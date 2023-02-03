Экс-депутат ГосДумы Пономарев уверяет, что лично курирует террористическую сеть либер-партизан в РФ

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 04.02.2023
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14:40  Геополитика XIX века: почему Стамбул не принял Бухару в подданство? - А.Васильев
14:33  "Дирижабли" Поднебесной третий день терроризируют мозг и ПВО Америки
14:31  "Зеля и друзья": как Турция аккуратно перехватывает традиционные ниши Украины
14:29  "НПО в Кыргызстане являются критически важными партнерами для США", - посол США в Бишкеке Лесли Вигери

13:09  В Артемовске ликвидирован очередной матерый американский "волонтер" с афганским опытом - Пит Рид
12:20  США готовятся к схватке с Китаем за Тайвань: MLR затачивают на АТР
12:08  Почти 45 триллионов тенге: что творится в банковском секторе Казахстана
11:23  Санкции в отношении российской сырой нефти "полностью провалились", - Пол Санки
11:07  Бесславно погиб франко-бразильский авианосец "Сан-Паулу" (бывший "Фош")
11:06  Китайский депозит: зачем банки предлагают вклады в юанях
10:13  Атырауский НПЗ в Казахстане снова сломался и встал
08:10  Крах британской зеленой энергетики, - В.Прохватилов
06:09  Трудный путь к многополярному валютному миру, - В.Катасонов
01:12  Роман оказался повестью... Госдума РФ ставит вопрос о привлечении Абрамовича за измену Родине
00:41  Трещина между Анкарой и Вашингтоном только увеличивается и скоро станет непреодолимой, - Айнур Курманов
00:30  Как страны Азии участвуют в украинской кампании, - Александр Храмчихин
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Пятница, 03.02.2023
22:18  Там все - свои? Фигурант дела об ЛГБТ-пропаганде вошел в совет Министерства культуры РФ
21:38  В Кыргызстане семьи голодают, но пособия не получают. Почему?
21:16  Азиатский банк и ВБ наскребли еще $5 лямов гумпомощи на дострой таджикского Рогуна
20:21  КНДР направит в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих
19:54  Кыргызстан не дает разрешения на полет самолетов "Душанбе-Урумчи" над своей территории
19:39  Паводковая ситуация в Казахстане: акиматам пяти областей поручили подготовить спецтехнику
19:32  Сагинтаев: О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет
17:51  Как Казахстан решил оставить Россию без автомобилей
17:10  Умер культовый модельер Пако Рабан
17:02  Блинкен и блины. Круглые НЛО (китайские разведывательные шары?) вусмерть перепугали США
16:28  Россия решила не делать резких движений c нефтяным потолком
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16:17  Жэньминь жибао: Европа не сможет долго платить за дорогостоящий американский газ
15:57  За лживую ложь и вымогательство. Казахстанский блогер Махамбет Абжан посажен на 9 лет
15:53  "Все хорошо..." Алматы. Роспремьер Мишустин подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета
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12:01  Может ли Россия разрешить конфликт Индии и Китая, - Владимир Можегов
11:58  Зима навечно. В Канаде сдох в норе сурок-предсказатель Фред ла Мармотт
11:44  Уроки Нукуса для Ташкента: играть в либерализацию надо осторожно, - А.Грозин
11:33  Большая Су. Начался потоп в Туркестанской области Казахстана
10:38  Как английский язык стал оружием, - Дмитрий Винник
10:21  Казахстан пожирает инфляция, - Алма Бектенова
10:15  Рука у горла Бени К: главного олигарха Украины готовятся выслать в США
10:11  Россия и Европа в зеркале теории самоорганизации, - Георгий Малинецкий
09:53  Озода Парпибаева возглавила Госкомитет по делам семьи и женщин и другие назначения в Узбекистане
01:06  В Туркестанской области разрушается отреставрированная башня Акбикеш
00:49  Пекин требует от Вашингтона отказаться от близорукой политики
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Экс-депутат ГосДумы Пономарев уверяет, что лично курирует террористическую сеть либер-партизан в РФ
17:12 04.02.2023

"Это я ее убил" – Террорист Пономарев продолжает набивать себе цену
Елена Острякова. 03.02.2023

Террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев утверждает, что на территории России он знает 5 партизанских сетей, но на них приходится только 40% всех совершенных диверсий. В целом численность российских "партизан" он оценивает в 500-1000 человек.

Об этом Пономарев заявил в интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент "Политнавигатора"

Террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев утверждает, что на территории России он знает 5...

"Коктейль Молотова" может изготовить каждый и бросить его в военкомат, чтобы показать недовольство и то, что мы боремся. Большая часть нападений на военкоматы была сделана плохо с технической точки зрения. Мы все время людям объясняем, как сделать, чтобы он сгорел, сука, а не просто на стенку "коктейлем Молотова". Это акт героизма. Сам факт, что это происходит, показывает другим гражданам, что они не одиноки. Это вдохновляет людей на борьбу", – вещал Пономарев.

Он продолжает утверждать, что убийство Дарьи Дугиной совершила некая "Национальная республиканская армия", которую он лично курирует.

"Мне не нравится то, что произошло. Я бы точно не сожалел об убийстве Александра Дугина. Я знаю, что целью они были вдвоем. Она была активным оперативником, а отец был идеологом. В этом была идея. Получилось так, как получилось. Какое-то, может быть, божье провидение. То, что женщина погибла, вызывает споры, и это плохо. Но она была комбатантом, и это справедливо, я уверен", – сказал Пономарев.

Он утверждает, что версию о причастности к убийству украинской военнослужащей Натальи Вовк подбросили российским спецслужбам "украинские товарищи", чтобы "подстраховать НРА". А публикация в "Нью-Йорк Таймс", в которой ЦРУ подтверждает российскую версию, является тайным сигналом "партизанам" о том, что нужно "притушить" свою деятельность.

Источник - politnavigator.net
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