Умер культовый модельер Пако Рабан

17:10 03.02.2023

Французский модельер испанского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Le Monde.



Дизайнер скончался в Портсале, Франция. Происшествие подтвердила испанская группа Puig, которая контролирует модный дом и парфюмерный бизнес Paco Rabanne. Причина его смерти пока неизвестна.



"Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте дома моды.