Большая Су. Начался потоп в Туркестанской области Казахстана

11:33 03.02.2023

МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные

МЧС о паводках в Туркестанской области: Дожди прекратились, но поток воды продолжается Фото: пресс-служба МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Министр поручил не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями.



"Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле".

Юрий Ильин

МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные

Фото: пресс-служба МЧС РК



По его словам, совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал. Спасатели и МИО продолжают круглосуточную работу.



Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тыс. мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет.



МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные

Фото: пресс-служба МЧС РК



В МЧС напомнили, что функционируют республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".



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Динара Халдарова