Почти 45 триллионов тенге: что творится в банковском секторе Казахстана

12:08 04.02.2023

Совокупные активы казахстанских банков на 1 января 2023 года составили 44 триллиона 651 млрд тенге. За год активы выросли на 6,9 трлн тенге.



Это рост в 18,4 %, сообщает портал "Караван" со ссылкой на Национальный банк РК.



Такой рост активов говорит, что сегодня банковская отрасль - самая прибыльная в экономике Казахстана.



Треть этих активов – 13 трлн 863 млрд тенге - принадлежит только одному АО "Народный банк Казахстана". Это делает банк крупнейшим в финансовой системе страны.



Второй по размеру Каспи банк меньше лидера в два с лишним раза. Его активы составляют 5 трлн 87 млрд тенге.



Пяти крупнейшим банкам принадлежит 67 % всех активов – 29 трлн 650 млрд тенге. За год эти банки смогли нарастить свой капитал на 5 трлн 320 млрд тенге.

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При этом список первой пятерки банков за прошлый год изменился. Из него исчез "ДБ АО "Сбербанк России": в прошлом активы банка составляли 4,2 трлн тенге. Но после введения санкций против финансовой системы РФ российские банки не смогли работать в Казахстане. Это заставило их продать свои дочерние банки нашим инвесторам с большими скидками.



Теперь активы "Береке банка", бывшего "Сбера", составляют 1,7 трлн тенге. То есть прямые потери составляют больше половины от активов на прошлый год.



Его место занял банк "Центркредит", купивший еще один российский "ДБ "Альфа-банк". Активы объединенного банка выросли в два раза и теперь составляют 4,3 трлн тенге. В начале прошлого года "ЦентрКредит" занимал 7-е место по размерам активов среди БВУ, сегодня уже - третье.



Еще нескоолькоо банков выросли больше чем наполовину. Это "Фридом финанс", "Евразийский", "Шинхан банк", RBK.



Средний показатель процентной маржи по банкам страны – 5,75 %. Этот показатель говорит о доходности банков относительно их активов. И оказывается, что самые доходные банки – нишевые. У АО "Home Credit Bank" маржа – 17,27 %, у АО "Исламский Банк "Al Hilal" – 10,12 %, у АО "Исламский банк "Заман-Банк" – 8,4 %. Это небольшие по размеру капиталов банки, но, как оказывается, исламские банки могут быть очень затратными.



Больше 6 % маржа еще у ряда банков – БЦК, Евразийского, Каспи и "Казахстан-Зиират".



На доходность банков оказывает влияние высокая базовая ставка Национального банка. В декабре 2022 года она выросла до 16,75 %. Вслед за этим свои ставки поднимают и банки.



В декабре 2022 года годовая инфляция составила 20,3 %. Цель Нацбанка – охладить экономику, зажав поступление денег.



Считается, что в 2023 году инфляция будет постепенно замедляться. За счет высокой базы цены будут расти не так быстро – на 11-14 процентов. Вслед за этим Нацбанк будет снижать и базовую ставку. Это отразится в снижении доходов банков.



Автор: Адил Урманов

2.02.23