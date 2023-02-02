Как страны Азии участвуют в украинской кампании, - Александр Храмчихин

00:30 04.02.2023 2.02.2023

Союзники и противники России – скрытые и явные



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



Бесконечное саморазоружение участников предыдущей холодной войны (как постсоветских стран, включая Россию, так и почти всех стран НАТО) дало вполне естественный эффект. Когда пришла большая классическая война, вести ее вскоре оказалось нечем.

Причем речь идет как о технике, так и в еще большей степени о боеприпасах. Их расход чрезвычайно велик, поэтому запасы обеих сторон очень быстро истощаются. Иногда гораздо быстрее, чем этот расход может компенсировать новое производство.



Азия, куда переезжает "центр мира", военным строительством, наоборот, не пренебрегала. Если европейская военная мощь быстро падала, азиатская столь же быстро росла. В политическом отношении подавляющее большинство азиатских стран заняли нейтральную позицию в украинском конфликте (лишь Токио, Сеул, Тайбэй и Сингапур прямо поддержали Киев и Запад, а Пхеньян и Дамаск – Москву). Но это не мешает многим азиатским странам косвенно участвовать в этом конфликте.



ОППОНЕНТЫ: ПАКИСТАН



Пакистан в политическом отношении относится к "нейтралам". При этом уже на протяжении более чем полувека Исламабад умудряется быть важнейшим стратегическим союзником одновременно Вашингтона и Пекина. Благодаря этому, в частности, он очень хорошо поднялся на "нашей" афганской войне ("Афганский урок для России", "НВО", 06.04.18).



Будучи "слугой двух господ", Пакистан в больших количествах приобретает как западное, так и китайское оружие. Последнее, как известно, очень часто либо родственно советскому/российскому, либо прямо с него скопировано. В Пакистане создан достаточно неплохой ВПК, крупнейшей частью которого является госкорпорация Pakistan Ordnance Factories. Она производит легкое вооружение и боеприпасы. Номенклатура выпускаемых POF боеприпасов чрезвычайно широка: для стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО). Причем это боеприпасы как для западного, так и для советского/российского оружия.



Именно снаряды и ракеты РСЗО советского калибра 122 мм сейчас особенно ценны для Украины, поскольку сама она их не производит, а усилий болгарских "братушек" (при наличии таких братьев уж точно никакие враги не нужны) явно недостаточно. Поэтому уже несколько месяцев 122-мм боеприпасы производства POF через Великобританию успешно идут на Украину.



Боеприпасы эти, кстати, производятся по китайским лицензиям, но Китай явно ничего против этих поставок не имеет. То есть начинает повторяться история той самой афганской войны 1979–1989 годов, когда подавляющее большинство потерь советской 40-й армии пришлось отнюдь не на западное, а на китайское оружие.



Пакистан, как и Китай, кстати, является членом ШОС, каковую у нас принято называть одной из основ "многополярного мира" и одним из главных противовесов гегемонии США. "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад".



ОППОНЕНТЫ: ЮЖНАЯ КОРЕЯ



В 2014 году, во время предыдущей санкционной истерики Запада, связанной с присоединением Россией Крыма, лишь два близких союзника США смогли удержаться от введения каких-либо санкций против РФ – Израиль и Республика Корея. Израиль сумел устоять и в 2022 году, у корейцев этого не получилось. Сеул присоединился ко всем санкциям, хотя пытается изображать страдания по этому поводу и намекает, что отменит санкции, как только прекратятся боевые действия на Украине.



Экономические успехи Республики Корея колоссальны и общеизвестны. В полной мере они касаются и сферы ВПК. Страна производит оружие и технику всех классов на уровне лучших мировых образцов и становится одним из важнейших экспортеров вооружений.



И если, например, учебно-боевой самолет Т-50 пока купили только Индонезия, Филиппины, Таиланд и Ирак, то 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) К9 стала настоящим триумфом южнокорейского ВПК. Ее приобрели напрямую или производят по лицензии Турция, Польша, Норвегия, Эстония, Финляндия, Египет, Австралия, Индия.



Польша вообще собирается закупать огромное количество южнокорейской техники (не только САУ, но также танки К2 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) К239, причем во всех случаях речь идет о сотнях, если не о тысячах машин), создавая сильнейшую армию в Европе. Польша серьезнее всех в Старом Свете относится к военному строительству. Поэтому прекрасно понимает, что опираться надо уж точно не на Европу и даже не на США, а на собственные силы и на Азию.



Хотя Киеву напрямую Сеул пока не поставляет ничего, продажи новейшей южнокорейской техники европейцам позволяют тем передавать свою старую технику Украине. Но главное не это, а опять же тема боеприпасов.



США планируют закупить в Республике Корея до 100 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов. Неясно, отправятся ли эти снаряды сразу на Украину, где артиллерия этого калибра все более активно вытесняет советскую, либо пойдут на пополнение американских арсеналов, а американские снаряды уйдут Украине. Но это, как говорится, что в лоб, что по лбу. Понятно, что реализуется один из этих двух вариантов – то есть закупка Вашингтоном южнокорейских снарядов будет производиться исключительно ради помощи Украине.



СОЮЗНИКИ: БЛИЖНИЙ ВОСТОК



Почему с нашей стороны на Украине до сих пор не воюют добровольцы из Сирии – совершенно неясно: ведь об этом на самом высоком уровне говорилось еще весной. Возможно, дело в том, что пока нам вместе с сирийцами еще нужно держать фронт и в самой Сирии.



А на данный момент нашим единственным прямым союзником в украинской кампании стала страна, которая позвала нас в Сирию – Иран. Чрезвычайно дешевые и простые, при этом весьма эффективные иранские беспилотники-камикадзе создали украинским ВС массу серьезнейших трудностей ("Проблемы на фронте чудо-оружием не решить", "НВО", 02.12.22).



Сейчас речь идет еще и о закупках иранских оперативно-тактических ракет (ОТР) и баллистических ракет средней дальности (БРСД), что также было бы чрезвычайно полезно. Россия не могла производить такие ракеты, пока действовал договор о ракетах средней и с малой дальности (РСМД).



Кроме того, в Иране подходят к производству оружия гораздо прагматичнее, чем у нас. Российское Министерство обороны предъявляет слишком высокие запросы по тактико-техническим характеристикам новых боевых систем, что чрезвычайно удлиняет сроки их создания и сильно увеличивает цену. Например, "Искандер" – прекрасная ракета ("Стратегическое оружие бедных", "НВО", 17.08.18), но и цена у нее тоже слишком уж внушительная.



У иранцев же требования к боевым системам иные: простота, дешевизна и возможность быстрого массового производства. Поэтому их ракеты нам могут очень сильно пригодиться.



СОЮЗНИКИ: СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ



КНДР обладает мощнейшим ВПК, способным производить вооружение всех классов ("Северная Корея: недоедим, но вооружимся", "НВО", 29.07.22). Для нас особый интерес может составлять продукция предприятий 1-го и 3-го главных управлений (ГУ) 2-го экономического комитета департамента военной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи.



1-е ГУ включает девять предприятий, производящих стрелковое и индивидуальное оружие и боеприпасы для него. 3-е ГУ включает не менее десяти заводов, производящих артиллерийские системы и боеприпасы для них. Продукция всех этих предприятий, как и в случае с иранским ВПК, является простой, дешевой и массовой. При этом практически все северокорейское оружие полностью совместимо с российским.



На данный момент как Москва, так и Пхеньян официально отрицают какие-либо военные поставки из КНДР в РФ. Что имеет место на самом деле – сказать крайне сложно. Но совершенно точно можно утверждать, что такие поставки были бы для нас крайне полезны.



В обмен на это Россия должна была бы де-факто перестать выполнять все санкции против КНДР, в том числе в военной сфере. Голосование за эти санкции в Совбезе ООН – это величайший позор отечественной дипломатии ("Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты", "НВО", 18.08.17), и этот позор необходимо как можно скорее с себя снять. Тем более что теперь, в силу описанных обстоятельств, у Москвы уже нет никаких моральных обязательств перед Сеулом.



И, НАКОНЕЦ, КИТАЙ



В Китае Россия покупает бронежилеты и другую экипировку, а также разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Все то же самое приобретает там и Украина, потому что это – коммерческий товар, открыто продающийся в интернете.



Никакой специальной помощи Китай нам как не оказывал, так и не оказывает, позиция его по отношению к украинскому конфликту совершенно нейтральна. Все более нейтральной становится и официальная риторика Пекина (в начале украинской кампании эта риторика была умеренно пророссийской).



Судя по всему, в Китае очень внимательно анализируют ход боевых действий на Украине. И приходят к выводу, что Россия отнюдь не так сильна, как казалось прежде. Значит, и дружить с ней не имеет особого смысла. Потому что Китай нам не друг и не союзник. Он с холодным прагматизмом решает, насколько полезны ему отношения с нами. И приходят к выводу, что польза эта очень небольшая.



Более того, анализ хода украинской кампании, видимо, привел командование НОАК к выводу, что операцию по захвату Тайваня китайские ВС пока не потянут. К тому же успех Гоминьдана на недавних местных выборах на острове возродил в Пекине надежду, что Тайвань все-таки удастся присоединить мирным путем. А недавние массовые протесты в крупнейших городах Китая против антиковидных ограничений, очень быстро переросшие из социальных в политические (против власти Компартии), показали, что и с внутренней стабильностью в КНР дела обстоят не лучшим образом.



В связи с этим скорее всего в ближайшее время выяснится, что Китай нам не только не друг и не союзник (это было понятно давно), но даже не временный попутчик. Так, на недавнем ХХ съезде КПК не прозвучало никакой антиамериканской (как и пророссийской) риторики.



Но еще интереснее факт смены министра иностранных дел Китая. Предыдущий министр Ван И занял третье место по длительности пребывания на этом посту среди всех 11 министров иностранных дел с момента основания КНР: всего 2,5 месяца ему не хватило, чтобы отметить десятилетний юбилей нахождения в этой должности.



Но важнее, что новым министром иностранных дел КНР стал Цинь Ган – недавний посол Китая в США. Весной прошлого года в Вашингтоне он говорил, что "в отношении Украины позиция Китая объективна и беспристрастна: цели и принципы Устава ООН должны полностью соблюдаться; суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться" ("Кому быть младшим партнером", "НВО", 24.06.22). А в новой должности уже в этом году он наговорил массу комплиментов в адрес США и подчеркнул важность всемерного укрепления китайско-американских отношений. В ответ на что американский госсекретарь Блинкен срочно собрался в Пекин.



Можно отметить, что в новой Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в конце прошлого года, Китай хотя и назван главным глобальным вызовом для США, с ним допускается мирное сосуществование. Более того, Вашингтон подчеркивает приверженность политике "одного Китая" и надеется лишь на сохранение статус-кво в Тайваньском проливе. Вообще, исходя из этой Стратегии, Китай для США – важнейший конкурент в будущем. А вот Россия – главный враг в настоящем. Почувствуйте разницу.



По всем этим причинам нам нужно срочно и окончательно избавляться от всех иллюзий – не только от западных, но и от китайских ("Восток к Китаю не сводится", "НВО", 16.12.22). И попытаться, наконец, начать уважать самих себя. Источник - НГ

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