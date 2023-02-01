С Байденом покончено: глубинное государство хочет нового президента-демократа, - Уэйн Аллин Рут

00:13 03.02.2023 Бедный беспомощный, несчастный, бормочущий, спотыкающийся, неуклюжий безмозглый президент Джо Байден. Для него все кончено. Дни марионетки явно сочтены.



Это так очевидно, что происходит. Президентство Байдена закончилось. Глубинный штат и болото Вашингтона в нем больше не нуждаются. Он выполнил свою задачу. Теперь они хотят, чтобы он убрался.



Есть две причины, по которым все это происходит сейчас.



Во-первых, демократы понимают, что Байден не только худший кандидат в истории политики, но и деградирует прямо у всех на глазах. Байден, возможно, начинал как безмозглая марионетка, носил маски и прятался в своем подвале в штате Делавэр. Но это были "старые добрые времена".



Теперь секрет вышел из подвала. Кот вылез из мешка. Все знают. Даже большинство демократов наконец поняли: они не хотят видеть Байдена в 2024 году.



Итак, то же самое глубинное государство, которое установило его, должно убрать его, чтобы они могли получить преимущество в фальсификации следующих выборов в 2024 году.



Войдите в скандал с неправильным обращением Байдена с секретными документами. Идеальное время. Байден был создан своим собственным глубинным государством. Внезапно документы просто случайно обнаруживаются и в офисе его аналитического центра, и в гараже в штате Делавэр. Кто их нашел? Почему коррумпированные демократы (которые являются экспертами мирового класса по сокрытию информации - см. сфальсифицированные выборы 2020 года, пропаганду вакцины против COVID-19 и слушания 6 января) решили публично сообщить о них? Почему бы им не проигнорировать их или не замять скандал?



Действительно, почему. Потому что они хотят, чтобы Байден ушел.



Подумайте обо всех преступлениях Байдена. Украина. Китай. Взяточничество. Вымогательство. Ноутбук Хантера. Выборы 2020 года. Открытые границы. Все смерти из-за мандата Байдена на вакцинацию. Унизительное отступление из Афганистана. И после всего этого Байдена выгонят из-за секретных документов в его гараже?



Читайте на чайной гуще. Для Байдена конец близок. Скоро ему будет объявлен импичмент, предъявлено обвинение или он будет вынужден с позором уйти в отставку.



Кто стоит за всем этим? Вы можете догадаться, что это самая глубокая государственная семья: семья Обамы. Бывший президент Барак Обама с самого начала руководил этим президентством из тени. Байден - марионетка Обамы. Обама поместил его в Белый дом. Теперь он отправляет Джо в дом престарелых.



Почему? Мое лучшее предположение - освободить место для Мишель Обамы в качестве кандидата в президенты от демократов на 2024 год. Это грандиозный план Обамы. Это будет четвертый и пятый сроки правления Обамы. Сам Обама получил два срока. Затем его марионетка Байден получил срок. Теперь он хочет, чтобы Мишель дала ему еще два срока.



За пять сроков президентства Обама побьет рекорд, установленный последним диктатором-демократом, пытавшимся превратить Америку в социалистическую нацию, - Рузвельтом.



Но никогда не упускайте из виду связи преступной семьи Клинтонов с глубинным государством. Это могли быть Клинтоны, выбросившие дедушку из самолета, чтобы освободить место для… Hillary Part Deux.



В конце концов, я думаю, что поставил бы свои деньги на дверь № 3: криминальную семью Пелоси. Они связаны с глубинным государством, как Джон Готти был связан с мафией. Возможно, тетя Нэнси бросает Байдена под автобус, чтобы освободить место для своего племянника, калифорнийского диктатора Гэвина Ньюсома (который открыто жаждет Белого дома).



Это ведущие кандидаты, ради которых глубинные государственные преступники бросают дедушку Джо на съедение волкам. Я держу пари, что к 2024 году (и, скорее всего, раньше) один из этих трех кандидатов будет баллотироваться на пост президента, одновременно занимая пост действующего президента Соединенных Штатов.



Как они доберутся до вершины? Тупой, как дверная ручка, вицепрезидент Камала Харрис скоро будет вынуждена уйти в отставку ради богатства, шикарных обедов в Сан-Франциско и речей стоимостью 100 000 долларов. Один из вышеупомянутых троих будет назначен новым вице-президентом, а после принудительного отстранения Байдена взойдет на трон.



Теперь перейдем ко второй причине, по которой глубинное государство вдруг так сильно захотело избавиться от Байдена: потому что, если они могут предъявить обвинение, осудить или отстранить Байдена от должности по обвинению в неправильном обращении с секретными документами, это два к одному. Они избавляются от альбатроса Байдена и облегчают обвинение и осуждение Трампа по тем же обвинениям. Отстранение Байдена дает им "прикрытие", чтобы показать, насколько они "справедливы", "честны" и "непредвзяты".



Разве ты не слышишь их спор? "Справедливо есть справедливо. Мы избавились и от Байдена, и от Трампа за одно и то же преступление. Мы никогда не играли в политику".



И конечно, в конце концов, избавление от Трампа - это то, ради чего все эти одержимые, ненавидящие Трампа демократы. Они продали бы свою собственную мать вниз по реке за шанс устранить Трампа. Он - единственное, что стоит на пути превращения всех нас в крепостных и рабов. Итак, Трамп должен уйти. Вот как они убирают его с дороги: предъявляют ему обвинение, уничтожают его репутацию и связывают его в суде на следующие два года.



Теперь вы знаете, что происходит с растерянным, безмозглым Байденом и почему.



Уэйн Аллин Рут Источник - завтра

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