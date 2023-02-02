 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.02.2023
00:49  Пекин требует от Вашингтона отказаться от близорукой политики
00:33  В ОАЭ ищут таджикистанца, который выиграл $1 млн в лотерею в аэропорту Дубая
00:30  Северный Ирак превращается в капкан для турецкой армии, - И.Субботин
00:13  С Байденом покончено: глубинное государство хочет нового президента-демократа, - Уэйн Аллин Рут
00:08  Европейские колонизаторы в конкурентной борьбе за Ливию, - В.Гулевич
Четверг, 02.02.2023
22:44  "Применением бронетехники дело не ограничится", - сталинградская речь Путина
20:00  Рукописный сборник стихотворений Марины Цветаевой "Ученик" продан с аукциона за рекордные 7,2 млн рублей

17:56  В Турции (близ Бодрума) продается остров с руинами античного города Миндос
16:51  Банкротство США станет ударом... для Китая, - Кристиан Юришич
16:18  Самое богатое нефте-газо-поле Казахстана ("Кашаган") возглавил нефтяник-пенсионер Хасанов
16:15  Иран официально обвиняет "сионистский режим" в дрон-бомбежке 28/01, - ISNA
16:14  Таджикистан постарается восстановить промышленную добычу сурьмы. Есть спрос
16:12  Токаев обещает образцово-показательно провести V Всемирные игры кочевников
16:05  Арабы и молчаливая поддержка России, - Нурхан Эль-Шейх
16:02  У укр-чиновницы при аресте изъяли "список желаний" - шуба, Мальдивы и миллион долларов
15:53  Госсекретарь Кыргызстана С.Касмамбетов принял участие в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
14:46  Как гражданам ЦентрАзии получить квоту на обучение в вузах России?
14:15  КазахСтан. Выход из ловушки бедности, - Петр Своик
13:23  Почему количество казахского населения в России резко сократилось? - Баян Ахмет
13:20  Молитвой, водкой и обманом. Какими способами казахов обращали в христианство, - Закиш Садвокасов
13:16  Финиш или старт? Казахские псевдо-выборы - убогое, но веселое зрелище
13:10  Трансформация элит. Наступает донбасский период русской истории, - Федор Папаяни
13:07  Закат вручную. Кто добьет Евросоюз, - Николай Сорокин
12:54  Суд по "Каракалпакским событиям" продемонстрировал пример человечности, защиты прав человека, эффективности реформ в судебной системе
10:42  Земли компаний Болата Назарбаева вернули государству
09:35  В Казахстане упростят процедуру организации забастовок
09:28  Соотечественникам не видать российских пенсий, - НГ
09:23  Террористы возвращаются в ЦА: кто угрожает региону? - Кирилл Семенов
08:55  Кыргызские депутаты требуют "взять под контроль" TikTok
00:22  Более полумиллиона британцев вышли на самую большую акцию протеста за последние 12 лет
00:15  Стратегические резервации по-американски, - Д.Седов
00:14  США требуют от Узбекистана наказать силовиков, "нарушивших закон" во время нукусских событий
00:02  ФБР взяло в разработку лидеров сирийских курдов, - И.Субботин
00:00  США вовлекают Индию в технологическую войну против Китая, - В.Скосырев
Среда, 01.02.2023
23:05  Журналист-мазепинец Невзоров первым получил 8 лет за изменнические фейки
21:24  КазПартия "Аманат" решила пиариться на возвращении растыренной земли. Сами у себя?
21:06  Проворовавшийся экс-аким Атырауской области Досмухамбетов стал одним из руководителей КазОборонпрома
21:01  Нарушение орхонской традиции: Присоединение кыргызов к енисейскому региону после 840 года н.э., - Майкл Дромп
20:05  Ошский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек Токтомушев
20:04  Из-за Украины нефтедоллар доживает последние деньки
20:02  Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
19:43  Экс-глава МВД Украины Аваков и олигарх Коломойский попали под обыск: раскрыта махинация с вертолетами
19:21  Организация тюркских государств: история, структура, вызовы
18:52  Во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. На кой?
15:46  Иранский фронт: теракты, интриги, удары и транспортный коридор, - Илья Титов
15:40  Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Союзничек, однако...
13:12  Проблемы Астаны и Алматы по понятным причинам более выпуклы и заметны, - Данияр Ашимбаев
12:55  Запад, идя войной на Россию, придет к самоуничтожению? - В.Овчинский
12:37  "Таджик Эйр" снова начнет летать. На самолетах, арендованных в Турции
12:29  Китайский брак - дело тонкое. Как женятся в Поднебесной
12:15  Западная демократия – враг демократии, - Виталий Трофимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Северный Ирак превращается в капкан для турецкой армии, - И.Субботин
00:30 03.02.2023

2.02.2023

Проиранские группировки угрожают Анкаре ударами по ее территории
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Ужесточение борьбы между Анкарой и Тегераном за Ирак может затронуть и американский контингент.
Близкие к Ирану шиитские силы взяли на себя ответственность за очередной ракетный обстрел турецкой военной базы Зликан, которая находится в провинции Найнава на севере Ирака. В своем заявлении боевики потребовали от президента Реджепа Тайипа Эрдогана вывода контингента с территории соседней страны, пригрозив в противном случае интенсифицировать нападения. За последний год турецкая сторона нарастила свое присутствие в северной части Ирака. Это создает повод для углубления конфронтации с Ираном, который также претендует на контроль над этой областью.
Ответственность за обстрелы Зликана взяла на себя бригада "Ахрар аль-Ирак", которая входит в число близких к Ирану иракских группировок. В своем заявлении боевики, которые уже отмечались диверсиями против Вооруженных сил (ВС) Турции, пообещали прекратить атаки только в случае полного вывода иностранного контингента. "Если оккупант настаивает на том, чтобы остаться, наши операции будут увеличивать масштаб и включать в себя удары по военным позициям на турецкой территории", – пригрозила шиитская фракция. Сама Анкара отреагировала сдержанно: министр национальной обороны Хулуси Акар сказал, что ВС Турции "время от времени подвергаются обстрелам и на них немедленно реагируют тем же".

Север Ирака является частью зоны турецкой операции против леворадикальной Рабочей партии Курдистана. С момента старта ее активной фазы в апреле прошлого года Анкаре удалось уничтожить свыше 500 боевиков, отчитывалось в январе ведомство Акара. Интенсификация боевых действий не могла не отразиться на балансе сил. Так, по наблюдениям официальных лиц Иракского Курдистана, турецкая сторона за год нарастила присутствие своих ВС в этом районе, прилегающем к ее границам. Согласно этим оценкам, в распоряжении республики находятся около 80 аванпостов на севере Ирака. Там есть танки и бронетехника. Как сетуют наблюдатели, такая ситуация стала возможной из-за слабой контролируемости границы.

В ноябре 2022 года Совет безопасности при центральном правительстве в Багдаде решил принять комплекс мер по усилению охраны рубежей с Турцией и Ираном. Последний за минувший год продемонстрировал не менее агрессивные подходы к Иракскому Курдистану, инициировав точечные удары по автономному региону и мотивируя это тезисом об опасности местных сепаратистских групп. В декабре иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани отдал приказ пограничникам "удерживать нулевую линию" вдоль рубежей с двумя соседними государствами, чтобы положить конец столкновениям. Так, в пограничных районах оказались сконцентрированы более 6 тыс. военнослужащих из состава сил Министерства внутренних дел Ирака.

Аналитики всерьез говорят о том, что борьба за влияние в этой области имеет для отношений Анкары и Тегерана более опасный конфликтный потенциал, чем их противоречия по Сирии. Как отмечается в докладе берлинского Центра прикладных исследований Турции (CATS), особенно столкновение интересов двух игроков заметно в районе Синджара на севере Ирака, который является важным пунктом пересечения сирийско-иракской границы. "Здесь Анкара стремится разорвать сухопутную связь между курдскими ополченцами в Северном Ираке и северной Сирии, тем самым прекратив их взаимную материально-техническую и военную поддержку", – констатируют исследователи, отмечая, что стратегический потенциал коридора интересует и Тегеран.

Как заявлял, выступая недавно в рамках Всемирного экономического форуме в Давосе, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, у центрального правительства в Багдаде "существуют определенные проблемы с соседними странами – Турцией и Ираном". "Мы признаем, что внутри Ирака есть группировки, действующие против властей этих государств, – продолжил он. – Конечно, Конституция Ирака запрещает присутствие на территории страны организаций, выступающих против других государств... Но, с другой стороны, нападения (которые проводят силы Турции и Ирана. – "НГ") на территорию Ирака противоречат международному праву". По словам министра, выход из подобной ситуации можно найти "только сообща".

У Анкары есть долгая история ведения боевых действий против РПК в Ираке, однако с 2019 года ее действия перетекли в новое качество: турецкие войска стали предпринимать более явные усилия по установлению постоянного контроля в ряде областей. "С этой целью Турция построила несколько военных баз, которые дали возможность ее ВС контролировать всю турецко-иракскую границу с иракской стороны. Благодаря этим базам и постоянной военной и разведывательной деятельности Турции удалось оттеснить РПК", – отмечается в докладе CATS. Однако по мере того как военное присутствие Анкары и ее экономическое влияние на регион увеличивается, это добавляет еще один уровень сложности к соперничеству с Тегераном, говорят эксперты.

Повышение рисков отражает эскалация между ВС Турции и проиранскими силами в Северном Ираке, которая возросла за последнее время. По оценкам Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), только за первую половину 2022 года число ракетных нападений на турецкие военные объекты в этой области увеличилось в среднем с полутора до семи ударов в месяц. Особое раздражение у Анкары вызывает то, что здесь проиранские формирования прагматично взаимодействуют с боевиками РПК. Если борьба за этот стратегически важный регион Ирака увеличит масштаб, то она может негативно сказаться и на позициях ВС США, продолжающих оставаться в Ираке после завершения своей боевой миссии, предупреждают эксперты.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675373400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Свыше 1,7 тыс. новых инвестпроектов планируется реализовать в АПК Казахстана до 2030 года
- Инфляция в Республике Казахстан
- Информационное сообщение по валютному рынку
- О проблемах столицы
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РК под руководством Романа Скляра
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года
- Постановление ЦИК РК
- Кадровые перестановки
- О команде мэра Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  