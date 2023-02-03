"НПО в Кыргызстане являются критически важными партнерами для США", - посол США в Бишкеке Лесли Вигери

14:29 04.02.2023

Новый посол США в Киргизии призвал Бишкек "соблюдать антироссийские санкции"



Новый представитель Вашингтона в Бишкеке Лесли Вигери, вручивший верительные грамоты 30 декабря 2020 года, дал интервью 24.kg. Он говорил об НКО, антироссийских санкциях и отрицал возможность размещения военной базы США в Киргизии.



- "Соглашение о сотрудничестве не подразумевает создания здесь военной базы. Это бюрократический рамочный договор. Проект (нового) соглашения стал своего рода давнишним элементом диалога между Соединенными Штатами и Киргизией" (Соглашение денонсировано в 2015 году президентом Алмазбеком Атамбаевым).



- "НПО в Кыргызстане являются критически важными партнерами для США. С их помощью мы можем улучшить медицину, расширить программу по обучению английскому. НПО должны восприниматься не как враги, а как партнеры".



- "США призывают правительство Киргизии максимально соблюдать санкции (против России), насколько это возможно".



Лесли Вигери - карьерный дипломат. До своего назначения в Бишкек он работал в качестве замглавы посольства США в Узбекистане, директором по Центральной Азии в Бюро Южной и Центральной Азии, руководителем внешнеполитических связей в посольстве США в Москве.



В 2022 году США назначили новых послов в ряде стран Центральной Азии.



В Узбекистане пост получил Джонатан Хеник, в прошлом координировавший усилия по противодействию дезинформации из России, Китая и Ирана.



Предшественник Хеника Дэниел Розенблюм, до прихода в Госдепартамент работавший в неправительственном секторе, стал послом в Казахстане.



В ноябре на должность главы миссии в Таджикистане был выдвинут Мануэль Микаллер.