КНДР направит в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих

20:21 03.02.2023

Daily NK: власти КНДР направят в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих



Власти КНДР направят своих полицейских и военнослужащих в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве рабочих для участия в восстановительных работах. Об этом сообщает северокорейское издание Daily NK.



Соответствующий приказ по отбору людей для восстановления новых российских регионов получили связанные с Минобороны КНДР компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction. Ожидается, что от 300 до 500 молодых мужчин в возрасте от 19 до 27 лет прибудут в ЛНР и ДНР в конце февраля или начале марта.



Daily NK отмечает, что неизвестно, какую выгоду власти КНДР получат от отправки своих военнослужащих. Предполагается, что северокорейские силовики в зоне боевых действий могут получать в три раза больше, чем российские военные, при сохранении зарплаты в КНДР. Предполагается, что Пхеньян может включить доходы будущих рабочих в бюджет страны.



Ранее сестра главы КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян всегда будет на стороне Москвы, в одном окопе с армией и народом России.



В августе 2022 года глава ДНР Денис Пушили заявил, что в республику в ближайшее время прибудут первые рабочие из КНДР.