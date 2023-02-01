Банкротство США станет ударом... для Китая, - Кристиан Юришич

16:51 02.02.2023 Advance

Хорватия



Ценные бумаги вне геополитики: Китай не хочет американского банкротства и, более того, даже его боится

Advance: потенциальное американское банкротство будет иметь серьезные последствия для всех



Потенциальное американское банкротство вновь замаячило на горизонте, пишет Advance. Казалось бы, основные соперники США, в первую очередь Китай, должны радоваться этому. Но на самом деле дело обстоит иначе, и на это есть причины.



Кристиан Юришич



На прошлой неделе я писал о вероятности американского банкротства в случае, если "потолок" задолженности не будет поднят. До сих пор эту границу каждый раз поднимали, хотя зачастую это становилось поводом для политического конфликта между республиканцами и демократами. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы этот конфликт обострится, а в итоге они, по-видимому, все-таки договорятся о повышении лимита. Правда, скорее всего, это снова произойдет в самый последний момент!



Сегодня мы поговорим о широких последствиях потенциального американского банкротства. Как я уже писал в последней своей статье, шансов на то, что банкротство будет, причем уже в этом году, на самом деле очень мало, но для освещения проблемы мы будем рассматривать гипотетическую ситуацию, в которой банкротство случилось.



Это нанесло бы сильный удар по всей мировой экономике, а особенно по американскому доллару, который по-прежнему остается ведущей мировой валютой. Значит ли это, что серьезные американские соперники приветствовали бы подобный сценарий? Казалось бы, это вполне ожидаемо, но на самом деле ситуация обстоит иначе.



Возьмем, например, Китай. Напряженность между Китаем и Соединенными Штатами Америки продолжает расти, и даже ходят разговоры о возможном вооруженном конфликте между ними! В связи с этим разве не обрадовался бы Китай банкротству Соединенных Штатов Америки? Разве в таком случае давление на Китай не ослабло бы? Возможно, давление и ослабло бы, но Китай совсем не хочет американского банкротства. Более того, Китай даже очень боится американского банкротства!



Как же так? Я поясню…



Вы уже, конечно, слышали о "симбиозе" американской и китайской экономики, не так ли? Но дело зашло уже намного дальше. Американский долг, то есть "мощь" американской задолженности, сам факт того, что Соединенные Штаты Америки могут снова и снова повышать потолок и создавать все больший и больший долг, то есть само это явление двигает всю мировую финансовую систему! Это неоспоримый факт, и так и останется, пока сама система, в которой мы живем не изменится до основания. Сейчас же понятно, что никто, кто заботится о собственных финансовых интересах, а к таковым относится любое государство мира, не жаждет американского банкротства!



Однако ситуация противоречивая… Как можно ожидать, что однажды Китай создаст, возможно, новую мировую финансовую систему, то есть альтернативу доллару, если этот доллар не "уйдет с арены"? Да, на первый взгляд налицо противоречие, но если бы мы спросили китайское руководство, какой вариант их больше всего устроил бы, то оно, вероятно, выбрало бы "постепенное ослабление доллара" и укрепление их "альтернативы"! То есть сценарий без резких обвалов, поскольку предполагается, что сначала Китай должен избавиться от собственной зависимости от американского доллара.



Я еще раз напомню, что мы обсуждаем гипотетический сценарий, так как сколько бы в ближайшие недели ни говорилось об "американском банкротстве", оно совершенно точно не произойдет. Даже если республиканцы в Конгрессе попытаются полностью остановить поднятие потолка задолженности, Белый дом, а точнее президент Джо Байден, может что-нибудь предпринять, чтобы американского банкротства не случилось. В конце концов, он может объявить саму концепцию "потолка задолженности" неконституционной. Да, подобный кризис спровоцировал бы кризис доверия к США , но уж точно не привел бы к американскому банкротству.



Важно понимать, что значительная часть мировых финансов крутится вокруг американских ценных бумаг, таких как облигации и прочее. Речь идет об очень больших деньгах… По последним данным за декабрь 2022 года, американские ценные бумаги, которые торгуются, представляют собой рынок размером 24 триллиона долларов.



Почему они столь важны? Потому что представляют собой (все еще!), вероятно, самую надежную инвестицию в мире. Когда банки или какой-то другой институт покупают американские ценные бумаги, они исходят из предпосылки о том, что вложенные деньги вернутся к ним на сто процентов, ведь если все и рухнет, то США рухнут, пожалуй, последними.



Конечно, это означает, что на американских ценных бумагах особенно не заработаешь, ведь чем надежнее инвестиция, тем меньше проценты, но зато этими ценными бумагами торгуют по-разному. Например, часто их используют в качестве залога.



Но как это связано с нашим сценарием гипотетического американского банкротства? Напрямую! Представим ситуацию, в которой США идут к банкротству. Что произошло бы с процентными ставками этих ценных бумаг? Они взорвались бы, поскольку моментально превратились бы в крайне рискованные! Но это сотрясло бы мировую финансовую систему до самого ее основания. Трудно объяснить масштабы такого шока. Это смена парадигмы. Это все равно что пойти в магазин за хлебом и понять, что местонахождение магазинов в квартале меняется случайным образом, или это как будто на кассе вас попросили заплатить за хлеб, например, в японских йенах!



Этот развал того, что до сих пор считалось незыблемым, привел бы к заморозке всей финансовой системы в мире.



Помимо этого, случилось бы и еще кое-что. Кризис 2008 года преодолели (или только отложили?) благодаря тому, что США напечатали большое количество дополнительных денег… А как это стало возможно? Благодаря тому факту, что рынок ценных бумаг функционировал, как обычно, и пока он функционирует, Соединенные Штаты Америки всегда могут печатать новые доллары.



Я скажу еще более упрощенно. Пока есть уверенность, что США - величайшая держава мира (в экономическом, военном, геополитическом отношении), американский долг может внешне расти до бесконечности. Это привилегия мирового гегемона.



Давайте теперь ненадолго вернемся к Китаю и финансовому кризису 2008 года. Спад глобального спроса, который стал результатом этого кризиса, сократил китайский экспорт почти на 20%. Это, в свою очередь, вылилось в то, что около 20 миллионов работников в Китае потеряли свои рабочие места.



Но тогда Китаю было проще выбраться из кризиса, поскольку его общий долг составлял около 140% ВВП, а сегодня достигает почти 300% ВВП. Откуда такие цифры? Разве китайский долг не значительно ниже ВВП? Зависит от того, о каком долге мы говорим. Действительно китайский государственный долг не столь высок, как, например, американский, но мы говорим об "общем долге", а это сумма государственного долга, корпоративного долга и долга домохозяйств. Все это в сумме достигает около 300 % ВВП Китая, а значит, что пространства для маневра у него остается все меньше.



Но разве Китай не может создать альтернативную финансовую систему в случае американского краха? С большим трудом. Я уже писал, что рынок американских облигаций и других ценных бумаг достигает около 24 триллионов долларов. Ценность китайских облигаций оценивается "всего" в 3,3 триллиона долларов США. Этого просто недостаточно.



А китайская валюта юань вместо доллара? Опять все то же. Китайская валюта просто недостаточно "популярна" (используется). Как обстоят с этим дела? Самый лучший показатель в данном случае - это резервы иностранных валют в центральных банках мира. В среднем 60% резервов иностранных валют хранятся в американских долларах. Далее идет евро с 20%. На китайский юань приходится всего 2,8% резервов в иностранной валюте.



Отчасти сам Китай тому причина, и китайские власти считают, что это неплохо. Вывод денег из страны и приведение денег в страну по-прежнему происходят под прямым контролем Пекина. Поэтому в случае ухудшения китайской экономической ситуации китайцы не смогут беспрепятственно выводить свои деньги из страны. Это, разумеется, способствует внутренней финансовой стабильности, но в то же время мешает Китаю скорее "взять на себя роль Соединенных Штатов Америки".



Вот почему Китай нисколько не хочет скорейшего американского банкротства, и я даже не упомянул о том факте, что США остаются огромным экспортным рынком для Китая, так как это просто само собой разумеется. На этом, в общем-то, и выстроена современная мировая экономика! Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675345860





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Свыше 1,7 тыс. новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года

- Инфляция в Республике Казахстан

- Информационное сообщение по валютному рынку

- О проблемах столицы

- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под руководством Романа Скляра

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года

- Постановление ЦИК РК

- Кадровые перестановки

- О команде мэра Алматы

