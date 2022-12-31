"Зеля и друзья": как Турция аккуратно перехватывает традиционные ниши Украины

14:31 04.02.2023 Турция не присоединилась к западным санкциям против России и одновременно вытесняет Украину с ее традиционных рынков - транзит газа, поставки металлопроката, экспорт зерновых и т. д.



Исторические конкуренты



После начала военного конфликта между Украиной и Россией Турция активно претендует на роль посредника. Но она посредник не только на мирных переговорах. Турция как посредник между Россией и мировыми рынками хорошо зарабатывает на нынешней ситуации. А главное, Турция активно внедряется на традиционные для Украины рынки, вытесняя или помогая вытеснить оттуда Киев.



Неудивительно, что сотрудничество Украины и Турции ощутимо забуксовало. Хотя еще год назад Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Соглашение о зоне свободной торговли и заявляли о масштабных планах - создать совместный таможенный орган, сотрудничать в таких сферах, как авиация и космос и т. д.



В январе пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сделал несколько знаковых заявлений. Официальный представитель Эрдогана дал понять, что участники конфликта пока не ощутили больших потерь или усталости от военных действий на Украине: "Стороны сядут в итоге за стол переговоров после того, как понесут большие потери, будут переживать так называемую усталость от войны".



Также Калын предупредил, что любой мирный план по Украине, который будет игнорировать позицию России, закончится провалом: "Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен". А главное, министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара не будет присоединяться к санкциям против России, потому что они ничего не изменили: "Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу".



Украина и Турция исторически всегда были реальными конкурентами во многих сферах. Это страны примерно одинакового размера и со схожим географическим положением, что подразумевает хороший транзитный потенциал. Почему же Киев и Анкара по-разному воспользовались своими возможностями?



Каждому своя труба



В первую очередь, Турция - это прямой конкурент Украины в деле транзита газа "Газпрома" в страны ЕС. Выстраивать свои особые отношения с РФ турки начали еще с начала 2000-х. В 2003 году был запущен "Голубой поток" мощностью 16,0 млрд кубометров в год, в 2021 году "Газпром" прокачал через него рекордные почти 16 млрд кубов.



А в январе 2020 года заработали две нитки "Турецкого потока" суммарной мощностью 31,5 млрд куб. Первая нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд предназначена для поставок газа турецким потребителям. Нитка № 2 выполняет задачу по экспорту российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Грецию, Турцию, Румынию, Северную Македонию и Сербию. Если точнее, то Болгария, Венгрия, Сербия и Словакия получают газ через "Балканский поток" - ответвление второй нитки "Турецкого потока", - заработавший в 2021 году. К слову, Болгария, Венгрия, Румыния и Сербия раньше получали газ по украинской ГТС, а сейчас переориентировались на Турцию.



В целом "Газпром" накануне военного конфликта на Украине нарастил поставки через оба газопровода, идущие через Турцию. По данным российской ФТС, всего "Газпром" Турции и через Турцию поставил 26,76 млрд кубометров в 2021 году. Если говорить о "Турецком потоке", это на 63,0% больше, чем в 2020 году.



Для сравнения: в 2020 году "Турецкий поток" был загружен на 43,0%, "Голубой поток" - на 55,0% от своей проектной мощности.



При этом обратите внимание, что если в отношении "Северного потока - 2" власти Украины бились в натуральной истерике, то о "Турецком потоке" ни Порошенко, ни Зеленский стараются лишний раз не вспоминать. Уважают Эрдогана.



Хотя в июле 2022 года стало очевидно, что "Турецкий поток" по объемам прокачки обошел украинскую ГТС. В частности, 12 июля 2022 года суточные объемы прокачки по "Турецкому потоку" превысили 45,0 млн, в то время как украинский транзит завис на планке 41-43 млн кубометров в сутки.



Ничего удивительного. Если где-то прибыло - значит, у кого-то, наоборот, убыло. Осознав, что украинский политикум в вопросе будущего своей транзитной ГТС неадекватен, поскольку не суверенен, и реконструировать его не собирается даже в едином консорциуме с поставщиком и потребителем газа (Россией и Евросоюзом), "Газпром" постепенно переключил транзит с Украины на Турцию и [теперь уже] взорванные англосаксами "Северные потоки". А в дальнейших планах у Турции - создать на своей территории международный газовый хаб. Как сообщил в ноябре 2022-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, через территорию страны проходят уже 7 (!!!) газопроводов, работающих на экспорт, также функционируют 2 СПГ-терминала и 2 плавучие установки для хранения и регазификации сжиженного природного газа. А в январе 2023 года власти Турции уточнили, что планируют запустить хаб в течение года.



Хорошее железо не ржавеет



В 2022 году Турция активизировалась на мировом металлургическом рынке. Активизировалась в первую очередь как контрагент, помогающий металлургам из России обойти санкции США и ЕС.



В августе 2022 года Стамбульская ассоциация экспортеров черных и цветных металлов (IDDMIB) публично анонсировала, что будет поставлять в страны ЕС металлопродукцию, произведенную в Российской Федерации. Действительно, если в таможенной документации написано, что горячекатаные листы и слябы поставили компании из Турции, это ж уже не российский металлопрокат, верно?



"Историческая возможность для турецкой промышленности и экспорта. Когда мы смотрим на список стран, наложивших эмбарго на российский импорт, то видим огромные возможности", - подчеркнул глава Стамбульской ассоциации экспортеров Четин Течделиоглу.



При этом на мировом металлургическом рынке Украина и Россия - это конкуренты. И Турция помогает именно российским металлургам, в то время как украинские падают в производственную и финансовую пропасть.



По данным портала Steel Orbis, анализирующего информацию на металлургических рынках, для Турции главный импортер горячекатаного металлопроката - это Россия с 1,036 705 миллиона тонн. В 2021 году импортером № 1 также была Россия с 1,920373 миллиона тонн, а на втором месте - Украина с 1,063794 миллиона метрических тонн. По состоянию на сегодняшний день Украина скатилась на 6-е место с 203,791 миллиона тонн. Украинская металлургия вообще катастрофически обвалилась. Например, минус 67,5% валютной выручки от экспорта черных металлов по итогам 2022 года. В цифрах выручка за 2022-й составила 4 млрд 533,088 млн долларов - против $ 13 млрд 951,12 млн в 2021 году.



Что касается России, то, по данным Евростата, за январь - октябрь 2022 года экспорт черных металлов из РФ в страны ЕС составил 7,47 млн тонн, что означает падение на 26,0%. В плане выручки - это минус 67,19%, с 6,4 млрд евро до 2,1 млрд евро, если сравнивать год к году. Что неудивительно, потому как ЕС полностью запретил импорт стального проката из РФ (за исключением стальных слябов, которые разрешены до 2024 года в объеме 3,7 млн тонн). И если Анкара лоббирует поставки российского металла в ЕС транзитом через Турцию, то выходит, что турки помогают РФ как конкуренту Украины. Зеленский, очевидно, должен поблагодарить своего старшего друга Эрдогана за "такую помощь". Ну и себя особенно - за развал отрасли в целом.



Здесь еще надо учесть, что из-за военного конфликта комбинаты Ахметова - Новинского в Мариуполе перестали функционировать, а металлургические заводы Лакшми Миттала и других металлургических магнатов по большей части простаивают. Проще говоря, с экспортом большие проблемы - потому что производство рухнуло. Но, чтобы мировой рынок не страдал, на сцене срочно появляется Эрдоган и помогает удовлетворить спрос за счет продукции из РФ.



Турция по зернышку клюет



Заключенная 22 июля 2022 года зерновая сделка (или зерновая инициатива) показала всем, что те, кто хочет вести дела в акватории Черного моря, теперь должны договариваться с Турцией. Причем Украина, Турция и ООН подписали свое соглашение, а Россия, Турция и ООН - отдельный договор. В ответ на согласие России на экспорт зерновых из украинских портов Одесса, Южный и Черноморск, ООН дала обещание способствовать разблокированию поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Россия и ООН оформили это отдельным меморандумом.



6 января 2023 года министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что за время действия сделки с Украины экспортировали около 17 млн тонн зерновых. "В результате наших усилий нуждающимся было отправлено около 17 миллионов тонн зерна", - заявил Акар на пресс-конференции. 9 января 2023 года министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи тоже отчитался о результатах зерновой сделки. По словам турецкого министра, Украина экспортировала 16,9 млн тонн зерновых.



А что же другая сторона зерновой сделки - Россия?



Как проинформировал 9 января центр "Агроэкспорт" при Министерстве сельского хозяйства РФ, по итогам 2022 года Россия в 3,5 раза нарастила поставки за границу пшеничной и пшенично-ржаной муки (общий объем - 881 тыс. тонн), а в денежном выражении экспорт увеличился в 3,9 раза.



При этом резкий скачок экспорта произошел… именно в Турцию. Если в 2021 году турки закупили меньше 1 тыс. тонн муки, то в 2022 году - сразу 78 тыс. тонн. Самое главное, что удалось прорвать блокаду из-за санкций США и ЕС.



Маленький, но красноречивый штрих: если в первую неделю января прошлого года РФ отгружала в сутки 60 тыс. тонн пшеницы, то с 1 по 8 января 2023 года - 120 тысяч тонн/сутки. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина обратила внимание на то, что Турция втрое увеличила объемы закупок российской пшеницы - с 52 тысяч тонн до 155 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по словам Тюриной, в начале 2022 года Турция покупала больше зерновых с Украины, а на сегодняшний день заместила украинские поставки именно продукцией из России, так как "Украина исчерпала экспортные возможности по поставкам пшеницы через зерновой коридор".



Международный зерновой совет (IGC) в своем свежем отчете прогнозирует, что Россия увеличит экспорт зерновых на 1 млн тонн в сельскохозяйственном году 2022/2023 - с 41,1 млн до 42,1 млн тонн. Сельскохозяйственный год 2022/2023 исчисляется с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года. А в целом, по уточненным данным Росстата, в 2022 году российские аграрии собрали 153,83 млн тонн зерновых в чистом весе.



Для сравнения: урожай 2021 года составил 121,317 млн тонн.



Что касается экспорта, то в 2021/2022 сельскохозяйственном году аграрии РФ отгрузили за рубеж 38,1 млн тонн.



В этом сельскохозяйственном году объемы экспорта будут на миллионы тонн больше. О чем речь, если 31.12.2022 правительство РФ было вынуждено ограничить экспорт, введя квоту в размере 25,5 млн тонн (с 15 февраля по 30 июня 2023 года, т. е. до конца сельскохозяйственного года 2022/2023). До 1 января 2023 года, по оценкам участников рынка, российские трейдеры уже отправили за рубеж 26 млн тонн. Главное, как констатировал глава Российского зернового союза и коммерсант Эдуард Зернин, удалось прорвать зерновую блокаду.



Годом ранее экспорт зерновых за аналогичный период составил 23,6 млн тонн, притом что общая годовая цифра закрепилась на уровне 38,1 млн тонн. Если исходить из уже отгруженных объемов плюс размеры квоты, то объемы экспорта за 2022/2023 сельскохозяйственный год составят 51,5 млн тонн.



Простой подсчет показывает, что РФ нарастит свой экспорт на 13,4 млн тонн. И в этом большая заслуга Турции, потому что Анкара выступила и как гарант зерновой сделки, и как активный импортер российского зерна и муки.



А вдогонку The Financial Times сообщает, что прибыль России от экспорта удобрений подскочит сразу на 70%. Правда, FT связывает это в первую очередь с ростом цен.



А что же Украина? Украинское Министерство аграрной политики как раз 1 февраля опубликовало данные по результатам работы АПК. По данным министерства, которое ссылается на информацию Государственной таможенной службы, экспорт зерновых и зернобобовых на 1 февраля составил 26,701 млн тонн - по сравнению с 38,625 млн тонн за аналогичный период 2021/2022 сельскохозяйственного года. А это означает падение на 30,87%.



Но ведь Турция как гарант зерновой сделки помогает и Украине? Здесь Турция скорее помогает США и ЕС, потому что среди экспортеров зерновых с Украины доминируют американские (Cargill, Agroprosperis, ADM) и европейские компании (Kernel, Glencore). Был еще украинский "Нибулон" Алексея Вадатурского, но его очень вовремя убили, списав все на Россию.



Странно, как же так получилось?



В свете вышесказанного мнение Ибрагима Калына о том, что западные санкции против России оказались неэффективными, звучит весьма забавно. Действительно, как же им быть эффективными! И кому, как не Эрдогану с Калыном, об этом знать!



А есть еще такие направления, как поставки железной руды (одна из главных статей экспорта Украины, приносившая миллиарды долларов, до февраля 2022 года), транзит российской нефти и многое другое.



Например, министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в октябре 2022 года заявил, что Анкара может покупать и транспортировать нефть из РФ без страхования в западных компаниях. Украине можно готовиться сдавать на металлолом нефтепровод "Дружба"?



А в комплексе все эти цифры и факты показывают, что если бы не антиконституционный государственный переворот ("майдан гидности") 2014 года, то сегодня Украина могла бы сама использовать все те преимущества, которые в итоге перехватила Турция.



Семен Городецкий Источник - eadaily.com

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