Санкции в отношении российской сырой нефти "полностью провалились", - Пол Санки

11:23 04.02.2023

CNBC

США



Аналитик нефтяных рынков: санкции в отношении российской сырой нефти "полностью провалились"

CNBC: в США признали провал санкций против России



Западные санкции против России, в том числе ценовой потолок на нефть и нефтепродукты, полностью провалились. Об этом заявил глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки в эфире американского телеканала CNBC.



Суматхи Бала (Sumathi Bala)



· Санкции, введенные в отношении российской сырой нефти, пока "терпят полный провал", и новые ограничения цен также могут оказаться несущественными, заявили аналитики в эфире программы на CNBC.



· Европейский союз собирается с воскресенья запретить импорт нефтепродуктов из России, в том числе дизельного топлива и авиационного горючего.



· Потолок цен был "придуман бюрократами с высшим финансовым образованием. Никто из них по-настоящему не разбирается в нефтяных рынках", заявил в четверг Пол Сэнки, президент и ведущий аналитик компании Sankey Research, в эфире программы Streets Sign Asia на телеканале CNBC. - Это стало абсолютной неудачей, санкции полностью провалились.



Санкции, введенные в отношении российской сырой нефти, пока "терпят полный провал", и новые ценовые ограничения также могут оказаться несущественными, заявили аналитики в эфире программы на CNBC.



Европейский союз собирается с воскресенья запретить импорт нефтепродуктов из России, в том числе дизельного топлива и авиационного горючего.



Блок, состоящий из 27 стран-членов, уже запретил с декабря закупки и импорт российской сырой нефти, доставляемой морским путем.



Кроме того, ЕС - вместе со своими союзниками из "Большой семерки" и Австралией - установил ценовой потолок на российскую сырую нефть, доставляемую морским путем, что предполагает запрет на использование предоставляемых Западом морских страховых, финансовых и других услуг, если она, нефть, продается по цене выше 60 долларов за баррель.



Эта мера предпринята в рамках действий стран мира, направленных на то, чтобы ограничить возможности Москвы собирать средства для финансирования своей специальной военной операции на Украине.



Потолок цен был "придуман бюрократами с высшим финансовым образованием. Никто из них по-настоящему не разбирается в нефтяных рынках", заявил в четверг Пол Сэнки (Paul Sankey), президент и ведущий аналитик компании Sankey Research, в эфире программы Streets Sign Asia на телеканале CNBC. - Это стало абсолютной неудачей, санкции полностью провалились".



Сэнки подчеркнул, что из-за этого на нефтяных рынках сложилась непростая ситуация, поскольку поставки российской нефти на самом деле не прекратились и "они (русские) поддерживают экспорт на высоком уровне".



"Я слышал из надежного источника, что саудовцы наводят справки о том, как так получается, что российская нефть по-прежнему поступает на рынок в больших количествах, - сказал он.



Отсюда возникает вопрос о том, что произойдет с введением санкций в отношении нефтепродуктов, поскольку похоже, что это просто не работает".



Несмотря на то, что объем производства остается стабильным, цена на российскую нефтяную смесь марки Urals с тех пор, как началась СВО, упала. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов, в январе этого года средняя цена на нее составила 49,48 доллара за баррель. Это ниже предельной цены в 60 долларов, установленной Евросоюзом и странами "Большой семерки", и на 42% ниже, чем в январе прошлого года, сообщает агентство.



По данным Reuters, в преддверии намеченного на 5 февраля введения потолка цен на российские нефтепродукты государствам-членам еще предстоит согласовать предельные цены. В ЕС надеются, что соглашения удастся достигнуть к пятнице.



В докладе финского независимого аналитического центра говорится, что первый месяц действия запрета ЕС на морской импорт российской нефти и ценовых ограничений, введенных странами "Большой семерки", обходился Москве примерно в 160 миллионов евро (174,3 миллиона долларов) в день.



В докладе говорилось, что эти меры во многом стали причиной падения доходов России от экспорта ископаемого топлива в последнем месяце 2022 года на 17%.



Потолок цен на нефтепродукты



При этом, как говорит основатель аналитической фирмы Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), она тоже скептически относится к предстоящим ограничениям в отношении российских нефтепродуктов.



"Ограничение цен на сырую нефть было довольно малозначимым, - сказала Хари в четверг в эфире передачи Squawk Box Asia на телеканале CNBC.



Думаю, что ограничения цен на нефтепродукты, которые собирается ввести ЕС, - примерно 100 долларов [за баррель] для дизельного топлива и чистых продуктов и, возможно, около 45 долларов для загрязняющих окружающую среду видов топлива, таких как мазут, - видимо, также будут несущественными".



По словам Хари, российская нефть будет поступать на рынки, на которых "ее еще охотно принимают", такие как Китай и Индия.



"От значительного снижения цен на российскую нефть в прошлом году Китай и Индия изрядно выиграли, и то же самое произойдет с российскими нефтепродуктами", отметила Хари, хотя вполне возможно, что Москве будет сложнее найти для них рынки, добавила она.



После того как Россия начала спецоперацию на Украине, Китай и Индия увеличили свои закупки российской нефти, воспользовавшись льготными скидками.



Как далее отметил Сэнки, "нефтяная дружба - дело хитрое", и существует множество различных способов транспортировки российской нефти по всему миру в обход ценовых ограничений.



"Одна из деталей, на которую обратили внимание люди, это малайзийская нефть. Экспорт сырой нефти из Малайзии в Китай составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки, - сказал Сэнки. - А она добывает всего 400 тысяч баррелей в сутки. Я не думаю, что это малазийская нефть. Так что в обход этих … теоретических ценовых ограничений много чего перевозится".



Китай снова открывает границы



В другом интервью Хари сказала, что внезапное открытие границ Китаем вряд ли повлияет на цены на нефть в ближайшей перспективе.



Как подчеркнула Хари, она не считает, что в результате открытия Китаем границ цены на нефть в ближайшее время достигнут 100 долларов за баррель, но это может произойти более постепенно.



В отношении спроса на нефть в Китае во-прежнему все очень неопределенно, добавила она.



"Очевидно, что сначала спрос в Китае резко возрастет. Мы наблюдаем значительное количество поездок, перелетов внутри страны и за рубеж, ... это положительно влияет на спрос на реактивное топливо. Но вот когда китайская экономика снова по-настоящему наберет обороты? По-моему, это большой вопрос".