Крах британской зеленой энергетики, - В.Прохватилов

08:10 04.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.02.2023 |



В Британии собираются запустить законсервированные угольные электростанции



В Великобритании происходит массовый отказ от строительства новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для тех, что уже вошли в строй, выдвигаются заградительные сроки подключения к сети.



Представитель энергетического гиганта Centrica Уилл Меццуло сообщил, что "сеть абсолютно ограничена", и "физически невозможно добавить в нее новые возобновляемые источники энергии", и новым проектам по возобновляемой энергетике "повезет, если им предложат подключение к сети в течение десятилетия".



Так, недавно построенную солнечную ферму мощностью 15 мегаватт можно будет подключить лишь в 2033 году. Всем без исключения разработчикам крупномасштабных проектов, стремящимся подключиться к электросети, названы сроки до 2028 года и значительно позже.



Мерлин Хайман, исполнительный директор компании Regen, управляющей сетью систем хранения электроэнергии, сообщил еще более печальные для сторонников ВИЭ новости: "Этой солнечной ферме очень повезло с подключением в 2033 году, потому что для большинства сейчас называются 2036 или 2037 годы. Если вы подадите заявку на подключение новой солнечной фермы, аккумуляторного хранилища, водородного электролизера или крупномасштабного зарядного устройства для электромобилей, то в большинстве районов страны вы получите дату подключения через 15 с лишним лет".



"Учитывая, что наши цели [по декарбонизации] установлены на гораздо более ранние сроки, это сейчас, очевидно, огромная проблема для всего перехода к чистому нулю", – добавил Хайман.



Учитывая особенности климата Туманного Альбиона, у адептов ВИЭ особых надежд на солнечные электростанции и не было, локомотивом "зеленого перехода" должные были стать ветряки. Однако с ними ситуация еще хуже.



Британия была застрельщиком массового строительства морских ветряных электростанций, но этим прожектам сейчас, похоже, положен конец. Британским операторам ветряных электростанций, поддерживаемых государственными экологическими субсидиями, стали платить за отключение их турбин. Поскольку генерация ветряков, как и солнечных батарей, нестабильна, это создает серьезные дисбалансы во всей национальной энергосистеме. Национальная британская электросеть (National Grid) уже платит операторам ветряков за то, чтобы они отключались даже во время сильного ветра и не перегружали сеть.



А субсидируемые государством производители ветряной энергии выставляют цены, по которым они готовы отключиться, по самому высокому рыночному уровню, получая прибыль за то, что ничего не производят.



Смертельный удар по морским ветрякам, любимому детищу британских консерваторов, нанесло правительство Норвегии, по заказу которого специалисты из университета Ставангера произвели финансовый расчет окупаемости строящейся британской компанией Equinor в Северном море, в районе Доггер-банки крупнейшей в мире морской ветроэлектростанции. Норвежские ученые сообщили, что проект убыточен. В Equinor не стали оспаривать выводы норвежцев, отметив, что получили прибыль от продажи своей доли в убыточном проекте. Изумительная стратегия: одни получают прибыль, ничего не производя, другие зарабатывают, продавая убыточный проект!



"Результаты исследования, подготовленного по заказу правительства Норвегии, противоречат сделанному в свое время заявлению Бориса Джонсона в парламенте о том, что стоимость офшорной ветроэнергетики за десятилетие снизилась на 70%", – отмечается в докладе отраслевого портала Electronic Speciifier.



Авторы доклада утверждают, что новейшие морские ветряные электростанции в Великобритании по-прежнему требуют больших затрат и ветряная электростанция Dogger Bank "будет убыточной и по существу бесполезной". Подчеркивается, что ситуация с этим проектом является "лишь видимой верхушкой очень большого айсберга убыточных офшорных ветровых проектов, которые угрожают ударом по [британским] пенсионным фондам, активно инвестирующим в аналогичные схемы возобновляемой энергии".



Так или иначе возобновляемые источники энергии не могут быть включены в британскую энергетическую систему, ибо дестабилизируют ее. Осознав этот факт, британская Национальная сеть в конце января заявила о намерении запустить находящиеся законсервированные угольные электростанции. Ведущий британский эксперт по атомной энергетике Сьюзен Айон подвергла правительство жесткой критике за пренебрежение развитием отрасли. "Мы потеряли время с точки зрения того, что нам нужно для запуска жизнеспособной, динамичной атомной энергетической системы в XXI веке".



Сьюзен Айон имела в виду двуличие правительства, обещавшего, что "к 2050 году Великобритания должна будет получить 38% своей мощности от АЭС, которые более надежны, чем ветровые и солнечные". На деле даже единственная строящаяся атомная станция Hinkley Point превращена в долгострой с мутными перспективами завершения строительства.



Алистер Эванс, директор по государственным и корпоративным вопросам компании Rolls-​Royce, которая совместно с консорциумом инвесторов предложила собственные небольшие модульные атомные реакторы (SMR), после выступления Сьюзен Айон заявил депутатам, что стремление правительства преобразовать ядерный сектор, не имея плана, бессмысленно.



В поисках спасения британской энергосистемы ведущие британские отраслевые аналитики полностью игнорируют солнечную генерацию и отмечают, что "у специалистов по чистой энергии не получается сохранять энергию в батареях более чем несколько часов".



А поскольку угольная энергетика в Британии была практически уничтожена еще при Маргарет Тэтчер, "единственным жизнеспособным вариантом" спасения Соединенного Королевства от энергетического кризиса в условиях отказа от российской нефти и газа называют атом. Только развитие атомной отрасли в Британии игнорировали три десятилетия, и, вероятно, в обозримом будущем страну ожидает энергетический голод.