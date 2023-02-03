Казахстан пожирает инфляция, - Алма Бектенова

10:21 03.02.2023 Казахстан пожирает инфляция

Чиновники винят в обнищании казахстанцев международные факторы, однако эти факторы одинаковы для всех, но у наших соседей по СНГ и в других странах ситуация намного лучше.



Мы окончательно в Африке



В январе этого года статистики подвели итоги прошлого: рост отечественной инфляции в 2022 году побил 20-летний рекорд. По сравнению с предыдущим годом цены выросли на 20,3%. Фактически, страна находится в ситуации конца 90-х годов. Напомним, что в прошлом году Национальный банк РК был вынужден предпринять беспрецедентные меры, повысив базовую ставку шесть раз.



Ниже мы рассмотрим, чем оправдывают неэффективность работы казахстанские чиновники, но вначале несколько цифр и сравнений. Общим местом в оправданиях наших министров стали попытки списать проблему на войну в Украине, разрыв логистических цепочек, последствия пандемии коронавируса. Безусловно, доля истины в таких высказываниях есть, тем не менее, с мировым кризисом другие страны справляются куда успешней.



Например, годовая инфляция в Казахстане по итогам октября 2022 года составила 18,8%. Это самый большой показатель среди стран ЕАЭС, подтвердило Бюро национальной статистики.



Итак, среди участников объединения наибольший годовой рост был зафиксирован в Казахстане – 18,8%. В Кыргызстане этот показатель меньше – 15,4%, далее следует Беларусь – 15,2%. В России – 12,6% в Армении – 9,5%. Получается, страны, у которых нет нефти и газа, сумели сдержать галоп цен? Россия, которая непосредственно ведет войну и на которую пришелся основной удар западных санкций, пострадала гораздо меньше Казахстана?



В плане подорожания продовольственных товаров наша страна также заработала статус антилидера. К октябрю продукты питания и напитки выросли в цене на 23,3% (к концу года на 25,3%). В Кыргызстане – на 17,2%, Беларуси – на 15,7%, Армении – 12,5%, России – на 12,4%.



Тоже самое в основных секторах. Непродовольственные товары, в частности, одежда и обувь больше всего подорожали в Казахстане – на 15,3% (к концу года на 19,4%). В Кыргызстане – на 11,2%, в Армении – на 8,7%, в России – на 8,4% – и в Беларуси – на 7,8%. Жилищные услуги за год подорожали в Казахстане на 16,6%, в Беларуси – на 11%, в Армении – на 7,8%, в России – на 5,7%, в Кыргызстане – на 5,5%.



Кроме того, согласно исследованию Visual Capitalist, кое-где в мире, например, в Зимбабве, Ливане, Сирии, Судане инфляция выражалась в трехзначных цифрах. В то же время, в Саудовской Аравии рост цен к октябрю составил лишь 3%, а в Китае 2,1%.



Что касается других стран СНГ, то Молдова показала рост 34,6%, Азербайджан – 13,7%, Узбекистан – 12,2%, Таджикистан – 5,7%. То есть в антирейтинге мы уступаем только Молдове.



Есть и другие данные, показывающие, что Казахстан оказался на уровне африканских стран по доле расходов на еду. В феврале агентство Finprom.kz сообщило, что на продукты приходится 49,4% расходов жителей республики. По этому показателю страна расположилась между Анголой (49,7%) и Узбекистаном (46,5%). В десятку антилидеров также вошли Нигерия (59%), Мьянма, Кения, Бангладеш, Лаос, Камерун и Уганда (44,3%).



Между тем, в других странах СНГ положение оптимистичней. В Азербайджане на питание тратят 43,6%, в Украине – 41,6%, в Туркменистане – 36,9%, в Беларуси – 32,1%, в России – 29%.



А теперь посмотрим, как живут страны, где правительство не кивает на мировой заговор. Меньше всего доля расходов на питание в США (6,7%), Сингапуре (8,4%), Великобритании (8,7%). К слову, по данным российского исследования (эксперты РИА Новости), ситуация еще тяжелее: казахстанцы тратят на еду 53% доходов. По этому показателю мы лидируем среди стран Европы и СНГ.



Эта песенка стара



С началом "спецоперации" возникло ощущение, что казахстанское правительство полностью уверовало в "волшебную отмазку". Когда весной и летом 2022 года сахар подорожал с менее чем 300 тенге почти до 1000, министры дружно поясняли: что вы хотите, мы же зависимы от импорта, а тут война! О том, что перерабатывающая сахарную свеклу отрасль рассыпалась в прах годами, вспомнили лишь независимые эксперты.



Чиновники же оправдывались как под копирку. В декабре премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что на цены повлиял рост геополитической напряженности и введение ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.



В ноябре то же самое говорил глава Нацбанка Галымжан Пирматов. "Из-за роста геополитической напряженности усугубились нарушения цепочек поставок, которые усиливают инфляционное давление в мире. Инфляция во многих странах находится на высоких уровнях, достигая своих максимумов за несколько десятилетий. Инфляция в США достигла одного из самых высоких уровней за 40 лет – 8,2%. В Великобритании и еврозоне инфляция перешла в двузначную зону – 10,1% и 10,7%, соответственно", – сказал он. При этом чиновники регулярно забывают добавить, что гораздо меньшую инфляцию в развитых странах еще и компенсируют различные социальные механизмы.



А в июне тренд задал министр национальной экономики Алибек Куантыров. В репортаже каналу КТК он сообщил, что все началось с коронавирусной пандемии – из-за ограничений пришлось закрывать границы. Была нарушена цепочка поставок продуктов и товаров, произошел резкий скачок цен. Только мировая экономика начала выправляться, вмешались события на Украине. Министр Куантыров призвал казахстанцев отказаться от лишних расходов. "Надо оптимизировать бюджет, лишние траты. Такие периоды мы проходили. К сожалению, экономика, она цикличная. Периодически такие вопросы возникают. Мы сейчас не на пике инфляции, пик был в 15-16 годах. Сейчас она по сравнению с тем, что было в последние два-три месяца, должна стабилизироваться. Надо просто подождать", – сказал министр.



Что происходит на самом деле?



Однако же не все согласны со "спевшимся хором" из министерств. Например, в январе 2023 года мажилисмены связали инфляцию с внутренними факторами, подчеркнув, что принимаемые правительством меры неэффективны.



"Существует, безусловно, ряд объективных внешних факторов – в первую очередь рост глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, достигнет беспрецедентного значения – 7,4%. Но все же ее темпы в два с половиной раза ниже, чем в Казахстане. Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не импортируем инфляцию, а успешно производим ее сами", – пояснил член фракции "Народная партия Казахстана" Айкын Конуров.



Независимые экономисты также не снимают ответственности с правительства. В частности, в комментарии tengrinews.kz, аналитик департамента прикладных исследований AERC Евгения Пак отметила, что в Казахстане также есть внутренние причины для инфляции, хотя принято кивать на внешние обстоятельства, такие как рост цен на импортные товары и ослабление курса тенге.



По словам эксперта, значительный вклад в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары и, в частности, сезонный рост на овощи. Эта проблема наблюдалась в стране и до 2020 года. Она, по мнению экономиста, связана с фундаментальными проблемами в сельском хозяйстве, трудностями с транспортировкой готовой продукции и низкой технологичностью в аграрном секторе. Таким образом, удорожание продуктов напрямую зависит от системных проблем нашей экономики.



Кроме того, Евгения Пак пояснила, что к внутренним факторам инфляции также относятся высокие темпы прироста денежной массы. В 2021 году произошел наибольший прирост денежной массы – сразу на 20,8% или 5,2 трлн. тенге. Когда денежная масса в стране растет быстрее роста экономики, то избыточное денежное предложение приводит к росту цен.



По мнению независимого финансового аналитика Андрея Чеботарева "меры, принимаемые Нацбанком, нельзя назвать успешными. У них есть одна основная задача – таргетирование инфляции в коридоре 4-6%. Насколько успешно Нацбанк с этим справляется, можно судить по тому, что инфляция в октябре превысила эти значения в 4,5 раза. Я могу оценить это только как провал в их работе. У них есть мандат на контроль цен, и они с этим мандатом не справляются", – отметил эксперт.



Также пессимистичен был экономист Петр Своик в комментариях нашему изданию. "Мы всегда имели "родную" инфляцию в 8–10%, которую нам устраивал Нацбанк в основном из-за отсутствия в стране производственного кредита и завышенной стоимости денег, то есть постоянно слабеющего курса нацвалюты с ее завышенной стоимостью. На "родную" инфляцию наложилось примерно столько процентов внешней, импортируемой, инфляции доллара", – рассказал экономист. Положение, по его словам, сохранится до окончания мирового катаклизма, вызванного противостоянием крупнейших держав.



"Нужна модель с возвращением государства в экономику, с созданием внутренних инвестиций, как прямых безвозвратных, так и дешевых кредитных. Нужно планирование экономического развития, и правительство, которое выработало бы стратегию и придерживалось бы ее. Шансов на это пока не видно", – считает Петр Своик.



"Можно надеяться только на тезисы Послания президента, которое стало фактически предвыборной программой. Послание наполовину содержит совершенно верные посылы, но также и неработающие идеологемы правительства. Однако есть некоторая надежда, что президент избавиться от правительственной "оболочки" и начнет менять модель. К сожалению, среди его соратников я не могу назвать ни одного человека, о котором можно было бы сказать, что он способен начать пересмотр экономической политики", – добавил эксперт.



Не стоит забывать и о том, что череда аварий в энергосистеме Казахстана, по мнению правительства, подталкивает к повышению коммунальных тарифов. Как пояснял финансовый аналитик Расул Рысмамбетов, "сегодня мы в классической ситуации из басни про Тришкин кафтан. Это просто латание самых срочных дыр. Казахстан на пороге принятия очень непопулярных мер по повышению тарифов на коммунальные услуги, ужесточения бюджетной и налоговой дисциплины". Нет нужды подчеркивать, что рост тарифов сработает на дальнейший разгон инфляции.



В ближайшее время ситуация будет лишь ухудшаться, так как в новом году Нацбанком уже предсказано повышение цен на 20–21%. В декабре, отчитываясь перед президентом Токаевым, премьер Смаилов заявил, что "в настоящее время правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли".



Однако ровно то же самое в кабинете твердили и раньше, но за прошедшие годы правительство не реализовало до конца ни один проект по снижению цен хотя бы на продовольствие, не говоря уже об одежде, мебели и технике. Между тем, большинство казахстанцев вновь, как и в 90-е годы, оказалось на грани выживания. В частности, на культурное развитие и досуг наши граждане тратят всего 1,5–2% доходов. Жизнь целых поколений проходит в бесплодной борьбе с инфляцией.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

03.02.2023 Источник - turanpress.kz

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