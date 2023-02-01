Иран официально обвиняет "сионистский режим" в дрон-бомбежке 28/01, - ISNA

16:15 02.02.2023

Иран обвинил Израиль в атаке дронами на завод Минобороны в Исфахане 28 января, за которую пока никто не взял на себя ответственность. Иран также заявил, что отомстит за это нападение.



Иран обвинил Израиль в атаке беспилотников на военный завод недалеко от города Исфахан, сообщило Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.



В письме генеральному секретарю ООН постоянный представитель Ирана при организации Амир Саид Иравани заявил: "Предварительные расследования показывают, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на комплекс мастерских Министерства обороны в городе Исфахан, и действия этого режима нарушают международное право и осуждаются".



Он также добавил, что Иран обязательно ответит на эту атаку.



"Иран имеет свое законное и неотъемлемое право защищать свою национальную безопасность и решительно реагировать на любые угрозы или правонарушения со стороны сионистского режима, где бы и всякий раз, когда он сочтет это необходимым", - подчеркнул он.



Израиль пока не отреагировал на это заявление.



Ранее Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана заявило о "неудачной атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства 28 января в Исфахане.



"Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием мини-дронов на один из центров Минобороны. Один из БПЛА был сбит комплексом ПВО, а два других перехватили и уничтожили военные. В результате атаки беспилотников на один из производственных комплексов Минобороны Ирана повреждение получила крыша цеха, отмечается в заявлении. Там добавили, что нападение не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования", - передает иранское агентство ИРНА.



Ответственность за инцидент никто на себя не взял.