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В Артемовске ликвидирован очередной матерый американский "волонтер" с афганским опытом - Пит Рид
13:09 04.02.2023

В Артемовске ликвидирован американский наемник – СМИ

В Артемовске (Бахмуте) погиб "медицинский волонтер" из США Пит Рид, сообщает 4 февраля The Guardian
По данным Telegram-канала Readovka, Рид, который являлся ветераном морской пехоты США, был наемником, а не волонтером.
Рид погиб от попадания ракеты в машину, на которой он передвигался по городу.
Рид, родом из Бордентауна штата Нью-Джерси, дважды отслужил в Афганистане, работал ликвидатором последствий стихийных бедствий в Нью-Джерси, в 2015 году воевал в северном Ираке с "ИГИЛ"*.

В ходе спецоперации на Украине неоднократно сообщалось о погибших иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Так, летом МИД Колумбии отчитался, что там погибли граждане этого государства. Они состояли в 49-м пехотном батальоне ВСУ.
Украинской армии очень нужны военные специалисты среднего звена из стран НАТО, которые в том числе управляют военной техникой. Потому что Киев своих специалистов в большинстве случаев лишился. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру.

Если раньше у ВСУ была подготовленная сухопутная армия в 200 тысяч человек, то сейчас этого нет. И это количество уже возмещается прокси-силами со всего мира, отметил эксперт.
*Запрещенная террористическая организация

Источник - Украина.ру
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