РосАрмия уничтожила на Донбасс-фронте первый ЗРК NASAMS

00:12 04.02.2023

Российские войска впервые за СВО уничтожили ЗРК NASAMS

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР, сообщили в Минобороны.



"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии", - уточнили в ведомстве.



О поступлении на Украину установок NASAMS министр обороны республики Алексей Резников заявил 7 ноября. Ранее Минобороны России не сообщало об их уничтожении в своих ежедневных сводках.



В ведомстве также добавили, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.

Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии предназначен для борьбы с воздушными объектами на малых и средних высотах. В основе комплекса - авиационные ракеты класса "воздух - воздух", адаптированные для пуска с наземной установки.



В ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что первые два комплекса NASAMS доставили на Украину, обучение по их использованию военные ВСУ прошли в Европе. В январе министр обороны Канады Анита Ананд заявила о закупке у США еще одного комплекса для Киева.



Москва еще прошлой осенью направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.