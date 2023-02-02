Как английский язык стал оружием, - Дмитрий Винник

10:38 03.02.2023 Как английский язык стал оружием



Дмитрий Винник

профессор Финансового университета, публицист

2 февраля 2023,



Инструменты психологической войны и мягкой силы, как известно, бывают самые неожиданные. Самым распространенным инструментом мягкой силы для конкретного государства является стимулирование изучения собственного языка в других странах. Это усиливает культурное влияние, увеличивает количество иностранцев, заинтересованных в добрососедских отношениях. Но порой изучение языка сопровождается весьма неожиданной нагрузкой, которую, на первый взгляд, даже нельзя считать идеологической.



Например, Госдеп США планирует выделить 160 тыс. долларов на программу, направленную, среди прочего, на "развитие навыков критического мышления" у населения Сербии. Согласно документу, достичь поставленных целей американцам помогут курсы по изучению английского языка: "Посольство США понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности", – отмечается в тексте. Подрядчиков, то есть учителей английского, попросят сосредоточиться на "достижении прогресса на пути вступления Сербии в ЕС".



Забейте в строку поисковика "критическое мышление на уроках английского языка" и вы получите огромное количество ссылок на российский и казахстанские ресурсы, некоторые из которых датируются еще 2017 годом. То есть поймете, что это не какая-то разовая придумка американцев для Сербии, это вполне системная работа.



Но что общего между курсами "критического мышления" и английского языка? Сразу отмечу, что первое я намеренно взял в кавычки, потому что, несмотря на приличное академическое название, к собственно скептическим способностям оно имеет весьма отдаленное отношение. В действительности так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американской пропаганды. Классические профессора старой школы преподают формальную логику и риторику, а соросовские подсоски – ТРКМ (технология развития критического мышления), которые, как утверждается, "прекрасно вписываются в рамки ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты), основной задачей которых является формирование УУД – универсальных (метапредметных) учебных действий". По-моему, подлинное метапредметное действие существует всего одно – умение читать как минимум по слогам. Даже на уроках физкультуры это иногда востребовано.



В чем же разница между курсами логики и критического мышления? В любом учебнике по формальной логике вы можете встретить слова, что логика – это наука о мышлении. Конечно, не стоит отождествлять логику и мышление, но логика дисциплинирует мышление, позволяя ему мыслить последовательно, в правильных формах, которые обеспечивают истинность умозаключений. Если мышление студента приобрело должную форму благодаря освоению логического аппарата (разумеется, при условии изначального наличия оного мышления), то его не надо обучать каким-то особым критическим способностям, поскольку они суть свойства мышления как такового. Существуют, конечно, специфический профессиональный скепсис, свойственный следователям, врачам, психологам и социологам, но никому не приходит в голову его преподавать в виде отдельного курса. Известны философские теоретико-познавательные обобщения о природе мировоззренческих и научных заблуждений. Многие философы до такой степени удручены этими обобщениями, что вообще перестали верить в достижимость объективной истины, а некоторые и в саму истину. После эпохи поздней Античности, когда был расцвет скептицизма и каждый недоумок мог стать скептиком, потому что было достаточно воздерживаться от суждений (то есть с важным видом надутого интеллектуала не утверждать ничего существенно), в последние полвека это опять модно. Думаю, сами догадываетесь почему.



Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Посмотрите учебные планы этих курсов "критического мышления". Вы встретите набор крайне странных слов: "шесть шляп", "синквейн", "кластер", "фишбоун", "рафт", "BLOB’s Tree" и прочий непонятный жаргон. Все это названия весьма специфических методических приемов. Только какое отношение они имеют к способности мышления как таковой?! На самом деле, их задачей вовсе и не является формирование мышления, это просто очередной речекряк для эффективных гауляйтеров.



Рекомендую посмотреть биографии тех, кто преподает этот предмет. Уверяю вас – подавляющее большинство окажутся сторонниками либеральной идеологии, а весь этот ажиотаж вокруг "критического мышления" фактически является формой поддержания либеральной политкорректности. Это и есть главное риторическое оружие либеральных хунвейбинов. Если посмотреть на содержание семинарских занятий подобных курсов, то вы легко обнаружите множество примеров, взятых из ляпов отечественной пропаганды или просто издевательских передергиваний нашей внешнеполитической позиции. Например: "А на каких основаниях вы так убеждены, что НАТО угрожает России!? Во-первых, НАТО – это, по определению, оборонительный блок, значит напасть он не может. Во-вторых, НАТО принимает решения коллегиально, разве десятки демократических стран могут принять решение угрожать России?! Как вы себе это представляете?"



На самом деле, в названии курса критического мышления в России не хватает еще одного слова, чтобы все было честно и понятно. Он должен звучать как "критическое русофобское мышление", а еще лучше – просто "русофобское мышление" или "колониальное мышление".



В настоящих университетах уже сотни лет на курсе логики изучают понятия, суждения, силлогизмы и отношения между ними, разницу между корректными аргументами и софизмами и много еще чего, а в колониальных колледжах по подготовке гауляйтеров из местных аборигенов штудируют ахинею от Госдепа США, специально созданную для того, чтобы папуасы не доверяли собственным властям, но безоговорочно принимали на веру любой вздор от "подлинных носителей" настоящего мышления.



ivara.ru

РЕКЛАМА

"Кизомба за 2 месяца" - интенсив

Но как связаны английский язык и "критическое мышление"? Все просто: США – "родина настоящей демократии", а родной язык демократии – английский! А, как известно, английский – "самый логичный язык", не зря же он принадлежит к аналитическому типу. Не зря у каждой части речи в строю есть свое место. Именно это позволяет мыслить ясно! Этот аргумент я слышал сотни раз от филологов и сторонников аналитической философии (преимущественно англо-американское философское направление). Это просто общее место. Из этого "факта" делаются мощные выводы о том, что именно структура самого логически упорядоченного языка обеспечила научное и технологическое превосходство Запада, потому что он позволяет мыслить ясно и непротиворечиво, в отличие от флективного русского, у которого все путано и слишком многозначительно.



На эту тему

Многополярный мир – это не смена гегемонов

Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Русская революция – это прививка от глобализма

Конечно, структура языка сказывается на мышлении его носителей, но для того и создана формальная логика, ее правила и понятийное мышление, чтобы владеющему всем этим было глубоко все равно на неизбежные искажения, привносимые естественными языками.



Наша система образования в области гуманитарного знания засорена некритически принятыми на вооружение модными западными курсами. Эта мода возникла благодаря прямому финансированию из-за рубежа, сейчас этот фактор минимизирован, но некоторые курсы уже прижились и перешли на самофинансирование. Интернет полон объявлений о платных курсах критического мышления. Многие из них ведут уволенные из вузов представители радикальной либеральной оппозиции. Есть даже бизнес-тренинги критического мышления!



Сила нашего образования в еще сохранившемся классическом подходе и в культивируемом теоретическом мышлении, а не в ограниченных эмпирических приемах и сомнительной конкретике. Прочтите учебник логики и решите задачки, а не тратьте свои деньги на крайне сомнительные курсы критического мышления. Впрочем, даже не сомнительные, а вполне очевидные по своему содержанию. Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675409880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: Новый Закон придаст импульс усилению защиты прав работников

- Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность - Алихан Смаилов

- Вопросы сотрудничества Казахстана и России обсудили Алихан Смаилов и Михаил Мишустин

- О допуске политических партий к выборам в связи с регистрацией их филиалов и аккредитации международных наблюдателей

- Кадровые перестановки

- Казахстан – ЕС

- Проведен съезд ОСДП

- В госсобственность вернули парк "Южный" в Алматы

- Повара двух крупных ресторанов Алматы осуждены за наркопреступления

