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Большая Су. Начался потоп в Туркестанской области Казахстана
11:33 03.02.2023

МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные
МЧС о паводках в Туркестанской области: Дожди прекратились, но поток воды продолжается Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин проводит оперативное совещание по вопросам подтопления в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Министр поручил не допустить осложнения ситуации и оперативно справиться с последствиями.

"Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные. Ситуация на особом контроле".
Юрий Ильин
МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные
Фото: пресс-служба МЧС РК

По его словам, совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал. Спасатели и МИО продолжают круглосуточную работу.

Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов МРС. Уложено более 13 тыс. мешков с инертными материалами. Жертв и пострадавших нет.

МЧС о паводках в Туркестанской области: Прогнозы синоптиков неутешительные
Фото: пресс-служба МЧС РК

В МЧС напомнили, что функционируют республиканский и областной оперативные штабы, действует "горячая линия".

Новость по теме

Потопы в Туркестанской области показали с высоты птичьего полета
С утра 2 февраля 2023 года в двух городах и трех районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы: в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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