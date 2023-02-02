Госдума РФ ставит вопрос о привлечении Абрамовича за измену Родине

01:12 04.02.2023

В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить Абрамовича на госизмену



Елена Острякова



Депутат Госдумы РФ Олег Нилов направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность Романа Абрамовича к финансированию Украины и ее деятельности, направленной против интересов и государственной безопасности Российской Федерации.



Об этом сообщает официальный сайт партии "Справедливая Россия", передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Ранее стало известно, что 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные российским олигархом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси", поступят в "фонд поддержки жертв войны в Украине". Это станет "одним из крупнейших пожертвований пострадавшим от войны в истории".



Нилов предположил, что за счет указанных средств может финансироваться деятельность против России и ее государственной безопасности. Нилов попросил генпрокурора проверить сообщения о причастности Абрамовича к финансированию кабмина Украины, о его согласии на передачу денежных средств применительно к статьям УК РФ о содействии терроризму и о государственной измене.



"Уверен, не только меня заинтересовала эта сделка. Люди возмущаются деятельностью наших олигархов, которые триллионы зарабатывают в России, выводят их разными способами, под разными предлогами – кто тупо через оффшоры, кто, как г-н Абрамович – через яхтинги, спорт и любовь к футболу и баскетболу. В основном – через английский и американский бизнес. Я прошу проверить, насколько добровольно российский бизнесмен избавлялся от акций "Челси" и насколько добровольно, как утверждают британские СМИ, он разрешил передать $3 млрд правительству Украины", – сказал Нилов в интервью МК.



После разразившегося скандала пресс-служба Арамовича объяснила, что попавший под санкции бизнесмен не имеет доступа к средствам, полученным от продажи клуба "Челси", и потому не может отдать их "жертвам войны в Украине".



"После продажи ФК "Челси" деньги так и не были переведены на счет Абрамовича и с тех пор находятся в распоряжении британских властей. Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения. Перед продажей "Челси" Роман Абрамович объявил, что хочет, чтобы вырученные средства были переданы в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Речь исключительно о гуманитарной помощи населению. Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича, и с тех пор находятся в распоряжении британских властей", – говорится в сообщении.



Британские источники говорят, согласие Абрамовича на это имеется, что упростило процедуру. Финансовые эксперты и адвокаты не сомневаются, что добрая воля Абрамовича может быть учтена при снятии с него санкций.



"Деньги Абрамовича, как мои бывшие – живут своей жизнью, туда-сюда. Но все отмазки его пресс-службы, что он не в курсе как распределяется доход от продажи Челси – сказки для россиян, точнее для одного россиянина, даже имя называть не надо, все понятно. Абрамович – очень успешно лавирует на протяжении всей своей биографии. И пока вам будут запрещать визы, лечение и технологии, он на ворованные у вас деньги, купит очередную индульгенцию. Пластмассовый мир победил. И украинцам не стоит радоваться, это взятка", – написал в своем ТГ-канале член регионального совета Московского отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров.



Политолог Семен Уралов раздумывает о том, постигнет ли в России наказание олигарха, который считался "кошельком" Семьи Ельцина.



"Интересно, оставят или нет Абрамовичу орден почета и прочие госнаграды, когда официально подтвердится финансирование ВСУ за счет его средств? Статус бывшего губернатора, депутата госдумы и главы регионального парламента нельзя спрятать на яхте или перевести в офшор. Интересно, как поведет себя государство, когда надо будет санкционировать неприятности одному из отцов-основателей всей системы? Что возьмет верх у "птенцов гнезда Абрамовича" – личные связи из глубин 90-х или государственные должности? Сложный выбор", – пишет Уралов.



Известно, что Абрамович активно посредничал на переговорах России и Украины, когда они еще проходили. Украинский продюсер Александр Роднянский заявил, что российского олигарха привлек к этой роли глава офиса президента Украины Андрей Ермак.



В июне прошлого года адвокаты Абрамовича (бельгийская юридическая фирма Daldewolf ) принесли в английский суд, который рассматривал иск олигарха, рекомендательное письмо от главы фракции "Слуги народа" Верховной Рады Украины Давида Арахамии, где написано, что "при содействии господина Абрамовича удалось спасти более 400 000 человек".



США пока воздерживаются от включения Абрамовича в санкционный список вслед за Великобританией, Канадой и ЕС. При этом западные официальные лица относятся к Абрамовичу "все более двойственно", его мотивы вызывают сомнения, в них видят "неприкрытую попытку добиться отмены санкций".



На прошлой неделе "Уолл-стрит джорнэл" сообщала, что роль Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной сузилась до сделок по обмену пленными и вывозу зерна. По заявлению западных и украинских официальных лиц, они больше не ждут, что Арбамович может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. При этом он остается посредником, приемлемым как для Владимира Путина, так и для Украины и ее союзников, сообщили изданию источники, близкие к Кремлю.