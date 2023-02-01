|22:44 "Применением бронетехники дело не ограничится", - сталинградская речь Путина
20:00 Рукописный сборник стихотворений Марины Цветаевой "Ученик" продан с аукциона за рекордные 7,2 млн рублей
17:56 В Турции (близ Бодрума) продается остров с руинами античного города Миндос
16:51 Банкротство США станет ударом... для Китая, - Кристиан Юришич
16:18 Самое богатое нефте-газо-поле Казахстана ("Кашаган") возглавил нефтяник-пенсионер Хасанов
16:15 Иран официально обвиняет "сионистский режим" в дрон-бомбежке 28/01, - ISNA
16:14 Таджикистан постарается восстановить промышленную добычу сурьмы. Есть спрос
16:12 Токаев обещает образцово-показательно провести V Всемирные игры кочевников
16:05 Арабы и молчаливая поддержка России, - Нурхан Эль-Шейх
16:02 У укр-чиновницы при аресте изъяли "список желаний" - шуба, Мальдивы и миллион долларов
15:53 Госсекретарь Кыргызстана С.Касмамбетов принял участие в праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве
14:46 Как гражданам ЦентрАзии получить квоту на обучение в вузах России?
14:15 КазахСтан. Выход из ловушки бедности, - Петр Своик
13:23 Почему количество казахского населения в России резко сократилось? - Баян Ахмет
13:20 Молитвой, водкой и обманом. Какими способами казахов обращали в христианство, - Закиш Садвокасов
13:16 Финиш или старт? Казахские псевдо-выборы - убогое, но веселое зрелище
13:10 Трансформация элит. Наступает донбасский период русской истории, - Федор Папаяни
13:07 Закат вручную. Кто добьет Евросоюз, - Николай Сорокин
12:54 Суд по "Каракалпакским событиям" продемонстрировал пример человечности, защиты прав человека, эффективности реформ в судебной системе
10:42 Земли компаний Болата Назарбаева вернули государству
09:35 В Казахстане упростят процедуру организации забастовок
09:28 Соотечественникам не видать российских пенсий, - НГ
09:23 Террористы возвращаются в ЦА: кто угрожает региону? - Кирилл Семенов
08:55 Кыргызские депутаты требуют "взять под контроль" TikTok
00:22 Более полумиллиона британцев вышли на самую большую акцию протеста за последние 12 лет
00:15 Стратегические резервации по-американски, - Д.Седов
00:14 США требуют от Узбекистана наказать силовиков, "нарушивших закон" во время нукусских событий
00:02 ФБР взяло в разработку лидеров сирийских курдов, - И.Субботин
00:00 США вовлекают Индию в технологическую войну против Китая, - В.Скосырев
|23:05 Журналист-мазепинец Невзоров первым получил 8 лет за изменнические фейки
21:24 КазПартия "Аманат" решила пиариться на возвращении растыренной земли. Сами у себя?
21:06 Проворовавшийся экс-аким Атырауской области Досмухамбетов стал одним из руководителей КазОборонпрома
21:01 Нарушение орхонской традиции: Присоединение кыргызов к енисейскому региону после 840 года н.э., - Майкл Дромп
20:05 Ошский казыят Кыргызстана возглавил Мирланбек Токтомушев
20:04 Из-за Украины нефтедоллар доживает последние деньки
20:02 Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
19:43 Экс-глава МВД Украины Аваков и олигарх Коломойский попали под обыск: раскрыта махинация с вертолетами
19:21 Организация тюркских государств: история, структура, вызовы
18:52 Во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. На кой?
15:46 Иранский фронт: теракты, интриги, удары и транспортный коридор, - Илья Титов
15:40 Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России. Союзничек, однако...
13:12 Проблемы Астаны и Алматы по понятным причинам более выпуклы и заметны, - Данияр Ашимбаев
12:55 Запад, идя войной на Россию, придет к самоуничтожению? - В.Овчинский
12:37 "Таджик Эйр" снова начнет летать. На самолетах, арендованных в Турции
12:29 Китайский брак - дело тонкое. Как женятся в Поднебесной
12:15 Западная демократия – враг демократии, - Виталий Трофимов
|В ОАЭ ищут таджикистанца, который выиграл $1 млн в лотерею в аэропорту Дубая
00:33 03.02.2023
Объявление победителя Dubai Duty Free Millennium Millionaire. Фото пресс-службы аэропорта Дубая
Уроженец Таджикистана по имени Абдували Ахмадали (Abduvali Akhmad Ali) выиграл один миллион долларов в очередном 413-м тираже лотереи Dubai Duty Free Millennium Millionaire, который состоялся 1 февраля 2023 года во 2-м терминале международного аэропорта Дубая, самой крупной воздушной гавани Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Дубая.
Эмиратское издание Gulf News сообщило, что Ахмадали не дал еще о себе знать, но может обращаться за выигрышем в администрацию лотереи.
По информации издания, выигрышный лотерейный билет стоимостью $1 тысяча под номером 4226 Абдували приобрел через Интернет 16 января этого года. Он стал первым уроженцем Таджикистана, выигравшим $1 млн в лотерее дубайского аэропорта.
Еще не дал о себе знать и Ясас Налин Патирана (Yasas Nalin Pathirana), уроженец Шри-Ланки, чей лотерейный билет под номером 0906 принес ему в серии "Прекрасные сюрпризы" в качестве приза мотоцикл марки BMW R nineT Pure.
Зато журналистам Gulf News удалось получить достаточную информацию о 48-летнем уроженце Индии Амите Сарафе (Amit Saraf), который в той же серии "Прекрасные сюрпризы" с лотерейным билетом №0115 выиграл автомашину марки Mercedes Benz S500.
Сараф рассказал, что 12 января на пути в столицу Индии Нью-Дели приобрел 6 лотерейных билетов. Кстати, индиец уже несколько лет участвует в лотерее Dubai Duty Free Millennium Millionaire и 20 января 2021 года уже выигрывал главный приз в один миллионов долларов. После получения выигрыша Сараф переехал из Бангалора в Дубай, куда перевел и свою компанию по интернет-торговле.
"В свое время выигрыш в этой лотерее позволил мне переехать из Индии в Дубай. Я считаю эту лотерею одной из самых лучших в мире и сегодня эта лотерея осчастливила меня во второй раз!" – заявил Сараф журналистам.
Лотерея Dubai Duty Free Millennium Millionaire проводится с 1999 года. До сегодняшнего дня представители уже 49 стран выигрывали по $1 млн в этой лотерее.