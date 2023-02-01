У укр-чиновницы при аресте изъяли "список желаний" - шуба, Мальдивы и миллион долларов

16:02 02.02.2023

Шуба, Мальдивы и миллион долларов. Во время обыска у начальницы налоговой Киева обнаружили "список желаний"



На Украине взялись за олигархов и чиновников, пишет "Страна". При обысках можно найти необычные улики. Так, например, исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий вела "списки желаний", в числе которых дорогие часы, Мальдивы, а также миллион долларов.



На Украине обыски проходят и в руководстве Киевской налоговой инспекции. Дело ведет ГБР по махинациям с НДС. Обыски проводят по фактам незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 миллиардов гривен.



В том числе обыски прошли и у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. В распоряжении "Страны" оказался обнаруженный при обыске "список желаний" чиновницы за 2018 и 2021 годы.

В числе пожеланий - сумочка "Гермес", часы "Бригет", поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать миллион долларов.

Ранее мы писали, что сегодня СБУ проводит обыски у экс-директора Департамента закупок Минобороны, о подозрении сообщили и другим чиновникам.

Также 1 февраля у Коломойского обыск проводят СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование идет по махинациям в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Кроме того, у Авакова прошли обыски по делу об аварии вертолета в Броварах.