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В Туркестанской области разрушается отреставрированная башня Акбикеш
01:06 03.02.2023

В Туркестанской области разрушается отреставрированная 4 года назад за 30 млн тенге средневековая башня Акбикеш, сообщает Zakon.kz.

По словам местных жителей, уточняет КТК, работы велись некачественно – и из-за этого местная достопримечательность может просто исчезнуть.



"Здесь холодно, сильный ветер. Рабочие привозили газовый баллон, и, когда делали раствор, глину грели газовой горелкой, кирпичи выкладывали, они сразу примерзали. Видите, все как попало. Даже связки между башней и внешней отделкой нет. Столько веков простояла башня, а теперь и нескольких дождей не выдержала".
Шалкар Назарулы

Отмечается, что отреставрировать памятник решили в 2019 г. Местные жители утверждают: на деле сложные работы сначала доверили гастарбайтерам, а когда они сбежали, привлекли рабочих из местных аулов. Поэтому та облицовка, которая должна была спасти башню от разрушения, не продержалась и года. Подрядчик уверяет, что у него работали только профессионалы. И они использовали специальную глину из сауранских степей. Виной всему, говорит строитель, местный климат. Исправить ситуацию обещает в ближайшее время.

"Демонтаж и восстановление участка будет производиться совместно с авторскими решениями проекта после полного обследования и конструктивными решениями. Усиление и восстановление объекта будет производиться за счет собственных средств филиала".
Директор кызылординского филиала РГП "Казреставрация" Нурболат Муратбеков

Караульную башню построили еще в XIV веке, чтобы вести дозор на Великом шелковом пути. Уникальное сооружение расположено в предгорьях Каратау и по легенде носит имя красавицы Акбикеш. Каким образом древние зодчие скрепляли сырцовый кирпич, до сих пор остается загадкой.

В октябре 2022 года археологи возмутились тому, что близ села Жынгылды в Мангистауской области из-за водовода уничтожали захоронения IV-V веков.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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