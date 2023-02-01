Арабы и молчаливая поддержка России, - Нурхан Эль-Шейх

16:05 02.02.2023 Профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх о "позитивном нейтралитете" арабских стран



Арабский мир повзрослел и стал лучше осознавать свои интересы, а также лучше различать друзей и врагов в многополярном мире, где уже невозможно преобладание одной доминирующей державы. Об этом пишет профессор политологии Каирского университета, член Египетского совета по международным делам Нурхан Эль-Шейх в статье для Международного дискуссионного клуба "Валдай".



Отношение арабов к российской специальной военной операции на Украине считается отходом от привычных для арабской политики тенденций. Традиционно арабские страны, многие из которых являются стратегическими союзниками Соединенных Штатов, были склонны поддерживать американцев. Вдобавок сейчас мы наблюдаем одну из редких ситуаций, когда арабский консенсус был достигнут без предварительной координации. Разногласия всегда препятствовали попыткам сформулировать единую арабскую политику. Однако в случае с российской операцией каждая арабская страна заняла позицию в соответствии со своими национальными интересами – и в результате возникла общая арабская позиция, предполагающая понимание мотивов России.



Арабские страны считают происходящее на Украине опосредованной войной американцев, направленной на истощение России и ограничение ее международного и регионального влияния.



Совершенно очевидно, кто подливает масла в огонь и нагнетает напряженность конфликта за счет огромных поставок оружия, логистической и разведывательной поддержки, непосредственного участия специалистов и боевиков. Фактически Россия противостоит не только Украине, но и США, всем странами НАТО и их партнерам, включая Австралию, Канаду и Японию.



Хотя некоторые из арабских стран, например Сирия, заявили о своей поддержке России, многие другие не объявили об этом публично. Однако их политика красноречиво говорит сама за себя. Решение ОАЭ воздержаться от принятия продвигавшейся США резолюции об осуждении операции России на Украине в Совете Безопасности ООН 26 февраля 2022 года было сочтено молчаливой поддержкой России. Саудовская Аравия и ОАЭ сыграли важную роль в обмене заключенными между Россией и Украиной и США, в том числе в отношении гражданина России Виктора Бута, который провел десять лет в американской тюрьме строгого режима.



Несмотря на интенсивное американское давление на весь мир, арабские страны не стали участвовать в западных санкциях. Они сохраняют "позитивный нейтралитет", что позволяет им развивать сотрудничество с Россией. Все программы арабо-российского сотрудничества, а также торговля продолжаются в соответствии с заранее установленными графиками. Например, Египет и Россия залили бетон первого и второго блоков египетской АЭС в Эль-Дабаа в июле и ноябре соответственно. В декабре ВМС Египта и России провели совместные военно-морские учения "Мост дружбы – 5" в Средиземном море.



Арабские страны тепло встречают российских официальных лиц. Министр иностранных дел Сергей Лавров посетил многие из них, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Алжир. Он также выступил с речью на сессии Лиги арабских государств 24 июля 2022 года. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 31-го саммита арабских государств, который состоялся в Алжире 1 ноября. В октябре Москву посетил президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид. Президент Алжира АбдельмаджидТеббун объявил о предстоящем визите в Россию. Арабские официальные лица также широко и активно участвовали во всех экономических, военных и культурных форумах, проводившихся в России за последние десять месяцев.



Кроме того, расширилось участие арабов в международных организациях, возглавляемых Россией, что укрепит безопасность и экономическое сотрудничество между Россией и арабским миром. Египет, Саудовская Аравия и Катар подписали меморандумы о взаимопонимании для своего присоединения к Шанхайской организации сотрудничества в качестве партнеров по диалогу. Банк развития БРИКС принял в члены Египет и ОАЭ. Многие арабские страны, в том числе Алжир и Египет, стремятся стать полноправными членами группы БРИКС. В качестве важного и беспрецедентного шага Египет решил включить российский рубль в список валют, используемых в Египте, внедрить российскую систему электронных карт МИР и связать ее с внутренней карточной сетью Египта Meeza. Удвоение рейсов между Египтом и Россией свидетельствует о растущем человеческом и экономическом взаимодействии между двумя странами.



Есть несколько соображений, которые определяют позицию арабов.



Во-первых, это общие интересы с Россией. В дополнение к долгой истории сотрудничества с Россией как надежным партнером в советское время Москва за последние два десятилетия смогла создать прочную основу для сотрудничества с арабскими странами во многих жизненно важных областях, и в первую очередь в связи с ОПЕК+. Эр-Рияд заявляет, что его политика в рамках ОПЕК+, не подчиняющаяся американским требованиям увеличить добычу нефти, определяется национальными интересами всех государств-членов, а не поддержкой России, но на практике решение саудитов означает именно ее.



Во-вторых, налицо разоблачение американской политики и снижение доверия к Вашингтону как к надежному союзнику, особенно со стороны стран Персидского залива. Похоже, в отношениях между администрацией Байдена и Эр-Риядом нарастает напряженность. Байден пообещал изолировать Саудовскую Аравию и превратить ее в "государство-изгой". Более того, страны Персидского залива считают, что Америка нарушает свои обязательства по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Вашингтон перевел ряд своих военных кораблей из Пятого флота в Бахрейне в Седьмой флот в Тихом океане. Он замораживает поставки оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, а также заявил о своей готовности повторно принять иранскую ядерную сделку и проводить более открытую политику в отношении хуситов, невзирая на интересы Саудовской Аравии. Отмечается большое разочарование по поводу реакции США на атаки хуситов на Саудовскую Аравию и Абу-Даби.



Вдобавок американцы под предлогами и лозунгами демократии и прав человека приложили руку к разорению многих арабских стран, особенно Ирака. Народы Йемена, Сирии и Ливии также до сих пор страдают от вызванного пресловутыми "революциями арабской весны" хаоса, который привел к ухудшению экономических и социальных условий.



В-третьих, на арабские страны влияет противостояние Глобального Юга гегемонизму Америки. Хорошим примером для подражания в этом смысле выглядит Индия. Несмотря на тесное партнерство с Вашингтоном, Дели проводит независимую политику, которая служит национальным интересам Индии. Эта страна воспротивилась требованиям США осудить Россию и присоединиться к режиму западных санкций. Напротив, ее сотрудничество с Россией в различных областях еще более укрепилось.



Вопреки планам Вашингтона украинский кризис привел к углублению сотрудничества между Россией и арабским миром, поскольку последний избрал путь конструктивного партнерства с Москвой. Арабский мир повзрослел и стал лучше осознавать свои интересы, а также лучше различать друзей и врагов в многополярном мире, где уже невозможно преобладание одной доминирующей державы. Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675343100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Свыше 1,7 тыс. новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года

- Инфляция в Республике Казахстан

- Информационное сообщение по валютному рынку

- О проблемах столицы

- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под руководством Романа Скляра

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года

- Постановление ЦИК РК

- Кадровые перестановки

- О команде мэра Алматы

