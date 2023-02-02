Паводковая ситуация в Казахстане: акиматам пяти областей поручили подготовить спецтехнику

19:39 03.02.2023

Готовность Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областей к прохождению паводкового периода рассмотрена на заседании специальной правительственной комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает Zakon.kz.

Специальная правительственная комиссия создана распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова.



"По итогам совещания акиматам регионов поручено обеспечить активизацию всех необходимых служб и организаций, подготовить спецтехнику и материалы для эффективного прохождения паводкового периода, а также организовать соответствующую координацию действий аварийных служб", – говорится в сообщении.

Вместе с тем Минэкологии займется координацией безопасного пропуска паводковых вод в руслах рек Сырдарья и Или, определит допустимые объемы заполнения водохранилищ, в том числе Коксарайского, Куртинского, Бартогайского, Бестюбинского, Кызылагашского, Алматинского, Ащибулакского, Акешкинского, и обеспечит надлежащий контроль за ними.



Параллельно с этим на реке Сырдарья будут проводиться взрывные работы для минимизации ледовых заторов, а с приграничными государствами – организован постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды на трансграничных реках.



В обсуждении приняли участие представители акиматов регионов, министерств по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.



С утра 2 февраля 2023 года в двух городах и трех районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы: в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.



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Динара Халдарова