 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У укр-чиновницы при аресте изъяли "список желаний" - шуба, Мальдивы и миллион долларов
16:02 02.02.2023

Шуба, Мальдивы и миллион долларов. Во время обыска у начальницы налоговой Киева обнаружили "список желаний"

На Украине взялись за олигархов и чиновников, пишет "Страна". При обысках можно найти необычные улики. Так, например, исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий вела "списки желаний", в числе которых дорогие часы, Мальдивы, а также миллион долларов.

На Украине обыски проходят и в руководстве Киевской налоговой инспекции. Дело ведет ГБР по махинациям с НДС. Обыски проводят по фактам незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 миллиардов гривен.

В том числе обыски прошли и у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. В распоряжении "Страны" оказался обнаруженный при обыске "список желаний" чиновницы за 2018 и 2021 годы.
В числе пожеланий - сумочка "Гермес", часы "Бригет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать миллион долларов.
Ранее мы писали, что сегодня СБУ проводит обыски у экс-директора Департамента закупок Минобороны, о подозрении сообщили и другим чиновникам.
Также 1 февраля у Коломойского обыск проводят СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование идет по махинациям в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Кроме того, у Авакова прошли обыски по делу об аварии вертолета в Броварах.

Источник - inosmi.ru
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