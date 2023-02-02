Кыргызстан не дает разрешения на полет самолетов "Душанбе-Урумчи" над своей территории

19:54 03.02.2023

Кыргызская сторона пока не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для полета самолета по маршруту Душанбе-Урумчи. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь Агентства гражданской авиации Кыргызстана Ирина Больбот.



Болбот сообщила, что таджикская сторона направила запрос на использование воздушного пространства Кыргызстана с 8 февраля по 21 марта текущего года, однако ответа до сих пор не получила.



"Вопрос нахходится на рассмотрении", - сказала она.



Напомним, глава таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" Абдулкосим Валиев на пресс-конференции 1 февраля сообщил, что данный рейс стартует 8 февраля.



Глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Дилшод Сафарзода на этой пресс-конференции сказал, что "одним из важных вопросов, который не решен, является открытие воздушной навигационной линии между Таджикистаном и Китаем через воздушное пространство Кыргызстана".