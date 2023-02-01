В ОАЭ ищут таджикистанца, который выиграл $1 млн в лотерею в аэропорту Дубая

00:33 03.02.2023

Объявление победителя Dubai Duty Free Millennium Millionaire. Фото пресс-службы аэропорта Дубая



Уроженец Таджикистана по имени Абдували Ахмадали (Abduvali Akhmad Ali) выиграл один миллион долларов в очередном 413-м тираже лотереи Dubai Duty Free Millennium Millionaire, который состоялся 1 февраля 2023 года во 2-м терминале международного аэропорта Дубая, самой крупной воздушной гавани Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Дубая.



Эмиратское издание Gulf News сообщило, что Ахмадали не дал еще о себе знать, но может обращаться за выигрышем в администрацию лотереи.



По информации издания, выигрышный лотерейный билет стоимостью $1 тысяча под номером 4226 Абдували приобрел через Интернет 16 января этого года. Он стал первым уроженцем Таджикистана, выигравшим $1 млн в лотерее дубайского аэропорта.



Еще не дал о себе знать и Ясас Налин Патирана (Yasas Nalin Pathirana), уроженец Шри-Ланки, чей лотерейный билет под номером 0906 принес ему в серии "Прекрасные сюрпризы" в качестве приза мотоцикл марки BMW R nineT Pure.



Зато журналистам Gulf News удалось получить достаточную информацию о 48-летнем уроженце Индии Амите Сарафе (Amit Saraf), который в той же серии "Прекрасные сюрпризы" с лотерейным билетом №0115 выиграл автомашину марки Mercedes Benz S500.



Сараф рассказал, что 12 января на пути в столицу Индии Нью-Дели приобрел 6 лотерейных билетов. Кстати, индиец уже несколько лет участвует в лотерее Dubai Duty Free Millennium Millionaire и 20 января 2021 года уже выигрывал главный приз в один миллионов долларов. После получения выигрыша Сараф переехал из Бангалора в Дубай, куда перевел и свою компанию по интернет-торговле.



"В свое время выигрыш в этой лотерее позволил мне переехать из Индии в Дубай. Я считаю эту лотерею одной из самых лучших в мире и сегодня эта лотерея осчастливила меня во второй раз!" – заявил Сараф журналистам.



Лотерея Dubai Duty Free Millennium Millionaire проводится с 1999 года. До сегодняшнего дня представители уже 49 стран выигрывали по $1 млн в этой лотерее.