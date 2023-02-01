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Пекин требует от Вашингтона отказаться от близорукой политики
00:49 03.02.2023

Визит Блинкена в Китай рассматривается как попытка наладить отношения с КНР

Владимир Скосырев

В конце этой недели в Китай должен прибыть госсекретарь США Энтони Блинкен. О его визите Вашингтон объявил давно, но китайцы пока не сообщают о сроках приезда. Это дает пищу для догадок в СМИ. В Америке пишут, что будут обсуждаться торговые споры, соблюдение прав человека и, конечно, Украина. А в Пекине говорят, что для улучшения связей США должны отказаться от курса на сдерживание Китая и вмешательства в вопрос Тайваня. Поэтому госсекретаря ожидает прохладный прием.

Характерен комментарий в "Жэньминь жибао", центральном органе печати КПК. Он призвал Америку отказаться от близорукой антикитайской политики и найти общую основу для того, чтобы вместе способствовать восстановлению мировой экономики, решению проблем геополитики и изменения климата. Газета напомнила о встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом в прошлом году. Тогда Си предупредил собеседника, что США должны отказаться от менталитета холодной войны, не поддерживать требования Тайваня о независимости и прекратить сколачивать альянсы против Китая.

О перспективах визита высказались и китайские аналитики. Лу Сян, эксперт Академии общественных наук Китая, подчеркнул, что американцы неискренни, когда говорят о желании улучшить атмосферу. Они хотят больше взаимодействия с Китаем, если речь идет о таких вопросах, как финансы и экономика, изменения климата и российско-украинский конфликт. В то же время США и их партнеры по НАТО толкуют о необходимости дать отпор Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в Токио, что в Азии может случиться то же, что в Украине, указав на Китай как на угрозу. Раз так, то Китай, по мнению эксперта, с большой осторожностью будет вести переговоры с Блинкеном.

Тем не менее китаеведы в США полагают, что по некоторым проблемам стороны могут достичь взаимопонимания. В частности, это Украина. По мнению Скотта Кеннеди, старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований, Китай вряд ли отвернется от России. На предстоящих переговорах он будет заявлять, что поддерживает только нормальные торговые отношения с Россией. Но Блинкен воспользуется тем, что Пекин выражал оговорки о российской военной операции, а также тем, что в китайских социальных сетях высказывалась критика тезиса о безграничной китайско-российской дружбе, который главы двух государств провозгласили в феврале 2022 года.

Госсекретарь, в частности, поставит перед хозяевами вопрос, не поставляют ли китайские компании "нелетальную помощь" Москве (см. "НГ" от 01.02.23). Не исключено, что в дискуссиях будет упомянут китайский стартап в городе Чанша – Tianyi Space Science and Technology Research Institute, известный своим кратким названием Spacety. Он, по сообщению Bloomberg, якобы передавал изображения украинских подразделений, полученные со спутника, бойцам ЧВК "Вагнер". США ранее включили Spacety в свой черный список компаний, подлежащих санкциям. Сама эта организация категорически опровергла информацию о том, что имеет какие-либо контакты с ЧВК "Вагнер".

В беседе с "НГ" полковник запаса, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил: "Теоретически возможно получать данные с китайских спутников. Но зачем это "Вагнеру", если он может получать данные с российских спутников? Второй вопрос: не пытается ли агентство, передавшее это сообщение, скомпрометировать именно китайскую фирму, сделать ее соучастником боевых действий в Украине? Это чувствительная тема – передача разведывательной информации со спутников в Украину. США открыто этим занимаются. Они провозгласили ЧВК "Вагнер" террористической организацией. И теперь хотят приплести сюда Китай, чтобы оказать давление на него".

Заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов сказал "НГ", что интересы США и Китая совершенно не совпадают. "У китайцев первым вопросом будет Тайвань, а не Украина. Они услышат от американцев очередные пустые заверения, что они привержены принципу существования одного Китая, но нужно защищать Тайвань от "агрессии". Китайские интересы – это Тайвань, сохранение возможности покупать высокотехнологичную американскую продукцию и сбывать собственную продукцию на западные рынки. А США, как показывают недавние новые запреты на продажу продукции китайской технологической компании Huawei, это совершенно не интересует. Потому договоренности могут коснуться только каких-нибудь гуманитарных вопросов вроде спасения климата".

Источник - НГ
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