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"Все хорошо..." Алматы. Роспремьер Мишустин подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета
15:53 03.02.2023

Михаил Мишустин подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета

Премьер-Министр РФ Михаил Мишустин и Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович подвели итоги заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Глава российского правительства отметил, что по некоторым оценкам, в этом году в союзе ожидается рост производства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте более чем на 20 %, если сравнивать с 2020 годом.

"Мы сейчас полностью удовлетворяем внутреннюю потребность в таких товарах. Можем и должны активно развивать механизм экспорта, в том числе в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс". Он существует меньше года, но уже благодаря ускоренным железнодорожным перевозкам было доставлено практически 500 тысяч тонн грузов", - сказал он.

По его словам, рассматривается возможность подключения к проекту новых стран, также снятия ограничений для поставок в Китай. Комиссией представлены соответствующие предложения. По данным спикера, это внесет существенный вклад в решение задач по расширению экспортного потенциала сельхозпроизводителей.

"Теперь что касается сближения позиций по формированию общих энергорынков. Мы считаем это ключевым элементом развития евразийской интеграции, особенно сейчас, когда на фоне мировой турбулентности многие страны сталкиваются с нехваткой энергетических ресурсов. Мы же способны не только удовлетворить внутренние потребности государств-членов, но и помочь дружественным странам на основе баланса интересов", - добавил он.

Также утверждены правила доступа к услугам по передаче электроэнергии. Этот документ обеспечит недискриминационный национальный доступ участников общего рынка к межгосударственной передаче мощностей при торговле электроэнергией внутри союза.

Продолжается активная работа по цифровизации экономик государств-членов. Современные технологии, современные решения открывают дополнительные возможности для бизнеса, позволяют избежать лишней бюрократии во внешнеэкономической сфере.

"Главное – это помочь нашим людям при исполнении четырех свобод, которые есть в союзе: свобода движения товаров, услуг, капиталов, и рабочей силы, чтобы было минимальное административное воздействие на получение этих свобод для простого человека, жителя нашего союза.

Наше сегодняшнее общение с коллегами по евразийской пятерке прошло в очень дружеской атмосфере. Было продемонстрировано общее понимание того, что все принимаемые решения должны быть направлены на активизацию, прежде всего практического сотрудничества во всех сферах экономики. Каждое государство-участник союза ответственно подходит к задаче в развитии евразийской интеграции, а оно может быть построено только на основе взаимного уважения и движения на встречу друг к другу. Мы видим, что партнеры нацелены именно на это и вместе будем работать по реализации приоритетов, которые обозначил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - заключил он.

Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович добавил, что в течение года комиссия должна принять 57 международных договоров и актов. Большинство из них находятся в высокой степени готовности для того, чтобы обеспечить выполнение стратегических направлений в развитие интеграции союза до 2025 года.

Михаил Мясникович также отметил, что состоялся конструктивный обмен мнениями по готовящимся документу, который сформирует общий рынок газа, рассмотрены предложения по обеспечению устойчивости экономического развития.

"Безусловно есть сложности во внешней торговле, но они во многом компенсированы ростом взаимной торговли. Рост составил 13,4 %", - отметил он.

Источник - inform.kz
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