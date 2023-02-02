Там все - свои? Фигурант дела об ЛГБТ-пропаганде вошел в совет Министерства культуры РФ

22:18 03.02.2023

Алексей Иванов



В конце 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды извращений. 10 января стало известно о первом деле, возбужденном по новой статье о пропаганде ЛГБТ. В отношении скандального издательства Popcorn Books, которое выпустило тот самый педофильский роман "Лето в пионерском галстуке", его продолжение ""О чем молчит ласточка" и множество других извращенческих "шедевров". По ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и/или предпочтений, смены пола) и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).



Отлично, наконец-то, подумали представители нормального большинства. Одержана знаковая победа над нечистью. "Русское общество создало рабочий механизм для защиты самого себя от пропаганды вырождения".



А теперь пришли сногсшибательные вести о том, что владелец Popcorn Books Денис Котов (президент АНО "Сотворение", совладелец Объединенной розничной сети "Читай-город - Буквоед")... вошел в обновленный состав Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.



Котов

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"Издательство приобрело дурную славу тем, что регулярно выпускало книги про радужную "любовь", причем делало это за западные деньги. И вот теперь, выходит, человек, чьими стараниями развращается русская молодежь, человек, отрабатывающий идеологические нарративы нашего геополитического противника, будет "советовать" Министерству культуры, как государству следует корректировать гуманитарную политику. Это ли не нонсенс?", - вопрошает "Царьград". "Один из ключевых пропагандистов Содома включен в министерский совет. Так что же, запасаемся попкорном или бьем в набат? В том числе - выясняя, кто же пролоббировал это назначение", - добавил историк, руководитель идеологического отдела "Царьграда" Михаил Тюренков.



"Проблема заключается как раз в том, что общественные советы создаются кулуарно, без привлечения общества. А ведь совет потому и называется общественным, что должен представлять интересы общества. Мне было бы интересно знать, интересы какого общества представляет издатель Денис Котов. Также мне интересно знать критерии, по которым дается членство в Общественном совете при Минкульте", - сказала в беседе с NEWS.ru председатель Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.



Писатель, экс-председатель Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков допустил, что включение Котова в состав ОС могло стать "следствием недостаточного профессионального уровня чиновников": "На этом списке стоит подпись министра культуры. Также состав согласовывается с председателем Общественной палаты РФ. Но если председателю ОП позволительно не знать, что за издательство возглавляет один из членов совета и какие книги оно выпустило, то уж министру культуры или хотя бы его профильным заместителям надо бы знать... Единственным способом исправить ситуацию является кадровая революция в Минкульте. Без перестановок дело с места не сдвинется".