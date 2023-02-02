Северный Ирак превращается в капкан для турецкой армии, - И.Субботин

00:30 03.02.2023 2.02.2023



Проиранские группировки угрожают Анкаре ударами по ее территории

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Ужесточение борьбы между Анкарой и Тегераном за Ирак может затронуть и американский контингент.

Близкие к Ирану шиитские силы взяли на себя ответственность за очередной ракетный обстрел турецкой военной базы Зликан, которая находится в провинции Найнава на севере Ирака. В своем заявлении боевики потребовали от президента Реджепа Тайипа Эрдогана вывода контингента с территории соседней страны, пригрозив в противном случае интенсифицировать нападения. За последний год турецкая сторона нарастила свое присутствие в северной части Ирака. Это создает повод для углубления конфронтации с Ираном, который также претендует на контроль над этой областью.

Ответственность за обстрелы Зликана взяла на себя бригада "Ахрар аль-Ирак", которая входит в число близких к Ирану иракских группировок. В своем заявлении боевики, которые уже отмечались диверсиями против Вооруженных сил (ВС) Турции, пообещали прекратить атаки только в случае полного вывода иностранного контингента. "Если оккупант настаивает на том, чтобы остаться, наши операции будут увеличивать масштаб и включать в себя удары по военным позициям на турецкой территории", – пригрозила шиитская фракция. Сама Анкара отреагировала сдержанно: министр национальной обороны Хулуси Акар сказал, что ВС Турции "время от времени подвергаются обстрелам и на них немедленно реагируют тем же".



Север Ирака является частью зоны турецкой операции против леворадикальной Рабочей партии Курдистана. С момента старта ее активной фазы в апреле прошлого года Анкаре удалось уничтожить свыше 500 боевиков, отчитывалось в январе ведомство Акара. Интенсификация боевых действий не могла не отразиться на балансе сил. Так, по наблюдениям официальных лиц Иракского Курдистана, турецкая сторона за год нарастила присутствие своих ВС в этом районе, прилегающем к ее границам. Согласно этим оценкам, в распоряжении республики находятся около 80 аванпостов на севере Ирака. Там есть танки и бронетехника. Как сетуют наблюдатели, такая ситуация стала возможной из-за слабой контролируемости границы.



В ноябре 2022 года Совет безопасности при центральном правительстве в Багдаде решил принять комплекс мер по усилению охраны рубежей с Турцией и Ираном. Последний за минувший год продемонстрировал не менее агрессивные подходы к Иракскому Курдистану, инициировав точечные удары по автономному региону и мотивируя это тезисом об опасности местных сепаратистских групп. В декабре иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани отдал приказ пограничникам "удерживать нулевую линию" вдоль рубежей с двумя соседними государствами, чтобы положить конец столкновениям. Так, в пограничных районах оказались сконцентрированы более 6 тыс. военнослужащих из состава сил Министерства внутренних дел Ирака.



Аналитики всерьез говорят о том, что борьба за влияние в этой области имеет для отношений Анкары и Тегерана более опасный конфликтный потенциал, чем их противоречия по Сирии. Как отмечается в докладе берлинского Центра прикладных исследований Турции (CATS), особенно столкновение интересов двух игроков заметно в районе Синджара на севере Ирака, который является важным пунктом пересечения сирийско-иракской границы. "Здесь Анкара стремится разорвать сухопутную связь между курдскими ополченцами в Северном Ираке и северной Сирии, тем самым прекратив их взаимную материально-техническую и военную поддержку", – констатируют исследователи, отмечая, что стратегический потенциал коридора интересует и Тегеран.



Как заявлял, выступая недавно в рамках Всемирного экономического форуме в Давосе, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, у центрального правительства в Багдаде "существуют определенные проблемы с соседними странами – Турцией и Ираном". "Мы признаем, что внутри Ирака есть группировки, действующие против властей этих государств, – продолжил он. – Конечно, Конституция Ирака запрещает присутствие на территории страны организаций, выступающих против других государств... Но, с другой стороны, нападения (которые проводят силы Турции и Ирана. – "НГ") на территорию Ирака противоречат международному праву". По словам министра, выход из подобной ситуации можно найти "только сообща".



У Анкары есть долгая история ведения боевых действий против РПК в Ираке, однако с 2019 года ее действия перетекли в новое качество: турецкие войска стали предпринимать более явные усилия по установлению постоянного контроля в ряде областей. "С этой целью Турция построила несколько военных баз, которые дали возможность ее ВС контролировать всю турецко-иракскую границу с иракской стороны. Благодаря этим базам и постоянной военной и разведывательной деятельности Турции удалось оттеснить РПК", – отмечается в докладе CATS. Однако по мере того как военное присутствие Анкары и ее экономическое влияние на регион увеличивается, это добавляет еще один уровень сложности к соперничеству с Тегераном, говорят эксперты.



Повышение рисков отражает эскалация между ВС Турции и проиранскими силами в Северном Ираке, которая возросла за последнее время. По оценкам Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), только за первую половину 2022 года число ракетных нападений на турецкие военные объекты в этой области увеличилось в среднем с полутора до семи ударов в месяц. Особое раздражение у Анкары вызывает то, что здесь проиранские формирования прагматично взаимодействуют с боевиками РПК. Если борьба за этот стратегически важный регион Ирака увеличит масштаб, то она может негативно сказаться и на позициях ВС США, продолжающих оставаться в Ираке после завершения своей боевой миссии, предупреждают эксперты. Источник - НГ

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