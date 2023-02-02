Жэньминь жибао: Европа не сможет долго платить за дорогостоящий американский газ

16:17 03.02.2023

Жэньминь жибао

Китай



Германии не хватает газа, в то время как США обогащаются

Жэньминь жибао: Европа не сможет долго платить за дорогостоящий американский газ



Хотя Европа пытается добиться энергетической независимости, только дорогой американский газ спасает ее от обострения кризиса, пишет "Жэньминь жибао". Однако она не сможет закупать его на постоянной основе, иначе разорится. Ей нужно найти другой выход - и быстро.



В конце 2022 года Германия ввела в эксплуатацию первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), построенный с невиданной скоростью и эффективностью. Все ради того, чтобы справиться с колоссальным энергетическим дефицитом, с которым столкнулась страна после эскалации украинского кризиса. В начале января 2023 года терминал принял первый газовый танкер из Соединенных Штатов.



Следуя по стопам Америки, Европа "отвязалась" от российской энергетики и в результате поставила себя под угрозу возникновения нехватки энергии. Суда, загруженные дорогим СПГ, в большом количестве устремились из Соединенных Штатов в страны ЕС, обеспечивая Америке огромное богатство и дополнительные политические выгоды.



Срочное строительство доков в Германии



Природный газ обеспечивает четверть потребления энергии в Германии, и 95% этого ресурса, используемого в стране, импортируется. Ранее она получала природный газ напрямую из России по трубопроводным каналам, поэтому на территории государства не было инфраструктуры для регазификации СПГ. С постепенным сокращением поставок российского голубого топлива в Европу в 2022 году и разрушением газопровода "Северный поток" Берлин столкнулся с проблемой ежегодного дефицита природного газа в объеме 50 миллиардов кубометров.



По этой причине немецкому правительству пришлось ускорить строительство терминалов для приема СПГ и искать альтернативных поставщиков нефти и газа. 17 декабря 2022 года в северном приморском городе Вильгельмсхафен состоялось официальное открытие первого в Германии терминала для приема СПГ. Полный цикл от планирования до завершения строительства объекта занял менее 10 месяцев, поэтому можно сказать, что это был прецедент скоростного сооружения инфраструктуры. Канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии открытия даже назвал это "новой немецкой скоростью".



В будущем Берлин планирует построить еще четыре таких приемных терминала СПГ в Лубмине и других местах. Несмотря на это, Федеральный союз немецкой промышленности все же предупредил, что кризис нехватки природного газа в Германии по-прежнему не разрешен и что компаниям и населению необходимо продолжать экономить энергию.



США наращивают экспорт



Германия была вынуждена форсировать строительство терминалов для приема сжиженного природного газа. Это четко демонстрирует положение, в котором оказалась Европа после введения совместных с США санкций против России. Эти ограничительные меры спровоцировали энергетический кризис и бумерангом ударили по самому ЕС. Но от них многое выиграли Соединенные Штаты по другую сторону Атлантики.



Согласно данным Управления энергетической информации США, Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире экспортером СПГ в первой половине 2022 года, в основном за счет роста спроса в Европе. При этом объем поставок увеличился на 12% по сравнению со второй половиной 2021 года.



По информации аналитической компании Kpler, спрос на СПГ в еврозоне резко вырос после начала украинского кризиса. В 2022 году импорт сжиженного природного газа в регион достиг рекордных 94,73 миллиона тонн. При этом доля американского СПГ составила 41% от общего объема импорта, достигнув 38,86 миллиона тонн - это на 23,59 миллиона тонн больше, чем в 2021 году. Аналитики компании ожидают, что экспорт СПГ из США продолжит расти в 2023 году, учитывая, что Европа будет активно пополнять запасы, которые были истощены зимой. Это означает, что в 2023 году США останутся ее крупнейшим поставщиком природного газа.



Срочная трансформация



Хотя СПГ из США временно удовлетворил насущную потребность Европы в условиях энергетического кризиса, цена американского ресурса, экспортируемого в регион по морю, намного выше, чем у российского трубопроводного природного газа. Она резко взлетела в 2022 году и стала тяжелым бременем для стран ЕС.



Согласно данным Управления энергетической информации США, выручка Вашингтона от экспорта СПГ выросла до 35 миллиардов долларов в период с января по сентябрь 2022 года по сравнению с 8,3 миллиарда долларов за аналогичный период 2021 года.



Стремительное увеличение спроса на зарубежных рынках обогатило крупные энергетические предприятия США. За первые девять месяцев 2022 года сланцевая нефтегазовая корпорация Chesapeake Energy получила прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов. В то же время цена акций Chevron, другого энергетического гиганта, выросла на 50,5% в конце прошлого года по сравнению с началом года.



Аналитики отмечают, что смещение энергетической направленности Европы на США является лишь краткосрочным фактором роста экспорта американских нефти и газа. В течение долгого времени обе партии в конгрессе и многие президенты государства придерживались консенсуса и считали, что поставки энергоресурсов - внешнеполитический козырь Вашингтона.



Еще в феврале 2020 года тогдашний министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил на мероприятии, организованном американским аналитическим центром Atlantic Council, что после того, как США станут нетто-экспортером энергоносителей, во внешней политике страны произойдут революционные изменения, и она "сможет без колебаний добиваться ранее не достижимых целей".



Аналитики говорят, что для европейских стран импорт дорогих нефти и газа из США - это совсем не долгосрочная альтернатива. В условиях столь огромных расходов в энергетической сфере государствам региона приходится пересматривать бюджет на этот год, увеличивать прогнозы импортных цен на энергоносители и ускорять переход на экологически чистую энергию.



Авторы: Сюй Юань (许缘), Дэн Сяньлай (邓仙来), Ли Чао (李超)