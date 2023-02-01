Зима навечно. В Канаде сдох в норе сурок-предсказатель Фред ла Мармотт

11:58 03.02.2023

Традиционный День сурка в Канаде, когда зверька будят от зимней спячки, чтобы узнать, сколько продлится зима, закончился конфузом. Традиционный предсказатель - сурок Фред ла Мармотт в городке Валь-д'Эспуар (Квебек) был найден мертвым.



По сообщениям местных СМИ, у сурка "не было никаких признаков жизни", когда организатор ежегодного Дня сурка Роберто Блонден 2 февраля попытался разбудить животное от спячки. Если бы Фред увидел свою тень, то он бы убежал обратно в свою нору, предвещая еще шесть недель зимы. А отсутствие тени означало бы, что Фред проснулся, предвещая раннюю весну.



Однако спустя примерно 40 минут после начала мероприятия, включавшего пение и танцы, Блонден сообщил ожидавшим зрителям, что Фред скончался. Он добавил, что сурок, вероятно, умер поздней осенью или в начале декабря в возрасте девяти лет.



В итоге на сцену был вызван ребенок, которому надели шапку сурка, после чего спросили его предсказание. Он предсказал долгую зиму. Южнее, в Пенсильвании, другой известный пушистый синоптик Фил из Панксатони также предсказал еще шесть недель холодного сезона в США и Канаде.