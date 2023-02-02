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Как Казахстан решил оставить Россию без автомобилей
17:51 03.02.2023

Весьма неоднозначный шаг сделал Казахстан, решив ограничить российских потребителей в возможности приобретать тамошние автомобили. Во всяком случае, негласная политика местных властей фактически запретила продажу машин гражданам РФ, а заодно и сузила возможности для покупки и самим аборигенам. Впрочем, это еще не все.

Мирон Горин

Благодаря наплыву россиян в соседний Казахстан, местный авторынок остался практически голым - наши соотечественники выгребли из автосалонов все, что только можно. А что: надо же как-то нивелировать возникший дефицит в России (читай - круто заработать денег). Всем хорошо: и клиентам, и продавцам. И России, и Казахстану. Но сколько ниточке не виться, конец будет всегда. Вот, собственно, и он.

Тамошние власти решили не подвергать себя риску попасть под санкционную удавку США, отгружая на российский рынок различные товары, включая автомобили и даже "Кока-Колу". Впрочем, без последней мы точно проживем. Да и без машин, в общем-то, тоже. Но само по себе "закручивание гаек" с товарооборотом и, в частности, в автосекторе так или иначе говорит о нежелании дружить с соседствующим рынком, долгие годы регулярно помогающим казахам.

Факт: дилерам дали негласные указания не продавать машины лицам, имеющим гражданство РФ, а аборигенам урезать квоты до покупки одного авто в год! Дабы потушить активизировавшихся перекупщиков. Подобные меры - явление может и краткосрочное, но как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное.

Казахстану попросту не выгодно вести торговлю с Россией, дабы не стать жертвой вторичных санкций, о чем не так давно заявил глава местного МИД Мухтар Тлеуберди. Особенно, когда наши (точнее, заграничные производства, организованные в нашей стране) начинают передислоцироваться в Казахстан, позволяя зарабатывать казахам куда больше, чем раньше.

К примеру, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в настоящий момент обсуждается возможность переноса в Казахстан российского завода Toyota, причем вопрос решается принципиально без участия властей обоих государств. Якобы диалог ведется исключительно на уровне бизнесменов. Правда, сдается нам, что власти участие все же принимают, но только казахские.

Едем дальше: питерское предприятие Hyundai, согласно инсайдерским сведениям, полученным "Ведомостями", втихую клепает кузова для легковушек, отправляя их - куда бы вы думали? - в Алма-Ату. На местную площадку Hyundai Trans Kazakhstan. Скажем больше: президент Касым-Жомарт Токаев лично приехал в Костанай, где запустилась линия CKD-производства автомобилей Kia. По данным, полученным "Свободной прессой", именно сюда, скорее всего, вот-вот перетащат оборудование из цехов Санкт-Петербурга, работавших под корейским флагом.

Вероятно, корейцы таким образом надеялись не только на покорение крохотного казахского рынка, но и на возобновление продаж на российском. Путем реэкспорта своих автомобилей. Хитро? Да. Но руки, судя по всему, развязать им так и не удастся. Местные дилеры открыто говорят, что для русских машин больше нет. Да и аборигенам, как уже было сказано, купить получится не более одной "повозки" в год.

Похоже, вот-вот в стране ужесточат требования к обязательной регистрации транспортных средств, дабы победить несчетное количество свежеиспеченных посредников. А вместе с тем наверняка и введут ответственность за нарушение этих самых требований. Занавес! Да… Такие вот у соседей с нами рыночные отношения, попахивающие продажностью вместо продаж.

Источник - АвтоВзгляд
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