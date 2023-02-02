Блинкен и блины. Круглые НЛО (китайские разведывательные шары?) вусмерть перепугали США

17:02 03.02.2023

Полковник Кнутов рассказал, какой ущерб разведывательный воздушный шар может нанести США



Новый инцидент внес дополнительную напряженность в отношения США и Китая перед запланированным визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Китайский (как полагают в США) разведывательный аэростат был замечен в начале этой недели над Монтаной, рядом с шахтами межконтинентальных баллистических ракет. Насколько серьезным средством разведки являются подобные аэростаты и в чем сложность борьбы с ними, поделился с "МК" директор музея войск ПВО полковник в запасе Юрий Кнутов.



Он напомнил, что подобные высотные аэрозонды США достаточно долго использовали, начиная еще с 60-х годов, для разведки над территорией Советского Союза. "Как правило, эти аэростаты летают на высотах 15-20 километров, поскольку там наиболее стабильные воздушные потоки", - объяснил военный историк. Следовательно, добавил он, шар двигается точно по той траектории, которая была определена при запуске.



Казалось бы, в такую цель легко попасть, однако в оболочке шара имеется большое количество так называемых ячеек. "Ракета уничтожает 300-600 таких ячеек, - говорит эксперт, - но шар не сдувается и продолжает лететь".



К тому же зенитные ракетные комплексы американцев могут не увидеть малоподвижную цель, тем более, что такой шар сделан из композитных материалов. Другими словами, резюмирует Кнутов, у США пока нет эффективных и недорогих средств борьбы с подобными видами разведки.



В то же время, по его словам, в США идет активная разработка специальных ракет, которые могли бы поражать такие дрейфующие аэростаты. "Возможно, через 2-3 месяца существующие системы борьбы с аэростатами будут модернизированы, и проблема исчезнет", - предполагает он.



Специалист объяснил, почему США не сбили китайский "шар-шпион"



Сам шар, по словам эксперта ПВО, может принести серьезный ущерб США, так как информация с него практически в режиме онлайн может передаваться на территорию Китая. "У разведки есть возможность фотографировать объекты, записывать частоты наземных радиолокационных станций системы ПВО", - добавил эксперт.



Ранее официальные лица в Вашингтоне заявили, что за летающим объектом велась слежка в течение нескольких дней, однако его решили не сбивать по соображениям безопасности - обломки шара могли при падении нанести вред людям и объектам. Пекин, между тем, всячески отрицает, что шар - китайский.