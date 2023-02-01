США готовятся к схватке с Китаем за Тайвань: MLR затачивают на АТР

12:20 04.02.2023

1 февраля 2023



Подразделения Корпуса морской пехоты США, предназначенные для ведения боевых действий на отдалëнных островах, вскоре займут позиции вблизи Тайваня. Это станет очередным свидетельством подготовки Соединëнных Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) к потенциальному конфликту с Китаем из-за острова, который Пекин считает частью своей территории, пишет сегодня, 1 февраля, политобозреватель Кристофер Вуди на информационно-аналитическом портале Business Insider.



В этом месяце министр обороны США Ллойд Остин объявил, что артиллерийский полк морской пехоты, базирующийся на японском острове Окинава, будет реорганизован в прибрежный полк морской пехоты (Marine Littoral Regiment, MLR) к 2025 году и оснащëн "передовыми средствами разведки, наблюдения и рекогносцировки", а также противокорабельными средствами - оружием, которое "соответствует текущим и будущим угрозам".



Это подразделение, 12-й прибрежный полк морской пехоты США, является вторым из подобных соединений, запланированных к развëртыванию в АТР. Первое такое соединение активировано в марте 2022 года и базируется на Гавайях. Через несколько недель после своего развëртывания 3-й прибрежный полк морской пехоты участвовал в американо-филиппинских военных учениях "Баликатан".



В этих маневрах, проводимых в 37-й раз, "не было ничего нового", заявил командир полка полковник Тимоти Брэди - младший на конференции Modern Day Marine в Вашингтоне в мае 2022 года.



"Новым было то, что MLR участвовал в нëм в качестве нашего первого развëртывания. Новым также была ключевая местность, в которой мы фактически действовали",

- отметил тогда американский офицер.

Возвращение прибрежных полков морской пехоты на филиппинский остров Лусон и будущее присутствие MLR на японской Окинаве иллюстрируют растущее внимание армии США к тому, чтобы присутствовать и иметь возможность действовать на архипелагах в максимально возможной близости к побережью КНР, что официальные лица в Вашингтоне считают "жизненно важным для предотвращения любых действий Китая против Тайваня и в АТР в целом", говорится в публикации.



Прибрежный полк морской пехоты является элементом Force Design 2030, плана реструктуризации корпуса, разработанного генералом Дэвидом Бергером. В рамках этого плана Корпус морской пехоты США избавился от "тяжëлых вещей", таких как танки, и переориентировался на военно-морские экспедиционные операции - сдвиг, воплощëнный в MLR, который должен быть мобильным и трудно обнаруживаемым при работе из "суровых мест в морских районах во времена роста напряжëнности или конфликта и способных к координации с другими силами".



Американское командование всë ещë дорабатывает структуру MLR, но уже известно, что он будет состоять из 1 800-2 000 человек личного состава и будет "организован для решения задач, стоящих перед пехотными батальонами и батареями противокорабельных ракет", а также сможет поддерживать более мелкие подразделения по мере их рассредоточения и выполнения таких задач, как дальние противокорабельные удары, боевые вылеты тактической авиации и дозаправка самолëтов, задействование средств ПВО и сбор разведданных.



Министерство обороны США ранее назвало Китай "постоянной угрозой" для американских военных. Согласно отчëту Пентагона о военной мощи КНР за 2022 год, опубликованному в ноябре, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) превзошли флот США по размеру уже примерно в 2020 году и в настоящее время насчитывают около 340 боевых кораблей.



Как сообщало EADaily, результаты недавнего военного моделирования вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS) показывают, что, хотя Соединëнные Штаты и их союзники выиграют войну с Китаем из-за Тайваня, по крайней мере два американских авианосца будут потоплены, а тысячи военнослужащих погибнут со всех сторон в ходе предполагаемого вооружëнного конфликта в регионе.