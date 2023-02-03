Экс-депутат ГосДумы Пономарев уверяет, что лично курирует террористическую сеть либер-партизан в РФ

17:12 04.02.2023

"Это я ее убил" – Террорист Пономарев продолжает набивать себе цену

Елена Острякова. 03.02.2023



Террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев утверждает, что на территории России он знает 5 партизанских сетей, но на них приходится только 40% всех совершенных диверсий. В целом численность российских "партизан" он оценивает в 500-1000 человек.



Об этом Пономарев заявил в интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент "Политнавигатора"



Террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев утверждает, что на территории России он знает 5...



"Коктейль Молотова" может изготовить каждый и бросить его в военкомат, чтобы показать недовольство и то, что мы боремся. Большая часть нападений на военкоматы была сделана плохо с технической точки зрения. Мы все время людям объясняем, как сделать, чтобы он сгорел, сука, а не просто на стенку "коктейлем Молотова". Это акт героизма. Сам факт, что это происходит, показывает другим гражданам, что они не одиноки. Это вдохновляет людей на борьбу", – вещал Пономарев.



Он продолжает утверждать, что убийство Дарьи Дугиной совершила некая "Национальная республиканская армия", которую он лично курирует.



"Мне не нравится то, что произошло. Я бы точно не сожалел об убийстве Александра Дугина. Я знаю, что целью они были вдвоем. Она была активным оперативником, а отец был идеологом. В этом была идея. Получилось так, как получилось. Какое-то, может быть, божье провидение. То, что женщина погибла, вызывает споры, и это плохо. Но она была комбатантом, и это справедливо, я уверен", – сказал Пономарев.



Он утверждает, что версию о причастности к убийству украинской военнослужащей Натальи Вовк подбросили российским спецслужбам "украинские товарищи", чтобы "подстраховать НРА". А публикация в "Нью-Йорк Таймс", в которой ЦРУ подтверждает российскую версию, является тайным сигналом "партизанам" о том, что нужно "притушить" свою деятельность.