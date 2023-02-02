В Кыргызстане семьи голодают, но пособия не получают. Почему?

21:38 03.02.2023

Надежда Хохлова



Бедные стали жить лучше? По данным Минсоцтруда – да. В прошлом году на 5,7 процентов уменьшилось количество семей, получающих ежемесячное пособие на детей "үй-бүлөгө көмөк". Все ли люди, которым не назначили пособия повторно, перестали нуждаться в помощи государства?



