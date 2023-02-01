Таджикистан постарается восстановить промышленную добычу сурьмы. Есть спрос

16:14 02.02.2023 Сколько в Таджикистане сурьмы?



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Ее используют, в том числе, для производства боеприпасов и США она очень нужна.



Почему таджикские чиновники скрывают сведения о совершенно безобидном, на первый взгляд, полуметалле - сурьма?



Первые в мире?



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в последнем своем послании поручил правительству уделять особое внимание вопросу добычи и переработке цветных металлов, в том числе сурьмы, лития, вольфрама, никеля и других металлов.



Он отметил необходимость разработки и осуществления отдельной программы по освоению и переработки металлов до конечной продукции внутри страны. Подчеркнул, что Таджикистан занимает первое место в мире по запасам сурьмы.



"Сегодня нам необходимо сделать освоение и доведение сурьмы до конечного продукта основной задачей", - сказал Эмомали Рахмон.



Для получения детальной информации по запасам, добыче, производстве и экспорте сурьмы "Азия-Плюс" обратилась с запросами к Минпрому, Главному управлению геологии и Агентству по статистике.



В письменном ответе статагентства одним предложением советуется обратиться к "соответствующим отраслевым органам", чтобы получить "первичную, конкретную и детальную информацию".



Отраслевые органы не отвечали "Азия-Плюс" месяц, нарушая нормы сразу нескольких законодательных актов, вплоть до Конституции страны. В числе прочего мы спросили о достоверности информации по запасам сурьмы, предоставленной президенту. Дело в том, что ранее сообщалось, что Таджикистан по этим запасам находится в лучшем случае на третьем месте.



И только вчера, 1 февраля, на итоговой пресс-конференции Главного управления геологии РТ, ее начальник - Ильхомджон Оймухаммадзода сказал, что на первом месте по запасам сурьмы в мире стоит Китай, а Таджикистан теперь занимает второе место и первое место среди стран СНГ.



Он сообщил, что в республике существуют 11 месторождений сурьмы, 9 из которых расположены в Зарафшанской и Гиссарской долинах.



При этом он не ответил на вопрос, какими объемами запасов сурьмы располагает Таджикистан.



Так сколько у нас сурьмы?



На портале Геологической службы (geoportal-tj.org) говорится, что крупными запасами сурьмы располагает Зеравшано-Гиссарский ртутно-сурьмяный пояс. Наиболее богатые сурьмяные руды выявлены в месторождении Джижикрут (в районе Айни), содержащие более 15% этого полуметалла. На базе этих запасов еще с конца 1940-х годов работает Анзобский горно-обогатительный комбинат (сегодня - таджикско-американское СП "Анзоб") с проектной мощностью 700 тысяч тонн в год.



Концентраты ртутно-сурьмяных руд Таджикистана перерабатываются в других странах – ранее, в основном, в Кыргызстане, а после закрытия границы с этим соседом в конце апреля 2021 года - в Китае.



"Минерально-сырьевая база сурьмы в республике может быть многократно расширена за счет расширения геологоразведочных работ на месторождениях других рудных районов, где выявлены перспективные площади", - заключают таджикские геологи.



По данным Геологической службы США (USGS), Таджикистан уже несколько лет занимает третье место в мире по производству сурьмы. В 2019 году республика производила 16 тыс. тонн этого полуметалла. Больше производили только Россия (30 тыс. тонн) и Китай (100 тысяч тонн). При этом производство сурьмы в России в последние годы остается на одном уровне, а в Таджикистане растет.



Выработка этого полуметалла в Таджикистане в 2019 году по сравнению с 2010 годом выросла почти в 3 раза, как и доля республики в общемировом производстве.



В сердечнике американской пули



Американское издание Defense News летом минувшего года со ссылкой на Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей писало, что США находятся в поиске альтернативных источников сурьмы для производства боеприпасов, так как собственных запасов хватит только до 2025 года.



В публикации отмечалось, что США получают сурьму в основном из Китая, в меньших объемах из России, "а Таджикистан укрепляет свои позиции на глобальном рынке, как третий по величине поставщик сурьмы в мире".



"Комитет обеспокоен недавней геополитической динамикой в отношениях с Россией и Китаем и тем, как это может ускорить сбои в цепочке поставок, особенно в отношении сурьмы", - говорилось в публикации.



Также в статье отмечалось, что ответственные лица Пентагона должны до октября текущего года представить прогноз на ближайшие пять лет, касающийся текущих и будущих уязвимостей цепочки поставок.



Авторы публикации подчеркивали, что сурьма имеет решающее значение для оборонной промышленности США. Она используется в сердечниках пуль, патронов, снарядов, и даже в ядерном оружии, а также для производства другого оборудования военного назначения, например, приборов ночного видения.



Говорилось, что во время Второй мировой войны японцы блокировали китайские поставки сурьмы в США. Тогда американцы начали добывать ее на руднике в Айдахо, но он был полностью выработан к 1997 году. Небольшие запасы других рудников могут закончиться к 2025 году.



Специалисты утверждают, что соединение сурьмы и свинца увеличивает твердость и механическую прочность последнего.



Где еще применяется?



Больше половины добываемой сурьмы сегодня используется в производстве химических добавок, обеспечивающих защиту от огня (антипиренов). Они добавляются в строительную древесину, пластмассы, ткани, резину, стекло, клеи, краски, детали для самолетов, автомобильные чехлы, одежду и даже игрушки.



Также сурьма применяется в полупроводниковой промышленности при производстве диодов, инфракрасных детекторов.



Область применения сурьмы включает:

- батареи;

- антифрикционные сплавы;

- типографские сплавы;

- стрелковое оружие и трассирующие пули;

- оболочки кабелей;

- спички;

- лекарства, противопротозойные средства.



Немного истории



Сурьма относится к металлоидам или полуметаллам - похожа на металл, но очень хрупка и легко измельчается.



Самый древний артефакт из сурьмы (часть вазы) датируется 3000 годом до н. э. и был обнаружен на территории современного Ирака. При этом секрет того, как древним мастерам удалось придать такому хрупкому материалу ковкость, не раскрыт до сих пор.



Женщины в Древнем Египте и на Ближнем Востоке использовали сульфид сурьмы как черный краситель для глаз и бровей. Само слово "сурьма" в переводе с персидского языка означает "грим" или "мазь".



В горных регионах Таджикистана женщины красят сульфидом сурьмы глаза и брови, а также своих новорожденных детей. А в Афганистане красятся им и мужчины.



Средневековые алхимики работали с сурьмой в двух направлениях: превращение свинца, железа и других металлов в золото; создание средства, обеспечивающего бессмертие.



В Европе сурьма считалась отличным слабительным. В целом лекарства на ее основе в свое время применялись чрезвычайно широко. Есть мнение, что злоупотребление ими стало одной из причин ранней смерти Моцарта. Источник - Азия-Плюс

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