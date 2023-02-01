В Турции (близ Бодрума) продается остров с руинами античного города Миндос

17:56 02.02.2023

В Турции продадут остров с останками древнего города



Кроличий остров на территории турецкой провинции Мугла, где был обнаружен древний город Миндос, выставлен на онлайн-продажу за $11,8 млн (825 млн руб.), пишет 2 февраля Hürriyet Daily News со ссылкой на объявление на турецкой онлайн-платформе по продаже недвижимости.



Отмечается, что остров был выставлен на продажу с подписью: "Продается остров в великолепном заливе Гюндоган".



В объявлении также было указано, что остров состоит из шести участков и имеет площадь 71 тыс. квадратных метров. "Остров может быть использован в инвестиционных целях для полей и оливковых рощ". - отметили продавцы.



В издании напомнили, что на Кроличьем острове, расположенном примерно в 26 километрах от города Бодрума, находился древний город Миндос. При недавних раскопках также были обнаружены дорога, складские помещения и несколько церквей.



Построенный в эллинистический период, остров исторически был одним из любимых мест короля Галикарнаса Мусолоса. Согласно утверждениям, он построил дамбу, чтобы обеспечить легкий доступ к острову.