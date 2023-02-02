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Россия решила не делать резких движений c нефтяным потолком
16:28 03.02.2023

C 1 февраля вступил в силу запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов при использовании потолка цен, который установили страны "Большой семерки" и Евросоюз. Российское руководство решило не делать резких движений, считают эксперты.

С 1 февраля вступил в силу указ президента о спецмерах в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты. Документ запрещает поставки по контрактам, в которых прямо или косвенно предусмотрено использовать лимит цен.

Правительство своим постановлением уточнило детали. Так, поставщики должны предоставлять на таможню контракты, а также самостоятельно выявлять в них нарушения и сообщать об этом в течение пяти дней. А через месяц информировать об устранении или невозможности сделать это. В последнем случае таможня просто не даст вывезти нефть или нефтепродукты.

"В принципе, ничего очень жесткого в новом порядке экспорта не появилось, - говорит аналитик ФГ „Финам" Александр Потавин. - Тем более что официально делать поставки даже в качестве исключения можно - правда, с разрешения правительства, если оно его выдаст. Главное, не писать открытым текстом про то, что заложенная в него цена именно подходит под потолок цен, - а этого и так никто никогда не пишет в контрактах, поскольку их формы стандартны".

Российское руководство оказалось перед выбором, как реагировать на ситуацию, в декабре, когда Запад ввел лимит цен на российскую нефть. С одной стороны, Москва обещала ответить. С другой - цена самого популярного российского сорта нефти Urals снизилась с $ 66,5 за баррель в ноябре до $ 50,5 в декабре и $ 49,5 в январе. В то же время в бюджете на этот год заложена цена сырья в $ 70 за баррель.

Исходя из опубликованной Минфином матрицы чувствительности доходов к ценам и объемам добычи нефти, при добыче 9,5-10,5 млн баррелей в сутки снижение среднегодовой цены Urals на $ 10 приводит к недополучению примерно 1 трлн рублей нефтегазовых доходов, замечала EADaily руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. В результате при текущей цене потери по запланированным нефтегазовым доходам могут составить более 2 трлн рублей при плане в 8,9 трлн.

Москва оказалась перед выбором: реагировать радикально, чтобы показать всем кузькину мать, или подстраиваться под ситуацию. Очевидно, победила вторая точка зрения. И на это может быть несколько причин. Во-первых, возможные потери не радикальны. Как сообщали в Минфине, их покроют из средств ФНБ, чьи резервы в декабре превышали 11,2 трлн рублей. Во-вторых, на поставки и цены влияет множество внешних факторов - от количества доступных танкеров, стоимости фрахта и до котировок эталонного сорта Brent и общемирового спроса на нефть.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин считает, что власти пошли в ограничении экспорта по простому российскому правилу "если нельзя, но очень хочется, то можно".

"И это нормально, поскольку в текущей ситуации лучше продать больше нефти, хоть и дешево, чем не продавать вовсе и при этом остановить свою добычу",
- замечает эксперт.

Вице-премьер Александр Новак заявлял о том, что власти рассчитывают на повторение ситуации с поставками 2022 года. Тогда после начала СВО на Украине российским компаниям пришлось переориентировать поставки и скидка на нефть сорта Urals резко выросла - до $ 35, а во второй половине года снизилась - до $ 10-15.

Эксперты прогнозируют, что это может произойти не раньше, чем через три месяца. Хотя некоторые признаки небольшого восстановления уже есть. По данным Bloomberg, морской экспорт нефти из России восстановился в январе до показателей апреля 2022 года. В то же время и цена российской нефти тихонько, но растет. Как сообщал Минфин, с 15 декабря по 14 января средняя стоимость Urals составила $ 46,8 за баррель, а за весь январь - $ 49,5.

"Были приняты все необходимые меры, и нашими компаниями в первую очередь, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта, транспортировки нашей нефти - она находит свой спрос на других рынках, не буду называть их конкретно, потому что ситуация сегодня требует большой конфиденциальности…" - заявил вчера вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что правительство продолжит мониторинг ситуации и будет принимать решения по ситуации: "Сейчас Китайская Народная Республика выходит из ковида - мы ожидаем рост потребления. Кроме этого, не ушли также инфляционные ожидания, и мы смотрим на действия центральных банков ведущих экономик мира. Все это влияет, безусловно, на показатели либо предложения, либо роста спроса".

Резких колебаний не хотят сейчас не только такие крупные потребители российской нефти, как Китай и Индия, но и партнеры Москвы по сделке ОПЕК+. Вчера ее участники на мониторинговом комитете решили не менять пока уровень добычи.

Тем более что через несколько дней, 5 февраля, вступает в силу и запрет на импорт нефтепродуктов из России в ЕС и заработают ограничения цен на них для третьих стран. И чем это закончится, пока не знает никто. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль выразил надежду, что ограничения не приведут к нехватке продукции на рынке, особенно дизельного топлива.

Источник - eadaily.com
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