорить с их международным отделом или иностранным деканатом.
Так вот, если человек передумал, родители не отпустили или денег не хватило, то мы просим его написать отказ по квоте, чтобы это место досталось кому-то другому. Например, ребятам из резервного списка, которым не хватило половины балла, чтобы пройти.

– А если это происходит перед самым началом учебного года?

- У нас есть резервные списки, так что ни одна квота не пропадет.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675338360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Свыше 1,7 тыс. новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года
- Инфляция в Республике Казахстан
- Информационное сообщение по валютному рынку
- О проблемах столицы
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под руководством Романа Скляра
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года
- Постановление ЦИК РК
- Кадровые перестановки
- О команде мэра Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  