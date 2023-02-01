Озода Парпибаева возглавила Госкомитет по делам семьи и женщин и другие назначения в Узбекистане

09:53 03.02.2023

Назначены заместители министра занятости и сокращения бедности

Эркин Мухитдинов, Джамшид Абруев и Рано Турдибоева назначены замминистра занятости и сокращения бедности. Озода Парпибаева стала председателем Госкомитета по делам семьи и женщин.

Вчера, 18:44 Политика

Постановлением президента Узбекистана 31 января в Министерстве занятости и сокращения бедности произведены новые назначения, сообщило УзА.



Эркин Мухитдинов, Джамшид Абруев и Рано Турдибоева назначены заместителями министра занятости и сокращения бедности.



Эркин Мадорбекович Мухитдинов (1976 г. р.) окончил Андижанский государственный институт экономики и управления, в 2000 году - Банковско-финансовую академию Узбекистана, в 2007 - Высшую школу Института развивающихся экономик (IDEAS-JETRO) (Япония).



назначения



В 2017 году стал заведующим сектором по вопросам занятости и уровня жизни населения Службы по координации социально-экономической политики аппарата президента Узбекистана.



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С 2017 года и до назначения был первым заместителем министра занятости и трудовых отношений Узбекистана.



Джамшид Исмаилович Абруев (1979 г. р.) окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт (1999) и Ташкентский государственный экономический университет (2004).



назначения



В 2017 году возглавлял главное управление по финансированию социальной сферы и науки Минфина. В 2017-2018 годы работал заместителем начальника и первым заместителем начальника главного управления государственного бюджета Минфина. После занимал должность начальника главного управления госбюджета Минфина.



В 2020 году был назначен заместителем министра финансов.



Рано Эшовна Турдибоева была депутатом Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов. В марте 2022 года была назначена заместителем председателя Государственного комитета по делам семьи и женщин.



назначения



Рано Турдибоева. Фото: пресс-служба УзЛиДеП.



Озода Абдукадировна Парпибаева была назначена председателем Госкомитета по делам семьи и женщин.



назначения



Озода Парпибаева. Фото: УзА.



Озода Парпибаева (1968 г. р.) окончила Ташкентский государственный педагогический институт, по специальности "преподаватель педагогики и психологии", в 2009 году - Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.



В марте 2022 года была назначена первым заместителем председателя Госкомитета по делам семьи и женщин.



Мирзохид Муродилович Убайдуллаев сохранил должность директора Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства, на которую был назначен в декабре 2021 года.



назначения



Мирзохид Убайдуллаев. Фото: хокимият Ферганской области.



До назначения в 2021 году был хокимом Ферганы.



Баходир Умурзаков, Содикжон Турдиев, Абдулла Турсунов, Мухтар Мухитдинов и Нодира Эгамбердиева были освобождены от занимаемых должностей в связи с переходом на другую работу.



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В Министерстве транспорта - новые назначения

Абдурахмон Абдувалиев сохранил должность председателя Комитета по автомобильным дорогам, Тахир Назаров - директора агентства "Узавиация". Фахриддин Салихов и Дониер Ахмедов вернулись на должности, от которых были освобождены три года назад.

Вчера, 15:25 Политика

Постановлением президента Узбекистана 31 января в руководстве Министерства транспорта были произведены новые назначения, сообщило УзА.



Абдурахмон Абдулхаевич Абдувалиев остался председателем Комитета по автомобильным дорогам при Минтрансе. Эту должность он занимает с 2019 года.



назначения



Абдурахмон Абдувалиев (1956 г. р.) в 2013-2017 годах был председателем правления компании "Узавтойул", в 2017-2019 годах - председателем комитета автомобильных дорог.



Тахир Алимжанович Назаров остался на должности директора Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, на которой работает с 2021 года.



Тахир Назаров. Фото: Агентство гражданской авиации.Тахир Назаров. Фото: Агентство гражданской авиации.



Тахир Назаров (1968 г. р.) в 2014 - 2019 годах работал начальником Управления сертификации и надзора за безопасностью полетов Госавианадзора Узбекистана.



С 2019 по 2021 годы занимал должность начальника Управления сертификации и надзора за безопасностью полетов Агентства гражданской авиации при Минтрансе.



Дониер Бахтиерович Ахмедов назначен начальником инспекции по надзору за безопасностью грузовых и пассажирских перевозок на железных дорогах.



В 2020 году он был освобожден от этой должности и назначен и. о. главы инспекции.



Фахриддин Мухиддинович Салихов назначен начальником Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ, он также в 2020 году был освобожден от этой должности и назначен и. о. главы инспекции.