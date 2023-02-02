Азиатский банк и ВБ наскребли еще $5 лямов гумпомощи на дострой таджикского Рогуна

21:16 03.02.2023

Правительство Таджикистана получит $5 миллионов для поддержки Рогунского проекта



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставит безвозмездную помощь в размере $5 млн для эффективной реализации проекта по строительству Рогунской ГЭС. Об этом сообщается на сайте данного регионального финансового института.



Отмечается, что грант планируется использовать для укрепления финансовой и коммерческой основы проекта, оказания консультативных услуг по повышению безопасности плотины, экологической и социальной устойчивости проекта.



Донор надеется, что экологически чистая электроэнергия Рогунской ГЭС в будущем поможет сократить зависимость энергосистем стран Центральной Азии от ископаемого топлива (углеводороды).



В трех стран региона с наиболее крупной экономикой (Казахстан, Узбекистан и Туркменистан) 80-90% электричества производится на тепловых станциях (ТЭЦ, ТЭС). На таких станциях в качестве топлива используется природный газ, мазут, уголь, торф, дизель и др.

В Таджикистане, по официальным статистическим данным, в 2022 году около 93% электроэнергии вырабатывалась гидроэлектростанциями.



В сообщении АБИИ уточняется, что проект финансируется совместно с Всемирным банком.



Власти Таджикистана все еще ждут деньги от международных доноров для достройки Рогуна

"Данная помощь направлена на улучшение финансовых и коммерческих рамочных структур Рогунского проекта и повышение его показателей в области технической, экологической и социальной устойчивости", - говорилось в сообщении.



Минэнерго Таджикистана в начале текущей недели сообщило, что правительство Таджикистана ведет переговоры по привлечению инвестиций международных финансовых организаций для достройки Рогунской ГЭС.



По данным ведомства, в настоящее время для полной реализации проекта Рогуна потребуется не менее $5 млрд.



Президент страны в конце декабря в своем послании парламенту отметил, что в 2022 году на строительные работы на Рогуне было направлено 3,2 млрд сомони (около $315 млн). С учетом прошлогоднего финансирования с 2008 года на достройку Рогуна потрачено уже более 40 млрд сомони.