 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.02.2023
12:20  США готовятся к схватке с Китаем за Тайвань: MLR затачивают на АТР
12:08  Почти 45 триллионов тенге: что творится в банковском секторе Казахстана
11:23  Санкции в отношении российской сырой нефти "полностью провалились", - Пол Санки
11:07  Бесславно погиб франко-бразильский авианосец "Сан-Паулу" (бывший "Фош")
11:06  Китайский депозит: зачем банки предлагают вклады в юанях
10:13  Атырауский НПЗ в Казахстане снова сломался и встал
08:10  Крах британской зеленой энергетики, - В.Прохватилов

06:09  Трудный путь к многополярному валютному миру, - В.Катасонов
01:12  Роман оказался повестью... Госдума РФ ставит вопрос о привлечении Абрамовича за измену Родине
00:41  Трещина между Анкарой и Вашингтоном только увеличивается и скоро станет непреодолимой, - Айнур Курманов
00:30  Как страны Азии участвуют в украинской кампании, - Александр Храмчихин
00:24  Ну, чтобы все!.. Искусственный интеллект написал речь премьера Кыргызстана на форум в Алматы
00:12  РосАрмия уничтожила на Донбасс-фронте первый ЗРК NASAMS
Пятница, 03.02.2023
22:18  Там все - свои? Фигурант дела об ЛГБТ-пропаганде вошел в совет Министерства культуры РФ
21:38  В Кыргызстане семьи голодают, но пособия не получают. Почему?
21:16  Азиатский банк и ВБ наскребли еще $5 лямов гумпомощи на дострой таджикского Рогуна
20:21  КНДР направит в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих
19:54  Кыргызстан не дает разрешения на полет самолетов "Душанбе-Урумчи" над своей территории
19:39  Паводковая ситуация в Казахстане: акиматам пяти областей поручили подготовить спецтехнику
19:32  Сагинтаев: О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет
17:51  Как Казахстан решил оставить Россию без автомобилей
17:10  Умер культовый модельер Пако Рабан
17:02  Блинкен и блины. Круглые НЛО (китайские разведывательные шары?) вусмерть перепугали США
16:28  Россия решила не делать резких движений c нефтяным потолком
16:24  Рено Жирар: "Европа сошла с исторической сцены?"
16:17  Жэньминь жибао: Европа не сможет долго платить за дорогостоящий американский газ
15:57  За лживую ложь и вымогательство. Казахстанский блогер Махамбет Абжан посажен на 9 лет
15:53  "Все хорошо..." Алматы. Роспремьер Мишустин подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета
14:28  "Любая бизнес хороша". Чем запомнился бывший мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев
12:03  Вместе с Россией Запад хочет уничтожить мировую историю, - А.Полонский
12:02  Газовая паника в Нью-Йорке: топливо продают в девять раз дороже, чем в Европе
12:01  Может ли Россия разрешить конфликт Индии и Китая, - Владимир Можегов
11:58  Зима навечно. В Канаде сдох в норе сурок-предсказатель Фред ла Мармотт
11:44  Уроки Нукуса для Ташкента: играть в либерализацию надо осторожно, - А.Грозин
11:33  Большая Су. Начался потоп в Туркестанской области Казахстана
10:38  Как английский язык стал оружием, - Дмитрий Винник
10:21  Казахстан пожирает инфляция, - Алма Бектенова
10:15  Рука у горла Бени К: главного олигарха Украины готовятся выслать в США
10:11  Россия и Европа в зеркале теории самоорганизации, - Георгий Малинецкий
09:53  Озода Парпибаева возглавила Госкомитет по делам семьи и женщин и другие назначения в Узбекистане
01:06  В Туркестанской области разрушается отреставрированная башня Акбикеш
00:49  Пекин требует от Вашингтона отказаться от близорукой политики
00:33  В ОАЭ ищут таджикистанца, который выиграл $1 млн в лотерею в аэропорту Дубая
00:30  Северный Ирак превращается в капкан для турецкой армии, - И.Субботин
00:13  С Байденом покончено: глубинное государство хочет нового президента-демократа, - Уэйн Аллин Рут
00:08  Европейские колонизаторы в конкурентной борьбе за Ливию, - В.Гулевич
Четверг, 02.02.2023
22:44  "Применением бронетехники дело не ограничится", - сталинградская речь Путина
20:00  Рукописный сборник стихотворений Марины Цветаевой "Ученик" продан с аукциона за рекордные 7,2 млн рублей
17:56  В Турции (близ Бодрума) продается остров с руинами античного города Миндос
16:51  Банкротство США станет ударом... для Китая, - Кристиан Юришич
16:18  Самое богатое нефте-газо-поле Казахстана ("Кашаган") возглавил нефтяник-пенсионер Хасанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Санкции в отношении российской сырой нефти "полностью провалились", - Пол Санки
11:23 04.02.2023

CNBC
США

Аналитик нефтяных рынков: санкции в отношении российской сырой нефти "полностью провалились"
CNBC: в США признали провал санкций против России

Западные санкции против России, в том числе ценовой потолок на нефть и нефтепродукты, полностью провалились. Об этом заявил глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки в эфире американского телеканала CNBC.

Суматхи Бала (Sumathi Bala)

· Санкции, введенные в отношении российской сырой нефти, пока "терпят полный провал", и новые ограничения цен также могут оказаться несущественными, заявили аналитики в эфире программы на CNBC.

· Европейский союз собирается с воскресенья запретить импорт нефтепродуктов из России, в том числе дизельного топлива и авиационного горючего.

· Потолок цен был "придуман бюрократами с высшим финансовым образованием. Никто из них по-настоящему не разбирается в нефтяных рынках", заявил в четверг Пол Сэнки, президент и ведущий аналитик компании Sankey Research, в эфире программы Streets Sign Asia на телеканале CNBC. - Это стало абсолютной неудачей, санкции полностью провалились.

Санкции, введенные в отношении российской сырой нефти, пока "терпят полный провал", и новые ценовые ограничения также могут оказаться несущественными, заявили аналитики в эфире программы на CNBC.

Европейский союз собирается с воскресенья запретить импорт нефтепродуктов из России, в том числе дизельного топлива и авиационного горючего.

Блок, состоящий из 27 стран-членов, уже запретил с декабря закупки и импорт российской сырой нефти, доставляемой морским путем.

Кроме того, ЕС - вместе со своими союзниками из "Большой семерки" и Австралией - установил ценовой потолок на российскую сырую нефть, доставляемую морским путем, что предполагает запрет на использование предоставляемых Западом морских страховых, финансовых и других услуг, если она, нефть, продается по цене выше 60 долларов за баррель.

Эта мера предпринята в рамках действий стран мира, направленных на то, чтобы ограничить возможности Москвы собирать средства для финансирования своей специальной военной операции на Украине.

Потолок цен был "придуман бюрократами с высшим финансовым образованием. Никто из них по-настоящему не разбирается в нефтяных рынках", заявил в четверг Пол Сэнки (Paul Sankey), президент и ведущий аналитик компании Sankey Research, в эфире программы Streets Sign Asia на телеканале CNBC. - Это стало абсолютной неудачей, санкции полностью провалились".

Сэнки подчеркнул, что из-за этого на нефтяных рынках сложилась непростая ситуация, поскольку поставки российской нефти на самом деле не прекратились и "они (русские) поддерживают экспорт на высоком уровне".

"Я слышал из надежного источника, что саудовцы наводят справки о том, как так получается, что российская нефть по-прежнему поступает на рынок в больших количествах, - сказал он.

Отсюда возникает вопрос о том, что произойдет с введением санкций в отношении нефтепродуктов, поскольку похоже, что это просто не работает".

Несмотря на то, что объем производства остается стабильным, цена на российскую нефтяную смесь марки Urals с тех пор, как началась СВО, упала. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов, в январе этого года средняя цена на нее составила 49,48 доллара за баррель. Это ниже предельной цены в 60 долларов, установленной Евросоюзом и странами "Большой семерки", и на 42% ниже, чем в январе прошлого года, сообщает агентство.

По данным Reuters, в преддверии намеченного на 5 февраля введения потолка цен на российские нефтепродукты государствам-членам еще предстоит согласовать предельные цены. В ЕС надеются, что соглашения удастся достигнуть к пятнице.

В докладе финского независимого аналитического центра говорится, что первый месяц действия запрета ЕС на морской импорт российской нефти и ценовых ограничений, введенных странами "Большой семерки", обходился Москве примерно в 160 миллионов евро (174,3 миллиона долларов) в день.

В докладе говорилось, что эти меры во многом стали причиной падения доходов России от экспорта ископаемого топлива в последнем месяце 2022 года на 17%.

Потолок цен на нефтепродукты

При этом, как говорит основатель аналитической фирмы Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), она тоже скептически относится к предстоящим ограничениям в отношении российских нефтепродуктов.

"Ограничение цен на сырую нефть было довольно малозначимым, - сказала Хари в четверг в эфире передачи Squawk Box Asia на телеканале CNBC.

Думаю, что ограничения цен на нефтепродукты, которые собирается ввести ЕС, - примерно 100 долларов [за баррель] для дизельного топлива и чистых продуктов и, возможно, около 45 долларов для загрязняющих окружающую среду видов топлива, таких как мазут, - видимо, также будут несущественными".

По словам Хари, российская нефть будет поступать на рынки, на которых "ее еще охотно принимают", такие как Китай и Индия.

"От значительного снижения цен на российскую нефть в прошлом году Китай и Индия изрядно выиграли, и то же самое произойдет с российскими нефтепродуктами", отметила Хари, хотя вполне возможно, что Москве будет сложнее найти для них рынки, добавила она.

После того как Россия начала спецоперацию на Украине, Китай и Индия увеличили свои закупки российской нефти, воспользовавшись льготными скидками.

Как далее отметил Сэнки, "нефтяная дружба - дело хитрое", и существует множество различных способов транспортировки российской нефти по всему миру в обход ценовых ограничений.

"Одна из деталей, на которую обратили внимание люди, это малайзийская нефть. Экспорт сырой нефти из Малайзии в Китай составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки, - сказал Сэнки. - А она добывает всего 400 тысяч баррелей в сутки. Я не думаю, что это малазийская нефть. Так что в обход этих … теоретических ценовых ограничений много чего перевозится".

Китай снова открывает границы

В другом интервью Хари сказала, что внезапное открытие границ Китаем вряд ли повлияет на цены на нефть в ближайшей перспективе.

Как подчеркнула Хари, она не считает, что в результате открытия Китаем границ цены на нефть в ближайшее время достигнут 100 долларов за баррель, но это может произойти более постепенно.

В отношении спроса на нефть в Китае во-прежнему все очень неопределенно, добавила она.

"Очевидно, что сначала спрос в Китае резко возрастет. Мы наблюдаем значительное количество поездок, перелетов внутри страны и за рубеж, ... это положительно влияет на спрос на реактивное топливо. Но вот когда китайская экономика снова по-настоящему наберет обороты? По-моему, это большой вопрос".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675498980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Новый Закон придаст импульс усилению защиты прав работников
- Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность - Алихан Смаилов
- Вопросы сотрудничества Казахстана и России обсудили Алихан Смаилов и Михаил Мишустин
- О допуске политических партий к выборам в связи с регистрацией их филиалов и аккредитации международных наблюдателей
- Кадровые перестановки
- Казахстан – ЕС
- Проведен съезд ОСДП
- В госсобственность вернули парк "Южный" в Алматы
- Повара двух крупных ресторанов Алматы осуждены за наркопреступления
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  