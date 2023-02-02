Атырауский НПЗ в Казахстане снова сломался и встал

10:13 04.02.2023

Должности лишился заместитель генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Рахимжан ЖАНГАБЫЛОВ. 1 февраля на заводе остановилось оборудование.



Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум МИРЗАГАЛИЕВ посетил с рабочим визитом Атырауский НПЗ и провел совещание с руководством завода, пишет Экспресс К со ссылкой на пресс-службу КМГ.



На совещании не только освободили от должности Рахимжана ЖАНГАБЫЛОВА, но и объявили строгий выговор генеральному директору предприятия Мурату ДОСМУРАТОВУ.



Магзум МИРЗАГАЛИЕВ также поручил провести служебное расследование инцидента и принять дополнительные кадровые решения.



- Учитывая неоднократные замечания руководства страны в адрес АНПЗ, а также постоянные перебои в работе, мы будем принимать самые жесткие меры. В условиях, когда в стране вопрос обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами особенно чувствителен, подобные эксцессы недопустимы, - подчеркнул МИРЗАГАЛИЕВ.



Ранее Экспресс К сообщал о том, что на Атырауском НПЗ начался ремонт.