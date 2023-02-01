"Применением бронетехники дело не ограничится", - сталинградская речь Путина

22:44 02.02.2023

Российская Федерация, Волгоград 2 февраля 2023 года.



Выступление Президента России Владимира Путина на торжественном концерте, посвященном 80-летию разгрома фашистских войск в Сталинградской битве, в Волгограде.



