Газовая паника в Нью-Йорке: топливо продают в девять раз дороже, чем в Европе

12:02 03.02.2023

В пятницу на северо-восточное побережье США придут морозы, и оптовые цены на газ для Нью-Йорка и Бостона взлетели до небес. Топливо продавали в девять раз дороже, чем в Европе.



Оптовые поставки газа в Нью-Йорк на пятницу, 3 февраля, подорожали в 14 раз. Топливо из газопровода Iroquois из Канады продают по $ 5 850 за тысячу кубометров, сообщает Bloomberg. По данным агентства, это рекорд с 2033 года.



Также взлетели цены и в Бостоне, где стоимость газа с поставкой в пятницу на хабе Algonquin City Gate выросла до $ 2000.



Таким образом цены на газ в Нью-Йорке и Бостоне на пятницу превышают европейские котировки в девять и три раза.



Причиной рекордного роста цен стал метеопрогноз о том, что в пятницу на северо-восточное побережье США придут морозы. В Нью-Йорке ожидают понижение температуры до -12 градусов по Цельсию. В то же время бостонцам рекомендуют оставаться в пятницу и субботу дома, так как столбик термометра может опуститься и до -30.



На этой неделе средние цены газа на главной бирже США Henry Hub составляют $ 85 за тысячу кубометров. На северо-восточном побережье США они всегда выше, так как в регионе плохо развита система газоснабжения. И Бостон, например, получает часть газа в виде СПГ - из-за границы. В США запрещены каботажные перевозки иностранными судами, а собственных газовозов у американских компаний нет.