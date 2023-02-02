Бесславно погиб франко-бразильский авианосец "Сан-Паулу" (бывший "Фош")

11:07 04.02.2023

ВМС Бразилии затопили в океане списанный авианосец "Сан-Паулу"



Авианосец "Сан-Паулу" затоплен в Атлантике



Командование Военно-морских сил (ВМС) Бразилии приняло решение затопить свой единственный авианосец "Сан-Паулу", который ранее был списан и подлежал демонтажу.







Как сообщила пресс-служба Министерства обороны страны, изначально планировалось, что судно будет продано на металлолом турецкой компании Sok.



Однако сделка сорвалась по причине того, что в корпусе корабля оказалось слишком большое количество вредных веществ. Из-за этого турецкое ведомство по охране окружающей среды заблокировало сделку.



Как следует из сообщения ведомства, в корпусе корабля было обнаружено не менее 600 т асбеста, который изначально использовался для противопожарной безопасности и звукозащиты. Также при строительстве авианосца использовались полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые сейчас признаны канцерогенами.



В связи с этим, в сентябре 2022 года турецкие власти в одностороннем порядке отказались от ввоза и демонтажа авианосца. Но и пришвартовать судно обратно в Бразилии было также запрещено.



В такой ситуации командование ВМС Бразилии приняло решение отбуксировать списанный авианосец в воды Атлантического океана и потопить его в 350 км от побережья Бразилии на глубине около 5 км.



В Минобороны заверили, что затопление авианосца в этой точке не нанесет вреда экологии, подводным кабелям или судоходным путям.



"Сан-Паулу" был произведен во Франции в 1960 году и прослужил во французских ВМС до 2000 года, когда его приобрела Бразилия. Есть сведения, что этот авианосец активно участвовал в атмосферных ядерных испытаниях Франции в Тихом океане.



Поэтому некоторые экологи опасаются, что корпус "Сан-Паулу" все еще может представлять радиоактивную угрозу.