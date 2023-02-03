Жюль Верн жив! Путешествие китайского воздушного шара над ядерными объектами США, - В.Овчинский

18:54 04.02.2023 Жюль Верн жив!

Путешествие китайского воздушного шара над ядерными объектами США



Владимир Овчинский



Самый читаемый в мире писатель (после Агаты Кристи) – Жюль Верн продолжает удерживать свои позиции. Последние события в небе Америки еще больше поднимут его рейтинг, а роман "Пять недель на воздушном шаре" вновь станет одной из самых популярных книг.



Дело в том, что пролет китайского (то, что это китайский аппарат, признал МИД КНР) воздушного шара (аэростата) над ядерными объектами США "сломал об колено" долго выстраиваемую политику США по выравниванию отношений с Китаем. В результате одного полета отложен на неопределенное время первый визит госсекретаря США Блинкена в Китай, который планировался 5 – 6 февраля 2023 года.



Министерство обороны США заявило 2 февраля 2023 года, что следит за подозрительным китайским воздушным шаром, плавающим над западным штатом Монтана, подчеркивая взаимное подозрение между двумя крупнейшими мировыми лидерами так же, как высшие дипломаты готовились к проведению переговоров в Пекине.



США утверждают, что китайский шпионский шар пролетел над чувствительными ядерными военными объектами.



1 февраля на этой фотографии, полученной из социальных сетей, в небе над Биллингсом, штат Монтана, летит воздушный шар. Опубликовано 2 февраля 2023 г.



Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для гражданских лиц.



Пресс-секретарь Пентагона сказал, что текущая траектория полета пронесла воздушный шар над несколькими чувствительными участками, но не дал подробностей.



Другой чиновник США сказал, что " spycraft " отслеживался вблизи Алеутских островов и Канады до влета в пространство США.



В своем заявлении позднее министерство национальной обороны Канады подтвердило, что был обнаружен высотный воздушный шар. Для наблюдения за его движением активно задействовалось NORAD - двустороннее военное командование с США.



Официальный представитель США не уточнил размер воздушного шара, но сказал, что он достаточно большой, чтобы, несмотря на его высокую высоту, коммерческие пилоты могли его увидеть.



В социальных сетях люди возле Биллингса делали фотографии бледных круглых предметов высоко в небе, которые были отделены от Луны.



За последние годы воздушные шары-шпионы пролетали над США несколько раз, но этот воздушный шар, по-видимому, задерживался дольше, чем в предыдущих случаях, отметил чиновник.



Крейг Синглтон, эксперт по Китаю в Фонде защиты демократий, сказал, что такие воздушные шары рассматривались как недорогой метод сбора разведданных и широко использовались США и бывшим Советским Союзом во время холодной войны.



Такие воздушные шары обычно работают на высоте 80 тыс - 120 тыс футов ( 24 км - 37 км ), значительно выше, чем коммерческое воздушное движение. Самолеты-истребители с наибольшей производительностью обычно не работают выше 65 тыс футов, хотя самолеты-шпионы, такие как U-2, имеют рабочий потолок 80 тыс футов или более.



Представитель разведки США заявил после пресс-конференции 2 февраля, что подобные воздушные шары с системами наведения на борту были обнаружены ранее на Гавайях и Гуаме – на территориях, на которой размещены значительные американские военные базы.



Полет шара совпадает с недавними предупреждениями ВВС США по предлагаемым китайским закупкам земли в Северной Дакоте примерно в 12 милях от военного объекта, где проводятся испытательные полеты беспилотников. Ожидаемая сделка для участка измельчения кукурузы вызвала опасения, что покупка является прикрытием для китайской разведдеятельности. Межведомственный комитет США в 2022 году решил, что не обладает юрисдикцией для противодействия продаже.



1. Что за воздушный шар?



Дешевые, тихие и труднодоступные воздушные шары - давно используются в разведывательных целях, в том числе еще в конфликтах, таких как Гражданская война в США. Эта практика получила широкое распространение во время Первой мировой войны и широко использовалась во время холодной войны, когда США запустили сотни воздушных шаров для сбора разведданных о Советском Союзе и Китае. Хотя их использование сократилось с появлением беспилотных летательных аппаратов и спутников, во многих странах все еще используются шпионские шары. Пентагон расширяет инвестиции в высотные надувные лодки, сообщалось в 2022 году. Современные воздушные шары, как правило, беспилотные, но им все еще не хватает тяги и они подвержены ветровым потокам.



Воздушный шар для воздушной разведки во время гражданской войны в США.



2. Что мы знаем о воздушном шаре, плавающем над США?



Администрация Байдена раскрыла существование воздушного шара 2 февраля, заявив, что он был замечен в начале недели и совсем недавно видели, как он плавал на высоте более чем 40 тыс футов над Монтаной на расстоянии в более 12 км. Расположение чувствительное, поскольку в штате находится 341-е ракетное крыло ВВС и 150 его межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.



3. Является ли воздушный шар угрозой безопасности США?



Подробная информация о точных возможностях этого конкретного воздушного шара неясна: американский чиновник, который 2 февраля проинформировал журналистов, отказался отвечать на несколько вопросов о его размере или спецификациях. Американские официальные лица утверждают, что воздушный шар обладает ограниченной способностью собирать значимые разведывательные данные, помимо того, что китайцы уже могут собирать через свою спутниковую сеть. Североамериканское командование аэрокосмической обороны, или Норад, заявило 2 февраля, что оно " продолжает отслеживать и внимательно следить за ним ", в то время как министерство обороны Канады заявило, что отслеживает потенциальный второй инцидент.



4. Почему Китай отправил воздушный шар сейчас?



Китайцы десятилетиями жаловались на наблюдение США на кораблях и самолетах-шпионах вблизи своей территории, что приводило к случайной конфронтации на протяжении многих лет. По словам представителей США, случаи активности китайских воздушных шаров вблизи американской территории наблюдались до объявления 2 февраля. Но неясно, почему воздушный шар летел над США в этот момент.



Это откровение появилось за несколько дней до ожидавшегося визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин подорвало дипломатические усилия по созданию конструктивного фона для первого визита госсекретаря США в Китай после поездки Майкла Помпео в 2018 году.



1 февраля 2023 года над Биллингсом, штат Монтана, движется большой воздушный шар. Пентагон не подтвердит, что воздушный шар на фотографии был воздушным шаром наблюдения.



5. Почему Пентагон не сбил воздушный шар?



Министр обороны Ллойд Остин посоветовал президенту Джо Байдену не сбивать воздушный шар из-за возможного риска падения мусора. В то время как власти рассматривали вариант, когда воздушный шар плавал над малонаселенными районами Монтаны, он был оценен как объект "значительный". Он был достаточно большим, чтобы нанести потенциальный ущерб. Он плавал значительно выше высоты, используемой гражданскими самолетами, поэтому вряд ли представлял непосредственную опасность для общественности.



6. Как отреагировали США?



Администрация Байдена также проинформировала сотрудников для группы "Gang of Eight", в которую входят председатели и высокопоставленные члены разведывательных комитетов Палаты представителей и Сената. Между тем республиканцы настаивали на усилении реакции Байдена, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти назвал вторжение "наглым пренебрежением суверенитетом США".



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В большой политике нет случайностей. Воздушный шар тоже не был случайностью. Его запустил Китай. Этим актом он продемонстрировал свое отношение к нынешнему Белому дому, Пентагону и Лэнгли. Китай продемонстрировал свою полную независимость от Америки, даже с неким налетом пренебрежения к ней. Источник - Завтра

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