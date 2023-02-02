"Любая бизнес хороша". Чем запомнился бывший мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев

14:28 03.02.2023 Самое главное о периоде его правления



Утро 16 января для жителей Ташкента и, пожалуй, всего Узбекистана ознаменовалось взрывом информационной бомбы - президент Шавкат Мирзиеев уволил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева за неподготовленность города к зиме. Об этом глава государства объявил на совещании, где градоначальник не присутствовал. Тем не менее, Артыкходжаев, по информации источников, пытался вылететь в Турцию, но был задержан сотрудниками Службы госбезопасности. Чем запомнился мэр-олигарх и какая судьба уготована ему после отставки - с этими вопросами "Медиазона" обратилась к ташкентским журналистам и активистам.



В начале славных дел

26 апреля 2018 года мэром Ташкента, правда, с приставкой и.о., был назначен бизнесмен Джахонгир Артыкходжаев. На тот момент чиновник-олигарх управлял корпорацией Akfa Group, состоящей из десятков компаний в сфере строительства, брендом бытовой техники Artel, а также был директором государственного унитарного предприятия Tashkent City, возводящего фешенебельный бизнес-комплекс в центре столицы.



Шавкат Мирзиеев активно расхваливал нового хокима. Через несколько дней после назначения Артыкходжаева президент на встрече с турецкими бизнесменами подчеркнул, что он впервые в истории назначил руководителем столицы предпринимателя, которому доверяет.



"Вот этот парень, понимающий нынешние реформы, далекий от бюрократии, представляющий, каким будет завтрашний день города Ташкента, современный, назначен для поступления в Узбекистан чистого воздуха, поддержки инвесторов", - рекламировал нового мэра Мирзиеев.



В роли исполняющего обязанности Артыкходжаев пробыл почти восемь месяцев, лишь в декабре 2018-го его официально утвердили в качестве хокима столицы Узбекистана. Президент признал, что это была проверка для бизнесмена, которую тот прошел. По словам Мирзиеева, новый мэр изменил обстановку города, повысил авторитет хокимията, смог повести предпринимателей за собой.



Режиссер, киновед, в скором времени пенсионер Олег Карпов:



У Ильфа и Петрова был "голубой воришка", этого же человека почему-то всегда хотелось назвать "радужным воришкой". От него какое-то воровское сияние исходило, и в радиусе 100 метров у людей деньги из карманов сами собой должны были исчезать. Хотя я не проверял, бог миловал.



Артыкходжаев запомнился тем, что сам себе памятник воздвиг вполне рукотворный – Tashkent City. И то, что отъем собственности он поставил на конвейер - здесь слов нет, большой специалист.



Что касается его дальнейшей судьбы, то пока никакого наказания не просматривается, просто вернет несколько миллиардов и получит, как Туляганов, 20 лет условно. С самого начала его выбрали на роль поросенка, которого откармливали к Рождеству (местный вариант: барашек к Курбан хаиту). Вот Рождество и наступило.



Если бы действительно хотели решить хоть какую-нибудь проблему, то бывшего мэра стоило бы повесить на площади, под аистами, как назидание и исключительно магическое действие (на манер сжигания масленицы). Ничего личного - чистая магия.



А то, что президент сейчас делает удивленное лицо - не убедительно, Станиславский бы не поверил, да и никто другой тоже. И еще, тот подарочек, что на его место поставили (надеюсь, ненадолго) - те же яйца, только в профиль.



"Любая бизнес хороша"

Возможно, когда Мирзиеев назначил мэром Ташкента олигарха, он предполагал, что очень богатый человек не будет воровать из бюджета, а может быть, напротив, станет активнее инвестировать и тратить свои миллиарды на благо города.



Отчасти прогнозы президента оправдались. В 2022 году Артыкходжаев рассказал, что, работая хокимом столицы, ни взял ни сума из городской казны, зато сам вкладывал в общую "копилку" немало средств. По его словам, пока он еще не был чиновником, в его гараже стояли 35 автомобилей, а теперь осталось лишь шесть. Причем он обещал продать еще одну машину и передать деньги на проведение операций детям с пороком сердца. Олигарх назвал ошибкой, что долгое время молчал о своих "добрых делах". Например, он выкупил 400 квартир в Сергелийском районе Ташкента и подарил их нуждающимся в жилье горожанам.



Блогер Евгений Скляревский:



Я оцениваю деятельность Артыкходжаева положительно - при нем город ожил от спячки, стал современным, построены новые дороги, парки, тротуары. По всей столице в жилых массивах многоэтажек отремонтированы тротуары с бордюрами, появились детские площадки. Запущены новые заводы - Технопарк, Фонон, Металлургический, на которых тысячи людей получили работу. Стали проходить фестивали (чая-кофе, мороженого, молодежный, кулинарный и прочее), люди стали гулять по вечерам.



Бизнес ожил, что дало приток от налогов в городской бюджет, это позволило решить многие коммунальные вопросы. И он первый из чиновников стал выходить к народу, принимал посетителей до двух часов ночи, решал проблемы тысяч горожан.



Естественно, хоким не червонец, чтобы всем нравиться, ему приходилось принимать и брать на себя ответственность за непопулярные решения, это участь любого чиновника, находящегося под прицелом СМИ и блогеров.

На мой взгляд, Артыкходжаев достоин поощрения. Обвинения в монополизме может выдвигать только Антимонопольный комитет, он ни разу не высказывал претензий. Артыкходжаев - талантливый предприниматель и организатор, было бы недальновидно не использовать его энергию, прозорливость и возможности на благо государства.



Артыкходжаев вместе с тем остался предпринимателем до мозга костей. Не даром в одном из интервью он произнес ставшую мемом в Узнете фразу "любая бизнес хороша". Правда, в основном он беспокоился о своих компаниях, которые регулярно плодились под разными названиями. В СМИ часто всплывала информация, что какие-то "мимары" или "дискавери" без тендера забирали крупные заказы на строительство жилищных комплексов, торговых центров, замену дорожного полотна, реконструкцию улиц и проспектов.



Как правило, журналисты вскоре находили в списках учредителей, директоров, совладельцев этих фирм людей, когда-то работавших в Akfa Group или бизнесменов из окружения Артыкходжаева.



Независимый экономист Юлий Юсупов:



Мои впечатления от бывшего мэра носят двоякий характер. Система управления в Узбекистане построена по советско-номенклатурному принципу: чиновники делают карьеру в рамках системы, перемещаясь с должности на должность, а людям из нечиновничьего сословия на руководящие посты доступ практически закрыт. Артыкходжаев - редкое исключение из этого правила. Предприниматель в кресле мэра столицы - такое можно было бы только приветствовать.



Но как показывает зарубежный опыт (в Узбекистане такого опыта быть не могло), превращение предпринимателя в хорошего чиновника и политика возможно только в случае, если этот человек отчетливо понимает, чем он должен заниматься на новом месте и чем принципиально отличаются функции государственного деятеля от функций предпринимателя.

К сожалению, как мне кажется, Артыкходжаев этих вещей как раз и не понимал. Во-первых, он продолжал оставаться предпринимателем, косвенно управляя своим старым бизнесом, не видя в этом никакого конфликта интересов.



Во-вторых, он принципиально не понимал, что задача чиновников его уровня - не придумывать новые бизнес-проекты, пусть даже в "государственных интересах", а создавать и поддерживать устойчивые и эффективные правила игры, которые позволят проявляться частной инициативе, благодаря которой и развивается рыночная экономика. Впрочем, второй пункт можно отнести почти ко всем чиновникам Узбекистана. Для них характерно абсолютное непонимание роли и функций государства в рыночной экономике.



Его достижения на посту хокима также можно разделить на пункты.



Первое. Неплохие подвижки в деле упрощения разного рода административных процедур и их электронизации. Это сильно облегчает жизнь горожанам и бизнесу. Помню, что на первой встрече нового мэра с "деловыми кругами" я как раз и предложил ему обратить внимание на эти вопросы. И с тех пор много чего изменилось в лучшую сторону. Здесь надо отдать бывшему мэру должное.



Второе. Невероятные по размерам выбитые льготы и бюджетные средства на поддержку бизнесов господина Артыкходжаева. Правда, на той же встрече на мой вопрос по этому поводу он ответил, что на его бизнесах лежит огромная нагрузка по выполнению разных социальных функций, и государство таким образом компенсирует его потери. И в этом есть своя доля истины.



Но тут мы возвращаемся к катастрофическому непониманию того, что государство и бизнес в цивилизованной стране должны быть четко и прозрачно разделены, о чем я говорил выше. Ну не понимает человек, что выполнение частным бизнесом социальных функций - это неправильно. Поэтому и не понимает, что льготы для отдельных компаний - это путь в никуда, точнее в коррупцию и бедность для страны, а, конечно, не льготополучателей.



Если Артыкходжаев нарушил какой-то конкретный закон, то он должен за это отвечать. Только я подозреваю, что из него сделают очередного "козла отпущения" за все грехи системы в целом. А по-настоящему виновата сложившаяся в Узбекистане система государственного управления экономикой, где широко используются административные, несовместимые с рынком, методы управления, налево и направо раздаются льготы и государственные деньги, где чиновники распоряжаются более 40% ВВП (госрасходы и квазифискальные расходы госпредприятий) и кредитами госбанков (около 80% активов банковской системы страны), где более 50% ВВП производится в государственном секторе.

И где, соответственно, все снизу доверху пронизано коррупционными схемами и неэффективностью. На мой взгляд, дело не в Артыкходжаеве, а в том, что эту систему надо кардинально реформировать.



Недовольных горожан - в Брюссель, журналистов - в геи

Артыкходжаев прославился тем, что в отличие от предшественников, шел на контакт с горожанами, даже устраивал обсуждение некоторых строительных проектов. Но градоначальник не терпел критики в свой адрес, поэтому известны случаи, когда он скрывался на подобных мероприятиях и в общении с прессой.



В августе 2019 года на встрече с жильцами Мирабадского района, высказывавшими недовольство тем, что землю между многоэтажками отдали предпринимателю, у хокима случилась истерика. После того, как ташкентцы стали угрожать обращением к президенту и акциями протеста, Артыкходжаев перешел на крик.



"Обращайтесь, куда хотите! Идите к президенту, к богу! Если хотите, езжайте со своей жалобой в Брюссель! Если хотите, устройте пикет!" - наорал на присутствующих мэр, стуча кулаком по столу.



Администратор группы "Ташкент-Снос" в фейсбуке Фарида Шарифуллина:



Я не знаю Артыкходжаева лично, встречалась с ним только один раз - на митинге по спасению парка на "Голубых куполах". На мой взгляд, личность экс-мэра глубоко загадочна. Как известно, он владеет непосредственно или опосредованно около 70 фирмами. Мало кто верит, что это действительно его компании. Выглядит так, будто он простой фронтмен, а за ним прячутся истинные хозяева этих активов.



Само назначение бизнесмена, имеющего коммерческие интересы как в строительстве, так и в обеспечении материалами и оборудованием городские постройки, является ярчайшим проявлением конфликта интересов. Неудивительно, что многие проекты в Ташкенте и за его пределами без тендера доставались именно фирмам, приписываемым хокиму.

Для меня Артыкходжаев, прежде всего, связан с уничтожением "Комсомольского озера", это его проект, под его фирму "Имзо" (если, конечно, сам Артыкходжаев является конченым бенефициаром этой компании), а также с постройкой абсолютно трэшевого Magic City.



Печален также проект Tashkent city. Хотя решение по нему номинально принималось предыдущим хокимом Усмановым, основная реализация легла на Артыкходжаева. Помнится, он рассказывал, что провел 700 туров переговоров с иностранными инвесторами, и ни один не согласился участвовать в этом проекте. Из-за чего наш мэр сделал вывод, что у инвесторов "духа нет". Думаю, этот вывод характеризует бывшего хокима: он не думает о прогнозах в бизнесе, выстраивании стратегии и прочее, а берет "на ура". Для меня это доказывает, что Артыкходжаев по натуре не бизнесмен, он управляет не своими деньгами.



Хорошее в личности Артыкходжаева - то, что он шел на контакт с прессой, встречался с людьми. Например, упомянутое мною выше собрание с горожанами по поводу проекта строительства стелы в парке "Голубые купола". Что ни говори, а бывший градоначальник выслушал все мнения. В итоге проект отменили.

У Артыкходжаева было несколько громких конфликтов с представителями СМИ. Пожалуй, самым ярким их них можно назвать историю с сотрудниками издания Kun.uz, которых хоким оскорбил, да еще и открыто осыпал угрозами.



Дело было в ноябре 2019-го - градоначальник возмутился продажностью журналистов, которые, по его словам, то критикуют компании чиновника, то за деньги хвалят их. "Кто они такие?! Они твари последние! Они дети человека или дети собаки? Беспринципные грязные бедолаги, петухи - вот кто они!", - кричал олигарх.



Далее он угрожал собеседникам тем, что "за шесть секунд сделает их геями", если посадит в машину с геями и сфотографирует. Более того, Артыкходжаев намекнул, что за те же "шесть секунд" сможет организовать так, что журналисты пропадут из дома без следа, и никто их не будет искать.



Аудиозапись этого разговора появилась в соцсетях, разразился скандал. Впрочем, вскоре стороны пошли на мировую. А Генпрокуратура, изучив материалы дела, не нашла в действиях мэра признаков преступления, хотя признала, что Артыкходжаев нарушил этику госслужащих.



Главный редактор издания Anhor.uz Лола Исламова:



Городу нужен созидатель. Артыкходжаев никогда им не был, он по натуре делец, для которого главное - получение краткосрочного дохода. Период пребывания Артыкходжаева в должности характеризуется внешними позитивными изменениями в облике города, увеличением объектов получения дохода. В то же время его полной безграмотностью в плане общения с населением, враждебным отношением к СМИ и блогерам.



Безграмотность в качестве мэра подтверждается его полным пренебрежением к модернизации и развитию инженерной инфраструктуры, таких как водопроводные и газовые сети, канализация, создание газохранилищ. Не было должной заботы об энергообеспечении города, создании новых энерговырабатывающих мощностей. Не был принят Генплан развития Ташкента с разделом об охране памятников архитектуры. Также продолжалась хищническая вырубка деревьев и точечная застройка, причем здания "сажались" на физически и морально устаревшие старые коммуникации.



Еще один пример его деятельности - показательный момент с домом 78. Решение о срочном сносе, демонтаж начался при жильцах в доме, скандал с журналистами и в результате четвертый год пустырь.



Артыкходжаев заслуживает самого строго наказания наряду с руководителями топливно-энергетического комплекса за причинение материального и морального ущерба миллионам граждан Узбекистана, непоправимого ущерба авторитету республики как независимого государства.

Считаю, что СГБ и Генеральная прокуратура обязаны тщательно проверить соответствие законодательству получение госзаказов предприятиями, аффилированными с бывшим хокимом, нарушение законодательства при вырубке деревьев и точечной застройке. Суд над Артыкходжаевым должен быть открытым.



Прерванный полет

Подвел Артыкходжаева генерал Мороз. Этой зимой в Ташкент нагрянули сильные холода, к чему город оказался совсем неготовым. В столице наблюдались перебои с газом и электричеством, в жилых массивах по несколько часов не было света.



Утром 16 января на совещании, посвященном вопросам обеспечения узбекистанцев энергоресурсами, президент Мирзиеев объявил об отставке мэра Ташкента, вместе с которым своих постов лишились хокимы трех районов столицы, замминистра энергетики и руководители профильных предприятий.



Глава государства отметил, что уволил Артыкходжаева за отсутствие подготовки к зимнему сезону.



"Вчера в штабе я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли", - добавил Мирзиеев.

Президент также поручил СГБ и Генпрокуратуре проверить деятельность уволенных чиновников.



Журналист Никита Макаренко:



Артыкходжаев совершенно не подходил для этой должности, потому что руководителем трехмиллионного города должен быть профессиональный управленец. А он не смог показать себя профессиональным, современным управленцем, его решения были хаотичными, ошибочными, его команда была неэффективной.



В самом начале его деятельности мы старались поддерживать хокима, потому что нам казалось, что бизнесмен сможет наладить эффективные процессы. Оказалось, что он не может и не хочет.



Прежде всего, Артыкходжаев запомнился сносами, захватами земли и лоббированием своего частного бизнеса. Все строительство в городе было передано его компаниям, большая часть выгодной земли - его и аффилированным с ним фирмам. Бывший мэр запомнился также невероятной вырубкой деревьев, угрозами прессе.



Не без оснований можно сказать, что он был самым главным врагом свободы слова в стране. Он напрямую угрожал многим журналистам, например, есть памятная история о том, как в стиле Рамзана Кадырова заставлял извиняться на камеру блогера, который сделал однажды видео о хокиме.

Мое впечатление от личного знакомства одно - бывший хоким не любил слушать ничье мнение, не учитывал никаких советов, инструкций, наставлений, причем каких-то работающих механизмов он не внедрял. Он всегда делал так, как считал нужным, и мне кажется, это была его главная ошибка: невозможно руководить городом, опираясь на опыт и экспертизу, которой у тебя просто нет. Ему стоило бы собрать команду, прислушиваться к общественному мнению и тому, что говорят эксперты, но он этого не делал.



Я не волен судить, заслуживает ли Артыкходжаев наказания или поощрения. Этим должны заниматься правоохранительные органы, и надеюсь, они дадут правовую оценку деятельности экс-мэра.



По данным узбекских СМИ, Артыкходжаев с членами своей семьи был зарегистрирован на самолет Ташкент - Стамбул, вылетавший 16 января в 7:40. Но якобы при попытке покинуть страну экс-хокима задержали сотрудники СГБ. В интернете распространилось видео, на котором бывший мэр идет по залу аэропорта в сопровождении людей в штатском.



В пресс-службе правительства Узбекистана пояснили, что ролик был записан 14 января, когда Артыкходжаев и премьер-министр Абдулла Арипов проверяли работу аэропорта. На видео запечатлено, как представители власти посещали зону прилета, а не вылета.



Пока спецслужба и прокуратура не обнародовали информацию по Артыкходжаеву. Но отметим, что многие уволенные президентом чиновники высшего ранга впоследствии становились фигурантами уголовных дел.



Независимый журналист Алексей Волосевич:



Артыкходжаев - правая рука Мирзиеева, шельма, которую он выбрал, чтобы та помогала ему красть, присваивать и продавать застройщикам общественные пространства. Он продал очень много: территории с частными домами, парки, школьные стадионы. Понятно, что большую часть денег передал шефу.



По поводу задержания, пока ничего неясно. Некоторые пишут, что это старое видео. Прогнозы в данном случае невозможны, ведь это главная опора Мирзиеева, и ситуация может развиться по любому сценарию. Источник - Mediazona.ca

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