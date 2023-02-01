 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 02.02.2023
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Среда, 01.02.2023
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Рукописный сборник стихотворений Марины Цветаевой "Ученик" продан с аукциона за рекордные 7,2 млн рублей
20:00 02.02.2023

"Ученик" продан на торгах за более чем 7,2 млн рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

Там отметили, что рукописная книга стала самым дорогим лотом, ее стартовая составляла 5,5 млн рублей.

Сборник датирован 1921 годом. На торги он попал из собрания семьи Анатолия Мироновича Наля, дружившего с Цветаевой.

Также на аукционе за 3,1 млн рублей выкупили редкое издание Эзопа – "Эзоповы притчи повелением царскаго величества напечатаны в Москве лета Господня 1712 в марте". Альбом 1926 года "Семнадцать портретов" Юрия Анненкова продан за 2,8 млн рублей.

В российских книжных магазинах нет снижения поступлений западной литературы, однако лучше запастись произведениями любимых авторов, так как риски всегда есть, ранее рассказал гендиректор издательства ЭКСМО Евгений Капьев в разговоре с НСН.

Источник - nsn.fm
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