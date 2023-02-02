 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане семьи голодают, но пособия не получают. Почему?
21:38 03.02.2023

Надежда Хохлова

Бедные стали жить лучше? По данным Минсоцтруда – да. В прошлом году на 5,7 процентов уменьшилось количество семей, получающих ежемесячное пособие на детей "үй-бүлөгө көмөк". Все ли люди, которым не назначили пособия повторно, перестали нуждаться в помощи государства?



У Мадины Турахуновой пятеро детей. Было шестеро, но один погиб из-за врачебной ошибки. Пережить смерть любимого сына отец не смог, начал пить, а потом и вовсе ушел из семьи. Мадина осталась одна с детьми, работала день и ночь в швейном цехе, привязывая к себе грудного малыша специальным слинг-шарфом. Деваться было некуда, нужно было кормить детей, платить за съемное жилье. В 2021 году женщина получала пособие на детей, а когда пришла продлять его на 2022 год ей отказали. Объяснили, что раз она в состоянии заплатить 12 тысяч за аренду дома, то это значит, что ее доход – выше, чем 1000 сомов на человека. Именно этот критерий и является решающим при назначении "үй-бүлөгө көмөк". Лишившись почти шести тысяч сомов в месяц, женщина и ее дети стали голодать. Ее взяли на учет в социальный отдел православной церкви, где ежемесячно выдавали продукты, помогали оплачивать долги за электроэнергию, покупали уголь. Без этой поддержки Мадине просто не выжить.

Мадина Турахунова – не единственная, кто остался без пособия в прошлом году. На учете в епархиальном социальном отделе стоят семьи внутренних мигрантов, живущих за чертой крайней бедности. Многие из них получали пособия раньше, но сейчас не могут оформить их из-за отсутствия нужных документов, чаще всего – невозможностью получит справку о фактическом проживании семьи и ее составе. Хозяева арендуемого жилья отказываются давать этот документ и вообще как-либо взаимодействовать с инспекторами управления труда и социального развития.

- Когда ставим на учет многодетную семью, всегда спрашиваем, получают ли они государственное пособие. В большинстве случаем ответ "нет". Причина – не могут собрать весь пакет документов: родительские паспорта в залоге или утеряны, свидетельства о рождении оформлены не на всех детей или также утрачены, восстановить их нет возможности. Понимаете, к нам обращаются настолько социально дезориентированные люди, что они самостоятельно не могут выполнить элементарные взаимодействия с госорганами. Де-юре, они могли бы получать помощь от государства, но де-факто они не в состоянии ее оформить. Многим нужно помогать выполнять каждый шаг – грамотно заполнять заявление, добиваться получения справки у квартальных или домкомов. В системе социальной защиты необходимо устранить этот пробел, продумать маршрутизацию самых нуждающихся и беспомощных. В прошлом году средний размер пособия "Үй-бүлөгө көмөк" увеличился на 52.2% и составил 1 316 сомов на каждого ребенка. Это – существенная поддержка для многодетных семей, -объясняет сотрудница соцотдела, работающая с просителями Камилла Штыркина.

Продуктовая помощь в церкви – более доступна таким людям. Ведь отсутствие какого-либо документа или вообще всех не является причиной для отказа им в продпакете. Но ресурс социального отдела не безграничен. Каждый пакет стоит тысячу сомов, собираются эти деньги с миру по нитке. Тут арифметика простая – чем больше помощников у соцотдела, тем больше людей смогут получить главное – еду!

- Мои дети помнят лучше меня день, когда нам можно прийти в церковь за продуктами. Они его ждут очень. Ведь я им разрешаю хоть раз в месяц поесть сахар ложками. А бутылку масла я растягиваю на весь месяц, - рассказывает многодетная мама, стоящая на учете в соцотделе, Акбаралы кызы Зинат.

Вы можете сделать так, чтобы дети Зинат и еще двести подопечных семей хотя бы одну неделю в месяц ели досыта. Помочь просто:

- перевести средства на ЭЛСОМ, оформленный на православную службу милосердия: 0559503509 (для перевода через мобильное приложение код агента 75067)

- принести пожертвование деньгами или продуктами в отдел социального служения и благотворительности РПЦ. Он находится на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора. Он находится по адресу: проспект Жибек-Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо. Отдел работает ежедневно с 9.00 до 17.00, в выходные дни – до 14.00.

Источник - Вечерний Бишкек
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