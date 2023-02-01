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|Госсекретарь Кыргызстана С.Касмамбетов принял участие в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
15:53 02.02.2023
Бишкек (АКИpress) – Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов 2 февраля принял участие в мероприятии, посвященном 80-летию разгрома фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве.
Как пишет пресс-служба президента, госсекретарь совместно с министром обороны Кыргызстана, послами России и Беларуси в КР возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
Касмамбетов рассказал о мужестве воинов-кыргызстанцев в Великой Отечественной войне, которые вместе со всеми братскими народами прошли трудный путь и одержали победу, разгромив фашистские войска.
Как известно, 2 февраля 1943 года отмечается День разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве.