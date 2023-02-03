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"Дирижабли" Поднебесной третий день терроризируют мозг и ПВО Америки
14:33 04.02.2023

Все о китайских шарах в небе над Америкой

Арина Корф

Согласно недавним заявлениям Пентагона и кадрам очевидцев, в небе над Америкой уже два китайских аэростата – второй был замечен в небе над Венесуэлой. По словам МИД Китая, аэростаты
– гражданские воздушные суда, сбившиеся с курса.

Примечательно, что "гражданские суда" сбились с курса одновременно, а Белый дом пытался скрыть присутствие шара в небе над США, чтобы не сорвать визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин и его встречу с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Пентагон не признал китайскую версию, генерал Патрик Райдер заявил: "Мы знаем, что это разведывательный шар". По мнению военного ведомства, в момент обнаружения шар уже собрал всю необходимую информацию и передал ее в Пекин. Вероятно, были переданы и сведения о военных объектах в штате Миссури, где базируются тактические ядерные боеголовки.

Но, если на равнинах Миссури есть на что посмотреть китайским товарищам, то цель полета над Венесуэлой пока неясна. Некоторые военные аналитики считают, что подобные летательные аппараты могут быть использованы в качестве "платформы для доставки ядерного оружия".



Ранее Readovka писала о том, что разработчик ядерного оружия в КНР закупал чипы из США.

Источник - Readovka
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